ইণ্ডিগ’ সংকট: তীব্ৰ বিশৃংখলতাৰ মাজতে অপাৰেটৰৰ সাপ্তাহিক জিৰণি সলনিৰ আদেশ প্ৰত্যাহাৰ DGCA-ৰ
‘‘সাপ্তাহিক জিৰণিৰ সলনি কোনো ছুটী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব ৷ নিৰ্দেশনা ইয়াৰ দ্বাৰা তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে…’’ ডি জি চি এয়ে কয় ।
Published : December 5, 2025 at 5:11 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশজুৰি বিমান সেৱাত বিলম্ব আৰু বাতিলৰ বাবে বিমানবন্দৰসমূহত বিশৃংখলতা সৃষ্টি কৰাৰ পিছত বিমান নিয়ন্ত্ৰক সংস্থা অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে বৃহস্পতিবাৰে শেহতীয়াকৈ দিয়া নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰ কৰে । এই নিৰ্দেশত বিমান সংস্থাসমূহে ক্ৰু সদস্যসকলক সাপ্তাহিক জিৰণিক বাকী ছুটীৰ সৈতে সলনি কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছিল ।
ডি জি চি এয়ে এক নতুন নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে ক্ৰু সদস্যসকলৰ বাবে প্ৰকাশিত সাপ্তাহিক জিৰণি সন্দৰ্ভত সকলো অপাৰেটৰক দিয়া নিৰ্দেশনা প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে । লগতে কয় যে এই সিদ্ধান্ত “চলিত বিমান সেৱা পৰিচালনা ব্যাঘাতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি” আৰু বিমান সংস্থাসমূহৰ পৰা তেওঁলোকৰ সময়সূচী সুস্থিৰ কৰিবলৈ অধিক নমনীয়তা বিচাৰি কৰা কেইবাটাও আবেদনৰ পিছত লোৱা হৈছে ।
"... চলিত অপাৰেচনেল ব্যাঘাত আৰু বিমান সেৱাৰ ধাৰাবাহিকতা আৰু স্থিতিশীলতা নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সন্দৰ্ভত বিভিন্ন বিমান সংস্থাবোৰৰ পৰা লাভ কৰা পৰামৰ্শৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি... উল্লিখিত অনুচ্ছেদত থকা নিৰ্দেশনা যে সাপ্তাহিক জিৰণিৰ সলনি কোনো ছুটী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব, ইয়াৰ দ্বাৰা তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে...৷"
কিহৰ বাবে ব্যাঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল ?
ইণ্ডিগ’ৰ দেশজোৰা বিমান সেৱা পৰিচালনাত ৫ ডিচেম্বৰ, শুকুৰবাৰলৈকে একেৰাহে চতুৰ্থ দিন ব্যাঘাত জন্মে । যাৰ বাবে বিমান সংস্থাটোৱে ভাৰতৰ প্ৰধান বিমানবন্দৰসমূহৰ পৰা শ শ বিমান সেৱা বাতিল কৰে ।
দিল্লী আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত
দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত (ইণ্ডিগ’ৰ আটাইতকৈ ব্যস্ত হাব) শুকুৰবাৰে পুৱালৈকে পৰিস্থিতি সংকটজনক পৰ্যায়ত উপনীত হয় । বিমানবন্দৰৰ পৰা ইণ্ডিগ’ৰ সকলো বিমানৰ যাত্ৰা মাজনিশালৈকে বাতিল কৰা হয় বুলি নিশ্চিত কৰিছে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই ।
DGCA withdraws instructions to all operators regarding Weekly Rest for crew members.— ANI (@ANI) December 5, 2025
" ...in view of the ongoing operational disruptions and representations received from various airlines regarding the need to ensure continuity and stability of operations...the instruction… pic.twitter.com/uJXxs6Sxqy
