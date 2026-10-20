ইণ্ডিগ' বিমানত চাৰি ঘণ্টাৰ শ্বাসৰুদ্ধকৰ সেনা অভিযান, যাত্ৰীৰ মাজত আতংক
বোমাৰে ইণ্ডিগ' বিমান উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি,যাত্ৰীৰ মাজত আতংক ৷
Published : October 20, 2026 at 7:41 PM IST
চেন্নাই : বিমানসহ বিমানবন্দৰ বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি দুৰ্বৃত্তৰ ৷ সোমবাৰে দুৰ্বৃত্তই ফোন যোগে চেন্নাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত বোমা সংস্থাপন কৰা আছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে বিস্ফোৰণ হ'ব পাৰে বুলি কৰ্তৃপক্ষক ফোন যোগে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে বিমান উৰণ বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল ৷
সেই ভাবুকিৰ পাছতে বিশেষকৈ চেন্নাই-গোৱাৰ মাজত চলাচল কৰা ইণ্ডিগ' বিমানখনৰ উৰণ বাতিল কৰা হয় ৷ উক্ত বিমনাখনত বোমা সংস্থাপন কৰা আছে বুলিও ফোন যোগে ভাবুকি লাভ কৰিছিল বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বিমনাবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই জনাই যে, বোমাৰ ভাবুকি পোৱাৰ পাছতে চেন্নাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত ইণ্ডিগ’ৰ চেন্নাই-গোৱা বিমানখনৰ উৰণ বাতিল কৰিব লগীয়া হৈছিল ৷
সোমবাৰে সন্ধিয়া প্ৰায় ৫.৪০ বজাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । বিমানবন্দৰৰ কণ্ট্ৰ’ল ৰুমে তথ্য লাভ কৰিছিল যে বিমানখনত বোমা ৰখা হৈছে আৰু শীঘ্ৰে বিস্ফোৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ পাছতে এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰ’লে বিমানখনক উৰণত বাধা প্ৰদান কৰে আৰু বিমানখন এখন সুৰক্ষিত স্থানলৈ লৈ যোৱা হয় ৷
বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই লগে লগে বোমা নিষ্ক্ৰিয়কাৰী এটা দলক প্ৰেৰণ কৰে আৰু বিমানখনত তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলায় ৷ প্ৰথমে বিমনাখনত থকা ১৭৬ জন যাত্ৰী আৰু ছয়জন ক্ৰু মেম্বাৰক উলিয়াই আনি এখন নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যায় । তাৰ পাছত যাত্ৰীসকলৰ বেগ আৰু পাৰ্চেলসমূহো তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলে ৷
প্ৰায় চাৰি ঘণ্টাৰো অধিক সময় ধৰি চলা এই তালাচীত বিমানখনত কোনো ধৰণৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ নহ’ল আৰু বোমাৰ ভাবুকিটো ভুৱা বুলি নিশ্চিত কৰে বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই । চেন্নাই বিমানবন্দৰ আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি ভাবুকিৰ উৎস বিচাৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । এই ঘটনাৰ বাবে যাত্ৰীসকলৰ মাজতো আতংকৰ সৃষ্টি হয় ৷
লগতে পঢ়ক :মণিপুৰত ৩ মেইটেই শ্ৰমিকৰ হত্যাকাণ্ডক এনপিঅ'ৰ গৰিহণা; মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