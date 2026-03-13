'০'ৰ পৰা ৫৩লৈ... কেনেকৈ হ'ল ভাৰতত চিতাৰ পুনৰ জনম ? দৈনিক ৩৫ হাজাৰ টকাৰ মাংসই লাগে চিতাক
১৯৫২ চনত ভাৰতত চিতাক বিলুপ্ত ঘোষণা কৰা হৈছিল । ৭০ বছৰ পিছত কেনেদৰে অস্তিত্বলৈ আহিল ?
Published : March 13, 2026 at 7:27 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতত দুৰ্লভ চিতাৰ পুনৰ জনম হৈছে । আচৰিত যেন লাগিলেও এয়াই সচাঁ । বিগত এমাহত ৩ টা মাইকী চিতাই ১৩ টা পোৱালি জন্ম দিছে । ইয়াৰ লগে লগে দেশত মুঠ চিতাৰ সংখ্যা এতিয়া ৫৩ টালৈ বৃদ্ধি হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত ভাৰততে জন্ম পাইছে ৩৩ টা চিতা ।
আনহাতে বাকী ২০ টা চিতা নামিবিয়া আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা 'প্ৰজেক্ট চিতা'ৰ অধীনত অনা হৈছিল । ই টিভি ভাৰতৰ এই প্ৰতিবেদনত আমি চিতাৰ শূন্যৰ পৰা ৫৩ লৈ যাত্ৰাৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰিব বিচাৰিছোঁ ।
চিতাৰ পুনৰ জনমৰ কাহিনী : ১৯৫২ চনত ভাৰতত বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুততম স্থলজ প্ৰাণী চিতা বিলুপ্ত হৈ গৈছিল । ৭০ বছৰৰ পাছত ২০২২ চনত ইয়াৰ পুনৰুত্থানৰ কাহিনী আৰম্ভ হয় । যেতিয়া মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 'প্ৰজেক্ট চিতা' আৰম্ভ কৰে । এই আঁচনিৰ অধীনত ২০২২ চনৰ ১৭ ছেপ্টেম্বৰত নামিবিয়াৰ ছাভানাৰ পৰা ৮ টা চিতা ভাৰতলৈ অনা হৈছিল আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল । এয়া এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত আছিল । কিয়নো পূৰ্বে কেতিয়াও এনেদৰে মাংসভোজী প্ৰাণী এখন মহাদেশৰ পৰা আন এখন মহাদেশলৈ স্থানান্তৰিত হোৱা নাছিল ।
এয়াৰ ইণ্ডিয়া বিমানেৰে ভাৰতলৈ আহিছিল ২০ টা চিতা : ২০২২ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰজেক্ট চিতা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ২০২৩ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত অন্য দেশৰ পৰা ২০ টা চিতা ভাৰতলৈ অনা হয় । প্ৰথম পৰ্যায়ত নামিবিয়াৰ পৰা ৮ টা চিতা অনা হৈছিল- য'ত ৫ টা মাইকী আৰু ৩ টা মতা চিতা আছিল । ইয়াৰ পিছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা ১২ টা চিতা অনা হয়, য'ত ৫টা মাইকী আৰু ৭ টা মতা আছিল । এই চিতাবোৰ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ চি-১৭ গ্ল'বমাষ্টাৰ বিমানত কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ ৭,৯০০ কিলোমিটাৰৰো অধিক দূৰৰ পৰা অনা হৈছিল ।