বিমানবন্দৰৰ এগৰাকী বিষয়াই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, বাতিলৰ সংখ্যা অভূতপূৰ্ব । বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত পুৱাৰে পৰা মুঠ ২৩৫ খন ঘৰুৱা ইণ্ডিগ’ বিমান বাতিল কৰা হৈছে ।" ইণ্ডিগ'ৱেও এই কথা নিশ্চিত কৰিছে যে বৰ্তমানৰ বাবে দিল্লীত কেৱল ঘৰুৱা বিমান বাতিল কৰা হৈছে ।
দিল্লীত ব্যাপক হাৰত বিমান সেৱা বাতিলৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে বিমান সংস্থাটোৱে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়লৈ লিখিত যোগাযোগৰ পিছত ইণ্ডিগ’ৱে কয় যে চলিত ব্যাঘাত কম কৰাৰ প্ৰয়াসত ৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা বিমান সেৱা হ্ৰাস কৰা হ’ব । এই ব্যৱস্থাসমূহৰ লগতে বিমান সংস্থাটোৱে আশা কৰিছে যে উৰণত বিলম্ব আৰু বাতিল আৰু দুদিনৰ পৰা তিনিদিনলৈকে চলি থাকিব । ইণ্ডিগ’ৱে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে ২০২৬ চনৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পূৰ্বে বিমান পৰিচালনা সম্পূৰ্ণৰূপে স্থিতিশীল হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই ।
মুখ্য বিমানবন্দৰসমূহত প্ৰভাৱ
এই দুৰৱস্থা কেৱল দিল্লীতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰধান মেট্ৰ’ বিমানবন্দৰসমূহেও শুকুৰবাৰৰ দিনটোত উল্লেখযোগ্য বিমান বাতিলৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে ।
মুম্বাই
বিমানবন্দৰৰ সূত্ৰ অনুসৰি, মুম্বাইৰ ছত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত ৫৩ খন প্ৰস্থান আৰু ৫১ খন প্ৰৱেশকে ধৰি ১০৪ খন ইণ্ডিগ’ বিমান বাতিল কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাবে দিল্লীত নিৰন্তৰ হৈ থকা বিলম্ব আৰু ক্ৰুৰ উপলব্ধতাৰ অভাৱক মূল কাৰক হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছে ।
পুনে
পুনে বিমানবন্দৰ সঞ্চালকে নিশ্চিত কৰে যে শুকুৰবাৰে পুৱা ১২ বজাৰ পৰা ৮ বজাৰ ভিতৰত ৩২ খন ইণ্ডিগ’ বিমান বাতিল কৰা হৈছে । আন এক ঘটনাত নাগপুৰৰ পৰা আহি থকা ইণ্ডিগ'ৰ এখন বিমান অপাৰেশ্যনেল ব্যাঘাতৰ বাবে হায়দৰাবাদলৈ পথ সলনি কৰা হয় ।
পুনেত পাৰ্কিং ক্ষেত্ৰতো তীব্ৰ যান-জঁটৰ সৃষ্টি হয় । কিয়নো তাত থকা ইণ্ডিগ’ বিমানসমূহে ক্ৰু সদস্যসকলৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল ।
বিমানবন্দৰৰ সঞ্চালকগৰাকীয়ে কয়, "কেইবাখনো ইণ্ডিগ’ বিমান ক্ৰুৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল, যাৰ ফলত একাধিক কেৰিয়াৰৰ মাজেৰে পৰৱৰ্তী বিমান যাত্ৰাত পলম হয় ।" তেওঁ লগতে কয় যে বিমানবন্দৰটোৱে বিমান সংস্থা, গ্ৰাউণ্ড হেণ্ডলিং দল, এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰ’ল আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ সৈতে সমন্বয় সাধন কৰি স্বাভাৱিক যাতায়াতৰ প্ৰবাহ যথাসম্ভৱ সোনকালে পুনৰুদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰি আছে ।
বেংগালুৰু আৰু হায়দৰাবাদ
