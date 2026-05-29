ETV Bharat / bharat

ভাৰতৰ পেড ওমেন বুলি কাক কয় জানেনে ? কলগছৰ আঁহেৰে পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য চেনিটেৰী পেড তৈয়াৰ কৰা এগৰাকী নীৰৱ যোদ্ধা

কলগছৰ আঁহ ব্যৱহাৰ কৰি বিশ্বৰ প্ৰথমটো পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য চেনিটেৰী পেড তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে “ভাৰতৰ পেড ওমেন” হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে অঞ্জু বিষ্টে ।

PAD WOMAN OF INDIA
ভাৰতৰ পেড ওমেন অঞ্জু বিষ্ট (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 29, 2026 at 4:21 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ভুৱনেশ্বৰ: অঞ্জু বিষ্ট, আপোনাৰ বাবে হয়তো তেওঁ অপৰিচিত ৷ কিন্তু ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰকাৰী বহুতেই হয়তো তেওঁৰ নাম শুনিছে ৷ নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী মহিলাই ৷ আজি এই প্ৰতিবেদনত আমি অঞ্জু বিষ্ট আৰু তেওঁ কৰি অহা কামৰ বিষয়ে জানো আহক ৷

মহিলাসকলৰ ঋতুস্ৰাৱক লৈ এতিয়াও আমাৰ সমাজত কিছুমান নেতিবাচক চৰ্চা হোৱা দেখা যায় ৷ বহুতেই আজিও ইয়াক অপবিত্ৰ বুলি ভাবে আৰু সেই সময়ছোৱাত মহিলাক নিলগাই ৰাখে ৷ কিন্তু অঞ্জু বিষ্টে এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ নেওচি বিদ্যালয়, যুৱ সমাজ, স্বাস্থ্যসেৱা পেছাদাৰী আৰু প্ৰতিষ্ঠানসমূহত ঋতুস্ৰাৱ সম্পৰ্কে সজাগতা গঢ়ি তুলিছে ৷ তেওঁ নিজৰ অভিযানৰ জৰিয়তে ৩০ লাখৰো অধিক যুৱতীক যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

PAD WOMAN OF INDIA
অঞ্জু বিষ্ট (ETV Bharat)

তেওঁ পেছাগতভাৱে এগৰাকী মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ ৷ কিন্তু ঋতুস্ৰাৱ সম্পৰ্কে সজাগতা সৃষ্টি কৰাটো তেওঁৰ একপ্ৰকাৰ ৰুচি ৷ কলগছৰ আঁহ ব্যৱহাৰ কৰি বিশ্বৰ প্ৰথমটো পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য চেনিটেৰী পেড তৈয়াৰ কৰাৰ বাবে তেওঁ সমগ্ৰ ভাৰততে “ভাৰতৰ পেড ওমেন” হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।

পঞ্জাৱত জন্মগ্ৰহণ কৰা অঞ্জু বিষ্ট বিয়া হৈছিল উত্তৰাখণ্ডত ৷ শিক্ষা আৰু পেছাগতভাৱে আমেৰিকাত বসতি স্থাপন কৰা বিষ্টে ঋতুস্ৰাৱ সম্পৰ্কে স্বাস্থ্যৰ সজাগতা সৃষ্টিক জীৱনৰ উদ্দেশ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে ৷ যাৰ বাবে এক সফল কেৰিয়াৰ এৰি আহি তেওঁ হেপিনেছ ফৰ হাৰ (Happiness For Her) নামেৰে এক পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰে ।

বৰ্তমান ওড়িশাত কৰ্মৰত অঞ্জুৱে ঋতুস্ৰাৱৰ স্বাস্থ্য, পৰিৱেশৰ দায়িত্ব আৰু স্বাস্থ্যসন্মত ঋতুস্ৰাৱৰ সামগ্ৰীৰ সুবিধা সন্দৰ্ভত নতুন কথা-বতৰা আৰম্ভ কৰিছে । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত অঞ্জুৱে তেওঁ কৰা কামৰ বিষয়ে কয় আৰু কলগছৰ আঁহে কেনেকৈ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত ব্যৱহত পেডক নতুন ৰূপ দিছে সেয়াও অৱগত কৰে ।

PAD WOMAN OF INDIA
কলগছৰ আঁহেৰে পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য চেনিটেৰী পেড তৈয়াৰ কৰা এগৰাকী নীৰৱ যোদ্ধা (ETV Bharat)

প্ৰশ্ন: যোৱা দুবছৰ ধৰি আপুনি ওড়িশাত কাম কৰি আছে । ঋতুস্ৰাৱৰ সজাগতা আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ মিছনক কিমান দূৰ আগুৱাই নিব পাৰিছে ?