প্ৰজেক্ট চিতাৰ লক্ষ্য : দুৰ্লভ চিতাৰ সংখ্যা পুনৰ বৃদ্ধি আৰু দেশৰ ঘাঁহনি ভূমি পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে ভাৰতত প্ৰজেক্ট চিতা আৰম্ভ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে মধ্যপ্ৰদেশৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আফ্ৰিকান চিতাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰি দেশৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য শক্তিশালী কৰা । ইয়াৰ উপৰিও প্ৰজেক্ট চিতাৰ অধীনত বছৰি ৫ৰ পৰা ১০ টা চিতা আনি আত্মনিৰ্ভৰশীল প্ৰজনন ব্যৱস্থা স্থাপন কৰাৰ লক্ষ্য আছিল ।
কুনোত চিতাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি : নামিবিয়া আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ ২০ টা চিতা অনা হৈছিল । ইয়াৰে ১০ টা মাইকী । অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত ৬ টা মাইকী চিতাই পোৱালি জন্ম দিছে । নামিবিয়াৰ চিতা 'জ্বালা'ই প্ৰথমে পোৱালি জন্ম দিছিল । ২০২৩ চনত মাইকী চিতাটোৱে ৪ টা পোৱালি জন্ম দিছিল । ইয়াৰ পিছত ২০২৪ চনত জ্ৱালাই পুনৰ ৪ টা পোৱালি জন্ম দিয়ে । লগতে ২০২৪ চনত নামিবিয়াৰ পৰা অনা চিতা 'আশা'ই ৩ টা, নিৰ্ভাই দুটা আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ চিতা গামিনিয়ে ৬ টা পোৱালি জন্ম দিছিল । ২০২৫ চনত নামিবিয়াৰ চিতা 'নিৰ্ভা'ই পুনৰ ৫ টা, বীৰাই দুটা আৰু ভাৰতীয় মূলৰ চিতা 'মুখী'য়ে ৫ টা পোৱালি জন্ম দিছিল । ২০২৬ চনৰ প্ৰথম তিনিমাহতে এই ক্ষেত্ৰত আৰু অগ্ৰগতি দেখা গৈছিল । ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা মুঠ ১৩ টা চিতা পোৱালি জন্ম হৈছে । নামিবিয়াৰ চিতা আশাই ৫ টা পোৱালি জন্ম দিলে । ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত গামিনীয়ে ৩ টা আৰু ৯ মাৰ্চত জ্ৱালাই ৫ টা পোৱালি জন্ম দিয়ে ।
নামিবিয়াৰ জ্ৱালাৰ পৰিয়াল আটাইতকৈ ডাঙৰ :
নামিবিয়াৰ চিতা জ্ৱালাৰ পৰিয়ালটো বৰ্তমান আটাইতকৈ ডাঙৰ । জ্বালাই প্ৰথমে চিতাৰ সংখ্যা বৃদ্ধিত অৰিহণা যোগায় । ২০২৩ চনত জ্বালাই ৪ টা পোৱালি জন্ম দিয়ে । কিন্তু তাৰে ৩ টাৰ দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে মৃত্যু হয় । একমাত্ৰ জীয়াই থকা মাইকী পোৱালিটোৰ নাম ৰখা হৈছিল মুখী । মুখীও এতিয়া পোৱালি জন্ম দিছে । জ্ৱালাৰ পৰিয়ালৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ৩ বাৰত মুঠ ১৩ টা পোৱালি জন্ম দিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত মুখীয়ে ৫ টা পোৱালি জন্ম দিছিল । এই গণনা অনুসৰি জ্বালাৰ পৰিয়ালটোৰ চিতাৰ সংখ্যা এতিয়া ১৫ টা ।
চিতাৰ নামত খৰচ : ৰাষ্ট্ৰীয় ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষণ কৰ্তৃপক্ষৰ (NTCA) তথ্য অনুসৰি প্ৰজেক্ট চিতাৰ বাবে এতিয়ালৈকে প্ৰায় ১১২ কোটি টকা ব্যয় কৰা হৈছে । এই ধনৰ ৬৭ শতাংশ কুনোত চিতাৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । তদুপৰি চিতাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এইবোৰক ৰখাৰ বাবে ক্ৰমান্বয়ে অপৰ্যাপ্ত হৈ পৰিছে । যাৰ বাবে এতিয়া গান্ধীসাগৰ অভয়াৰণ্যতো চিতাৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । এই অভয়াৰণ্যখন ৰাজস্থানৰ সীমান্তত আছে ।