বেংগালুৰুত এই ব্যাঘাতৰ ফলত ৫২ খন প্ৰৱেশ আৰু ৫০ খন প্ৰস্থান কৰিবলগা বিমান বাতিল হোৱাৰ বিপৰীতে হায়দৰাবাদত শুকুৰবাৰে পুৱালৈকে ৬১ খন প্ৰৱেশ আৰু ৭১ খন বিমানৰ প্ৰস্থান বাতিল হোৱাৰ বাতৰি পোৱা গৈছে । ভাৰতৰ চাৰিটা ব্যস্ত বিমানবন্দৰত একেলগে সময়সূচী বিফল হোৱাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশৰ যাত্ৰীসকলে দীঘলীয়া শাৰী পাতিবলগা হৈছে । আনহাতে, বাৰে বাৰে সময় পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আৰু শেষ মুহূৰ্তত ভ্ৰমণৰ অনিশ্চয়তাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ।
সংকটৰ মূলতে হৈছে পাইলটৰ অভাৱ আৰু ফ্লাইট ডিউটী টাইমৰ চৰ্ত
ইণ্ডিগ’ৱে এই ব্যাপক বিশৃংখলতাৰ কাৰণ হিচাপে পাইলটৰ নাটনি বুলি উল্লেখ কৰিছে । এইটো শীতকালীন ঋতুৰ যাতায়াতৰ চাপ আৰু নতুন ফ্লাইট ডিউটী টাইম লিমিটেচন (এফ ডি টি এল) নীতি ৰূপায়ণৰ ফলত আৰু অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে । ক্ৰুৰ ক্লান্তি দূৰ কৰিবলৈ আৰু বিমানৰ সুৰক্ষা বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা এই নীতিসমূহে পাইলটৰ কৰ্মসময়ৰ ওপৰত অধিক কঠোৰ সীমাবদ্ধতা আৰোপ কৰিছে ।
ইণ্ডিগ’ৱে এনে কিছুমান প্ৰয়োজনীয়তাৰ পৰা ১০ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে অস্থায়ী ৰেহাই বিচাৰিছে । উক্ত তাৰিখৰ ভিতৰত বিমান সংস্থাটোৱে এই নিয়ম সম্পূৰ্ণৰূপে মানি চলিব পাৰিব বুলি বিশ্বাস কৰে । ডি জি চি এয়ে বিমান সংস্থাটোৰ অনুৰোধ পৰ্যালোচনা কৰিব আৰু ইণ্ডিগ’ক পৰিকল্পিত ক্ৰু নিযুক্তি, বিমান প্ৰৱেশৰ সময়সীমা, প্ৰশিক্ষণৰ সময়সূচী আৰু ৰ'ষ্টাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিশদ বিৱৰণীৰে এখন ৰোডমেপ প্ৰদান কৰিবলৈ কয় ।
অৱশ্যে কেইবাটাও বিমান বিশেষজ্ঞ আৰু পাইলট গ্ৰুপে ব্যক্তিগতভাৱে যুক্তি আগবঢ়ায় যে বিমান সংস্থাটোৱে কৰি অহা সংগ্ৰামসমূহ আগতীয়াকৈ জানিব পৰা আছিল আৰু সেইবোৰ প্ৰতিৰোধযোগ্য আছিল ।
পাইলট সন্থাসমূহৰ ইণ্ডিগ’ৰ পৰিকল্পনাক সমালোচনা
দুটা ডাঙৰ পাইলট এছ’চিয়েচনে তীক্ষ্ণ ভাষাৰে বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি অভিযোগ কৰে যে ইণ্ডিগ’ৰ আভ্যন্তৰীণ নীতিয়েই বৰ্তমানৰ ব্যাঘাতৰ বাবে ব্যাপক ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
প্ৰায় ৫,০০০ পাইলটক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ফেডাৰেচন অব ইণ্ডিয়া পাইলটে (এফ আই পি) ইণ্ডিগ’ক “দীঘলীয়া আৰু অগতানুগতিক কম জনশক্তি কৌশল” বুলি বৰ্ণনা কৰা কামটোৰ বাবে জবাবদিহি কৰে ।
এফ আই পিয়ে কয়, “এই বিঘিনিটো হৈছে ইণ্ডিগ’ৰ দীৰ্ঘদিনীয়া আৰু অগতানুগতিক কম জনশক্তি কৌশলৰ প্ৰত্যক্ষ ফল, বিশেষকৈ বিমান পৰিচালনাত ।”
সংস্থাটোৱে লগতে কয় যে ইণ্ডিগ’ৰ হাতত এফ ডি টি এলৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাবলৈ সম্পূৰ্ণ দুবছৰ সময় আছিল যদিও কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাত ব্যৰ্থ হয় । ইয়াৰ বিপৰীতে ই "নিয়োগত প্ৰতিবন্ধক লগায়, অন্যায়মূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, কাৰ্টেলৰ দৰে আচৰণৰ জৰিয়তে পাইলটৰ দৰমহা বন্ধ কৰি ৰাখে আৰু অন্যান্য অদূৰদৰ্শী পৰিকল্পনা পদ্ধতি প্ৰদৰ্শন কৰে ।”
ভাৰতীয় এয়াৰলাইন পাইলট এছ’চিয়েশ্যনে (আলপাই) এই সমালোচনাত যোগ দি কয় যে বাতিল কৰাটো নিয়ন্ত্ৰকক লক্ষ্য কৰি হেঁচা দিয়াৰ বাবে লোৱা কৌশল হ’ব পাৰে ।
