কাৰ্গিলৰ সুউচ্চ পৰ্বতমালাত বিকাশৰ নতুন দিগন্ত, জোজিলা সুৰংগ হ’ব সংযোগৰ বাহক
১৩.১৫৩ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দৈৰ্ঘ্যৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল একক দ্বিমুখী সুৰংগটোৱে সুউচ্চ পাহাৰীয়া পথটোৰে লাডাখক দেশৰ বাকী অংশৰ সৈতে বছৰজুৰি সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব ।
Published : June 9, 2026 at 11:19 AM IST|
Updated : June 9, 2026 at 11:34 AM IST
শ্ৰীনগৰ: পাঁচ বছৰৰ পাছত মঙলবাৰে কাশ্মীৰ আৰু কাৰ্গিলৰ মাজত অৱস্থিত ভাৰতৰ অভিলাষী জোজিলা সুৰংগৰ পথ সম্পূৰ্ণৰ বাবে চূড়ান্ত বিস্ফোৰণ হ’ব । ১১,৬০০ ফুট উচ্চতাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগতি এই সুৰংগৰ শেষ পৰ্য্য়ায়ৰ বিস্ফোৰণ অনুষ্ঠানৰ অধ্যক্ষতা কৰিব ।
মন্ত্ৰীগৰাকী কাৰ্গিল কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত থকা সুৰংগটোৰ পূব প্ৰান্তত উপস্থিত হ’ব। ২০২০ চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা এই অভিলাষী প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে আৰু সম্পূৰ্ণ হ’লেই শ্ৰীনগৰ-লেহ ঘাইপথক সকলো বতৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা পথ হিচাপে গঢ়ি তোলা হ’ব ।
Strategic Zojila Tunnel Set For Final Breakthrough Today, To Provide All-Weather Connectivity Between Kashmir And Ladakh#ZojilaTunnel #SrinagarLehHighway #NitinGadkari #Kashmir #Ladakh #LatestNews— ETV Bharat (@ETVBharatEng) June 9, 2026
Read More: https://t.co/o3s1KUynF3 pic.twitter.com/RcaAzb8aSF
১৩.১৫৩ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দৈৰ্ঘ্যৰ বিশ্বৰ আটাইতকৈ দীঘল একক দ্বিমুখী সুৰংগটোৱে সুউচ্চ পাহাৰীয়া পথটোৰ দ্বাৰা লাডাখক দেশৰ বাকী অংশৰ সৈতে বছৰজুৰি সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম কৰিব । এতিয়া শীতকালত প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে লাডাখ বন্ধ হৈ থাকে ।
#WATCH | Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari, accompanied by J&K LG Manoj Sinha and CM Omar Abdullah, arrives at Zojila Tunnel for symbolic excavation of the final wall of rock at the tunnel— ANI (@ANI) June 9, 2026
This tunnel stands as the longest bi-directional road tunnel on the… pic.twitter.com/PapGRqyxbX
কৌশলগতভাৱে এই সুৰংগটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । ইয়াৰ ফলত পাকিস্তান আৰু চীনৰ কাষে কাষে সীমান্তলৈ যোৱা সৈন্যৰ দ্ৰুত আৰু নিৰাপদ গতিবিধি সম্ভৱ হ’ব । ২০২০ চনত ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনা সৈন্যৰ মাজত হতাহতি সংঘটিত হৈছিল । ইয়াৰ ফলত এই অঞ্চলটোত দ্ৰুত আন্তঃগাঁথনি বিকাশৰ সূচনা হয় । শীতকালত বৰফ জমা হোৱাৰ বাবে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে সেনা আৰু সাধাৰণ নাগৰিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় ।