চিতাৰ খাদ্যৰ নামত নিতৌ খৰচ হয় ৩৫ হাজাৰ টকা :
কুনোত সংৰক্ষণৰ অধীনত থকা চিতাবোৰৰ খাদ্যৰ বাবে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন ব্যয় কৰা হৈছে । শেহতীয়াকৈ বিধানসভাৰ অধিৱেশনত উত্থাপিত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ মোহন যাদৱে এই ব্যয়ৰ সবিশেষ তথ্য দাখিল কৰে । তেওঁ প্ৰকাশ কৰে যে ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত এতিয়ালৈকে ১.২৭ কোটিতকৈ অধিক ধন খৰচ হৈছে । সেই হিচাপত প্ৰতিদিনে ৩৪,৮২৫ টকা কেৱল মাংসৰ বাবে ব্যয় কৰা হৈছে । এই খাদ্যৰ বাবে চৰকাৰৰ বিশেষভাৱে নিৰ্ধাৰিত কোনো সুকীয়া বাজেট আৱণ্টন হোৱা নাই; আন আঁচনিৰ পৰা ধন আঁতৰাই আনি ইয়াৰ বাবে খৰচ কৰা হৈছে ।
চিতাৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে কুনোৰ আকৃতি সৰু কৰিছে : প্ৰজেক্ট চিতাৰ সফলতাৰ ফলত বিশ্বৰ দ্ৰুততম স্থলজ প্ৰাণীৰ সংখ্যা অভূতপূৰ্ব বৃদ্ধি পাইছে । ফলস্বৰূপে মধ্যপ্ৰদেশৰ কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান এই চিতাবোৰৰ বাবে সৰু হৈ পৰিছে । পি আই বিৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি কুনো ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান-যিখন প্ৰায় ৭৫০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ এলেকাত বিস্তৃত-প্ৰায় ৩০ টা চিতাৰ বাবে উপযোগী । ইয়াত চিকাৰৰ বাবে যথেষ্ট বন্যপ্ৰাণী উপলব্ধ ।
বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এটা চিতাৰ বাবে গড়ে ৫০ৰ পৰা ১০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ভূখণ্ডৰ প্ৰয়োজন হয় । ক্ৰমবৰ্ধমান চিতাৰ সংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কুনোৰ আশে-পাশে থকা শ্বেওপুৰ আৰু শিৱপুৰী বনাঞ্চলৰ কিছু অংশও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ৰাজস্থান আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহকো একত্ৰিত কৰি বন্যপ্ৰাণী ক'ৰিডৰ স্থাপনৰ পৰিকল্পনাৰ কাম চলি আছে । তদুপৰি মধ্যপ্ৰদেশ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে সাগৰ-দামোহ অঞ্চলত বিস্তৃত ৰাণী দুৰ্গাৱতী অভয়াৰণ্য (নৌৰাদেহী)ক দেশৰ তৃতীয়টো 'চিতাৰ বাসস্থান' হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব । ১১৯৭ বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চলৰ এই অভয়াৰণ্যত জুন মাহৰ ভিতৰত চিতা মুকলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