আলপাইৰ সভাপতি কেপ্টেইন ছেম থমাছে কয়, "এই বিমান সমস্যাসমূহ কৃত্ৰিমভাৱে সৃষ্টি কৰি ডি জি চি এৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে ।"
অপাৰেচনেল প্ৰদৰ্শনৰ অৱনতি
দীৰ্ঘদিন ধৰি নিজৰ অন্যতম শক্তিশালী বিক্ৰী বিন্দু হিচাপে গণ্য কৰা ইণ্ডিগ’ৰ সময়োপযোগিতাৰ সুনামত এই সংকটৰ সময়ে তীব্ৰ আঘাত হানিছে । নৱেম্বৰৰ চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, ১,২৩২ খন ইণ্ডিগ'ৰ বিমান বাতিল কৰা হৈছে, যিটো সাধাৰণ মাহিলি পৰিসংখ্যাৰ তুলনাত নাটকীয়ভাৱে অত্যধিক ।
ইয়াতকৈও ডাঙৰ কথাটো হৈছে ইয়াৰ অন-টাইম প্ৰদৰ্শন, যিটো ইয়াৰ সাধাৰণ ৮০%+ নিৰ্ভৰযোগ্যতাৰ পৰা ২ ডিচেম্বৰত মাত্ৰ ৩৫%লৈ হ্ৰাস পায় । এইটো হৈছে ভাৰতীয় সকলো কেৰিয়াৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম ।
এই নাটকীয় মন্দাৱস্থাই জনসাধাৰণৰ ক্ষোভ অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে, যাত্ৰীসকলে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা অপেক্ষা কৰা, প্ৰস্থান গে'টত বাৰে বাৰে পৰীক্ষা কৰা আৰু বিমান সংস্থাটোৰ পৰা সময়মতে যোগাযোগৰ অভাৱৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
ইণ্ডিগ'ৰ ৰাজহুৱা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা
ইফালে ক্ৰমাৎ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈ ইণ্ডিগ’ৱে শুকুৰবাৰে আবেলি X পোষ্টত ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰে ।
বিমান সংস্থাটোৱে লিখিছে, "বিগত দুদিনত সমগ্ৰ ইণ্ডিগ’ৰ নেটৱৰ্ক আৰু কাৰ্যকলাপত ব্যাপক ব্যাঘাত জন্মিছে । আমি আমাৰ গ্ৰাহকসকলৰ ওচৰত আৰু এই উদ্যোগটোৰ যিসকল ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে তেওঁলোকৰ ওচৰত বিনম্ৰভাৱে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ ।"
লগতে কয় যে সংস্থাটোৰ দলসমূহে “অতি পেছাদাৰীভাৱে কাম কৰি আছে আৰু এই বিলম্বৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰি স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই অনাৰ বাবে এম অ’ চি এ, ডি জি চি এ, বি চি এ এছ, এ এ আই আৰু বিমানবন্দৰ অপাৰেটৰৰ সহায়ত সকলো প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।”
ছুটীৰ ভ্ৰমণৰ শীৰ্ষ সময়ত তীব্ৰ উদ্বেগ
পৰম্পৰাগতভাৱে ভাৰতীয় বিমান পৰিবহণৰ বাবে অন্যতম ব্যস্ত সময় হৈছে বৰদিন আৰু নৱবৰ্ষৰ ভ্ৰমণ । এই বতৰ ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে ইণ্ডিগ’ৰ বিঘিনিৰ সময়ে সমগ্ৰ উদ্যোগটোৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
যদিহে কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা, সময়সূচী আৰু বিমানবন্দৰৰ যান-জঁটৰ সমস্যা অব্যাহত থাকে, তেন্তে বিশ্লেষকসকলে সকীয়াই দিছে যে অনাগত সপ্তাহত ভ্ৰমণকাৰীসকলে ব্যাপক বিলম্ব আৰু ভাৰা বৃদ্ধিৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে । ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ বহন ক্ষমতাৰে চলি থকা আন বিমান সংস্থাসমূহে ইণ্ডিগ’ৰ বিমান বাতিলৰ বাবে অন্য বিমানলৈ যাব বিচৰা যাত্ৰীসকলক সম্পূৰ্ণৰূপে স্থান দিব নোৱাৰিবও পাৰে ।