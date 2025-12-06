বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব বিমানৰ ভাৰা; কঠোৰ সকীয়নি মন্ত্ৰালয়ৰ

বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব বিমানৰ ভাৰা; কঠোৰ সকীয়নি মন্ত্ৰালয়ৰ
ইণ্ডিগ'ৰ অচলাৱস্থাৰ মাজতে বিমানৰ ভাৰা বৃদ্ধিক লৈ উদ্বিগ্ন অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয় ।
Published : December 6, 2025 at 5:33 PM IST
নতুন দিল্লী : শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বিমান সংস্থা ইণ্ডিগ'ৰ অচলাৱস্থা আৰম্ভ হৈছে । প্ৰতিদিনে শ শ বিমান বাতিল হোৱাৰ লগতে বিমানৰ বিলম্ব যাত্ৰাই সমস্যাত পেলাইছে যাত্ৰীক । অপ্ৰত্যাশিত বিমান বাতিলৰ ফলত যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
আনকি কিছু কিছু স্থানত বিমানবন্দৰত ক্ষুব্ধ যাত্ৰীসকলে অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাও দেখা গৈছে । তাৰ মাজতে আকৌ বিমান যাত্ৰীৰ চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি একাংশ বিমান সংস্থাই ভাৰা বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে । যাৰ বাবে বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে ।
মন্ত্ৰালয়ে বিমান সংস্থাক যাত্রীৰ পৰা স্বেচ্ছাচাৰীভাৱে ভাৰা আদায় নকৰিবলৈ নির্দেশ দিছে ৷ লগতে বিমান সংস্থাসমূহক নিৰ্দিষ্ট ভাড়াৰ সীমা মানি চলিবলৈও নিৰ্দেশ দিছে । আনহাতে বিমান বাতিলৰ পিছত যাত্ৰীসকলক শীঘ্ৰে ধন ঘূৰাই দিবলৈও ইণ্ডিগ'ক নিৰ্দেশ দিছে চৰকাৰে ।
অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে একাংশ বিমান সংস্থাই অতিৰিক্ত বিমান ভাৰা লোৱা সন্দৰ্ভত উত্থাপিত উদ্বেগক গুৰুত্বসহকাৰে লৈ কৈছে, "যিকোনো ধৰণৰ সুবিধাবাদী মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ পৰা যাত্ৰীসকলক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ মন্ত্ৰালয়ে সকলো ন্যায্য আৰু যুক্তিসংগত ভাৰা নিশ্চিত কৰিবলৈ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিছে ।"
লগতে কোৱা হৈছে, "পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থিৰ নোহোৱালৈকে এই সীমা বলবৎ থাকিব । এই নিৰ্দেশনাৰ উদ্দেশ্য হৈছে বজাৰত মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ অনুশাসন বজাই ৰখা, ক্ষতিগ্ৰস্ত যাত্ৰীসকলৰ শোষণ ৰোধ কৰা আৰু যিসকল নাগৰিকে জৰুৰীভাৱে ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া হয়-জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, ছাত্ৰ, ৰোগীকে ধৰি-এই সময়ছোৱাত যাতে আৰ্থিক অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় সেয়া নিশ্চিত কৰা ।"
ইণ্ডিগ'ৰ শতাধিক বিমান বাতিলৰ ফলত যাত্ৰীসকলে বিকল্প সন্ধানত যোৱাৰ ফলত বিমান ভাড়াত ব্যাপক উত্থান ঘটাৰ পিছতে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰে । ইফালে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী ৰাম মোহন নাইডু কিঞ্জাৰাপুয়ে কয় যে জবাবদিহিতা নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে কোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত ৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।
ৰিফাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত ইণ্ডিগ'ই ইমেইলযোগে প্ৰেৰণ কৰা বিবৃতিত কয় যে বিমান বাতিলৰ পিছত যাত্ৰীসকলক সকলো ৰিফাণ্ড স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে প্ৰদান কৰা হ'ব । বিমান সংস্থাটোৱে কয়, "২০২৫ চনৰ ৫ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ১৫ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ভ্ৰমণৰ বাবে বুকিঙৰ বাবে সকলো বাতিল বা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ অনুৰোধত আমি সম্পূৰ্ণ ৰেহাই দিম ।"
উল্লেখ্য যে শনিবাৰে সমগ্ৰ দেশতে ৫০০ ৰো অধিক ইণ্ডিগ' বিমান বাতিল কৰা হয় । যাৰ ফলত কাৰ্যকৰী সংকটৰ পঞ্চম দিন হিচাপে বিবেচিত হৈছে । ইণ্ডিগ'ই এই সন্দৰ্ভত কয় যে ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেচন (এফডিটিএল) ৰোলআউট কৰাকে ধৰি কেইবাটাও কাৰ্যকৰী প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবেই এই ব্যাঘাত জন্মিছে ।
এই নিয়মে পাইলট আৰু ক্ৰুৱে পৰ্যাপ্ত জিৰণি লোৱাটো নিশ্চিত কৰে, যাৰ ফলত ২৬ অক্টোবৰত বিমান সংস্থাটোৱে শীতকালীন সময়সূচী সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ সময়তে বৃহৎ সংখ্যক ইণ্ডিগ' পাইলটে জিৰণি ল'বলৈ বাধ্য হয় ।