কোনখন দেশত চিতাৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি : বিশ্বজুৰি চিতাৰ আনুমানিক সংখ্যা ৭,১০০ । ইয়াৰে প্ৰায় ২,৩০০ বা ৩২ শতাংশ পূব আফ্ৰিকাত পোৱা যায় আৰু ৪,৩০০ বা ৬১ শতাংশ দক্ষিণ আফ্ৰিকাত পোৱা যায় । বাকী ৭ শতাংশ চিতা উত্তৰ, পশ্চিম আৰু মধ্য আফ্ৰিকাত পোৱা যায় । আফ্ৰিকাত ৩৩ শতাংশ চিতাৰ সংখ্যা সংৰক্ষিত অঞ্চলৰ ভিতৰত পোৱা যায় । ইৰাণত এছিয়াটিক চিতাৰ সংখ্যা অত্যন্ত কম; অনুমান কৰা হয় যে তাৰ সংখ্যা ২০ তকৈ কম ।
ভাৰতত চিতা বিলুপ্ত হোৱাৰ কাৰণ : ১৯৫২ চনত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে চিতা বিলুপ্ত বুলি ঘোষণা কৰে । ভাৰতত চিতাৰ বিলুপ্তিৰ প্ৰধান কাৰণ আছিল বন্যপ্ৰাণীৰ বৃহৎ পৰিসৰত চিকাৰ । চিতাৰ আকৰ্ষণীয় ছালৰ বাবে চোৰাং চিকাৰ আৰু ইয়াৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়ে সংখ্যা যথেষ্ট হ্ৰাস কৰি পেলাইছিল । তদুপৰি বনাঞ্চল ধ্বংস আৰু প্ৰাকৃতিক মৃত্যুৰ ফলতো চিতা নোহোৱা হৈছিল ।
চিতাৰ ওজন আৰু দৈৰ্ঘ্য : প্ৰাপ্তবয়স্ক চিতাৰ ওজন সাধাৰণতে ৭৫ৰ পৰা ১২৫ পাউণ্ড (৩৪ৰ পৰা ৫৭ কিলোগ্ৰাম)ৰ ভিতৰত হয় । মূৰৰ পৰা পিছফালৰ অংশলৈকে দৈৰ্ঘ্য ৪০ৰ পৰা ৬০ ইঞ্চিৰ ভিতৰত আৰু ঠেঙৰ অতিৰিক্ত দৈৰ্ঘ্য ২৪ৰ পৰা ৩২ ইঞ্চি । যাৰ বাবে চিতাৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য ৭.৫ ফুট পৰ্যন্ত হয় । কান্ধলৈ চিতা প্ৰায় ২৮ৰ পৰা ৩৬ ইঞ্চি ওখ হয় ।
মতা আৰু মাইকী চিতা কেনেদৰে চিনাক্ত কৰে ? মতা চিতা মাইকী চিতাতকৈ অলপ ডাঙৰ; ইয়াৰ মূৰবোৰো ডাঙৰ হয় । মাইকী চিতাবোৰ সাধাৰণতে অকলে থাকে; যদি পোৱালি থাকে, তেন্তে জাকত ঘূৰিবলৈ পছন্দ কৰে । আনহাতে মতা চিতা জাকত থাকে; সেইবোৰে প্ৰায়ে দুটা বা ৩ টা চিতাৰ জাকত থাকে । মতা চিতাই নিজৰ ভূখণ্ডক মূত্ৰৰ দ্বাৰা চিহ্নিত কৰে, আনহাতে মাইকী চিতাই বৃহৎ মুকলি ঠাইত অকলে ঘূৰি ফুৰিবলৈ পছন্দ কৰে ।
চিতা কেনেদৰে ইমান তীব্ৰবেগী ? চিতাৰ শৰীৰ পাতল, কঁকাল সংকীৰ্ণ আৰু বুকুৰ অংশ বহল । এইবোৰৰ ডাঙৰ নাকৰ ফুটা, হাওঁফাওঁ আৰু হৃদযন্ত্ৰই দৌৰি থাকোঁতে অক্সিজেনৰ দ্ৰুত যোগান ধৰাত সহায় কৰে । দীঘল ভৰি আৰু পাতল অনন্য শৰীৰৰ বাবে আন মেকুৰী প্ৰজাতিতকৈ চিতা পৃথক । এই সুকীয়া গঠনৰ বাবে চিতা তীব্ৰ বেগত দৌৰিবলৈ সক্ষম ।
এটা চিতাই ৩ ছেকেণ্ডত ঘণ্টাত ১১০ কিলোমিটাৰ বেগত দৌৰিব পাৰে : চিতা হৈছে আটাইতকৈ বেগী জন্তু । ই মাত্ৰ ৩ ছেকেণ্ডতে ঘণ্টাত ১১০ কিলোমিটাৰ (ঘণ্টাত ৭০ মাইল)তকৈ অধিক গতিৰে দৌৰিব পাৰে । এটা চিতাই ৭ মিটাৰ দীঘল জঁপিয়াব পাৰে । চিতাৰ শিথিল মেৰুদণ্ড, দীঘল ভৰি, পাতল শৰীৰ আৰু ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰা ঠেঙে তীব্ৰ বেগত দৌৰাত অৰিহণা যোগায় ।
লগতে পঢ়ক :
জংঘল এৰি ৰাস্তাত গম্ভীৰ খোজেৰে আগে আগে চিতা, পিছে পিছে মোবাইল লৈ ফটো তোলোতা