এজন বিষয়াই কয়, “কিন্তু এই সুৰংগটোৱে কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ সীমান্ত কৰিড’ৰত কাৰ্যকৰী গতিশীলতা আৰু লজিষ্টিক প্ৰস্তুতি শক্তিশালী কৰে, যিয়ে কেৱল আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্প হিচাপেই নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় সংযোগ আৰু নিৰাপত্তা সম্পদ হিচাপেও ইয়াৰ ভূমিকাক আলোকপাত কৰে ।”
হায়দৰাবাদস্থিত মেঘা ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেডে নিৰ্মাণ কৰা এই সুৰংগটোত নিউ অষ্ট্ৰিয়ান টানেলিং মেথড (এনএটিএম) ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, যিটো পদ্ধতি বিশেষভাৱে ভংগুৰ হিমালয় পৰ্বতৰ বাবে উপযোগী ।
এমইআইএলৰ কাৰ্যবাহীয়ে কয়, “চূড়ান্ত অগ্ৰগতিটো জোজিলা সুৰংগ প্ৰকল্পৰ বাবে এক সংজ্ঞায়িত মুহূৰ্ত ৷ কাৰণ ই হিমালয়ৰ প্ৰতিকূল পৰিৱেশত ভাৰতৰ অন্যতম জটিল পৰিবহণ আন্তঃগাঁথনিৰ কাম সফলতাৰে সম্পন্ন কৰাটো নিশ্চিত কৰিব ।”
লাডাখৰ সংসদ সদস্য হানিফা জানয়ে প্ৰকল্পটোৰ উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক কৃতিত্ব দিয়ে । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, ‘‘এই সুৰংগ কৌশলগতভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যদিও একে সময়তে ই লাডাখক বিপুল সকাহ আৰু সুবিধা প্ৰদান কৰিব । শৈশৱৰ পৰাই আমি সুৰংগটোৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা শুনি আহিছো । সুৰংগটোৱে চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ মাজত দেখা পোৱা সুখ আৰু উৎকণ্ঠা ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰো ।’’
এমইআইএলৰ কাৰ্যবাহীয়ে চূড়ান্ত অগ্ৰগতিক ভাৰতৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ইতিহাসৰ এক “ঐতিহাসিক মাইলৰ খুঁটি” বুলি অভিহিত কৰে । বিষয়াসকলে লগতে কয়, “এতিয়া খনন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰকল্পটোৱে কাশ্মীৰ আৰু লাডাখৰ মাজত নিৰৱচ্ছিন্ন সকলো বতৰৰ সংযোগৰ দীৰ্ঘম্যাদী লক্ষ্য পূৰণৰ ওচৰ চাপিছে, যাৰ ফলত গতিশীলতা, অৰ্থনৈতিক সংহতি আৰু কৌশলগত স্থিতিস্থাপকতাৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘম্যাদী সুবিধা আহি পৰিছে ।”
বছৰি তিনিমাহতকৈও অধিক সময় -৩০ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ পৰ্যন্ত শীততো অতি সাহস কৰি ১২০০ৰো অধিক কৰ্মীয়ে দেশৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ এই অতি প্ৰতিষ্ঠিত আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পটোত নিৰ্মাণৰ কাম বিৰতি নোহোৱাকৈ কৰি যোৱা বুলি এম ই আই এলৰ বিষয়াসকলে জনায় ।
যোৱা পাঁচ বছৰত প্ৰকল্পস্থলীটোৱে পাঁচটা বৃহৎ বৰফ আৰু হিমস্খলনৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু যন্ত্ৰপাতি, সঁজুলি আদিৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল । ২০২৩ চনৰ ১২ জানুৱাৰীত ভাৰতীয় সেনাই হিমস্খলনত আবদ্ধ হৈ থকা ১৭২ জনতকৈও অধিক শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰে । এই সুৰংগটো সম্পূৰ্ণ হ’লে জোজিলা পাছ পাৰ হোৱাৰ যাত্ৰাৰ সময় বৰ্তমানৰ তিনি ঘণ্টাৰ পৰা ৩০ মিনিটলৈ হ্ৰাস পাব ।
লগতে পঢ়ক: ‘ফিটনা আল-হিন্দুস্তান’ কি ? ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰতৰ তীক্ষ্ণ সমালোচনাৰ সন্মুখীন পাকিস্তান