অঞ্জু বিষ্ট: আমি ওড়িশাত ঋতুস্ৰাৱ স্বাস্থ্য সজাগতা আন্দোলন চলাই আহিছোঁ । ঋতুস্ৰাৱ এতিয়াও ভাৰতৰ জনস্বাস্থ্যৰ অন্যতম কম আলোচনা হোৱা বিষয় হৈ আছে । আমাৰ প্ৰচেষ্টা হৈছে শিক্ষাবিদ, স্বাস্থ্যসেৱা পেছাদাৰী আৰু যুৱক-যুৱতীসকলক একত্ৰিত কৰি সজাগতা আৰু স্বাস্থ্যসন্মত ঋতুস্ৰাৱৰ বিকল্পৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰা । আমি বহু পৰিমাণে সফল হৈছোঁ ।

প্ৰশ্ন: ঋতুস্ৰাৱৰ স্বাস্থ্য সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈ আপোনাক কিহে প্ৰেৰণা দিলে ?

অঞ্জু বিষ্ট: মাতা অমৃতানন্দময়ীৰ পৰা মই প্ৰেৰণা লাভ কৰিছিলোঁ । প্ৰায় দুটা দশক ধৰি তেওঁৰ সেৱা মিছনৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিলোঁ । তেওঁৰ নিৰ্দেশনাই মোক ঋতুস্ৰাৱৰ স্বাস্থ্যসন্মত বিকল্পৰ দিশত কাম কৰিবলৈ অহৰহ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল । আমি কৰা প্ৰতিটো কামেই সেই প্ৰেৰণা আৰু সেৱাবোধৰ মাজত গভীৰভাৱে শিপাই আছে ।

প্ৰশ্ন: ঋতুস্ৰাৱ আৰু ঋতুস্ৰাৱৰ সামগ্ৰীক লৈ এতিয়াও সজাগতাৰ অভাৱ আছেনে ?

অঞ্জু বিষ্ট: আজিৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি পাইছে, যিটো উৎসাহজনক । কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান ৰৈ গৈছে । অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে এতিয়াও ৮ কোটিতকৈ অধিক ছোৱালীয়ে পৰিষ্কাৰ ঋতুস্ৰাৱৰ সামগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি আছে । অধিক সজাগতাৰ জৰুৰী প্ৰয়োজন, কাৰণ বহু কণমানি ছোৱালীয়ে নীৰৱে কষ্ট সহি আছে । যোৱা চাৰি-পাঁচ বছৰত আমি ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন দেখিছোঁ - অধিক সংখ্যক ছোৱালীয়ে পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য ঋতুস্ৰাৱৰ সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছে, যিবোৰ ব্যক্তি আৰু পৰিৱেশ দুয়োটাৰে বাবে স্বাস্থ্যকৰ । কিন্তু বহুত কামৰ প্ৰয়োজন এতিয়াও আছে ।

প্ৰশ্ন: ঋতুস্ৰাৱৰ শিক্ষা বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ’ব লাগেনে ?

অঞ্জু বিষ্ট: একেবাৰে প্ৰয়োজন । স্কুলীয়া স্তৰত ঋতুস্ৰাৱৰ স্বাস্থ্যৰ শিক্ষা আগতীয়াকৈ আৰম্ভ হ’ব লাগিব । সজাগতা আৰু পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ শিক্ষা শক্তিশালী কৰিব লাগে । ইতিমধ্যে আমি মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, কৰ্ণাটক, কেৰালাকে ধৰি কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়ৰ সৈতে কাম কৰি আছোঁ । বিশেষকৈ বহনক্ষম ঋতুস্ৰাৱৰ বিকল্পৰ ক্ষেত্ৰৰত এতিয়া ওড়িশাতো একেধৰণৰ সজাগতাৰ প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধি পাইছে ।

প্ৰশ্ন: ওড়িশাৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰই আপোনাৰ পদক্ষেপক কিমান সহায় কৰিছে ?

অঞ্জু বিষ্ট: তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতৃত্বই আমাক উৎসাহিত কৰে । ৰামা দেৱী বিশ্ববিদ্যালয়ত এম বি এ অধ্যয়নৰ সময়ত আমাৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰা মধুস্মিতাই বিগত এবছৰ ধৰি আমাৰ সৈতে কাম কৰি আহিছে । ২০০ খন গাঁৱৰ মহিলাসকলক পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য চেনিটেৰী পেড বিতৰণ কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে ব্যৱহাৰৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু সজাগতাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । আনকি তেওঁৰ হোষ্টেলৰ যুৱতীসকলেও পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য পেড গ্ৰহণ কৰিছে। এনে সম্প্ৰদায়ৰ নেতৃত্বত পৰিৱৰ্তনে আশাৰ সঞ্চাৰ কৰে ।

তদুপৰি নাৰীত্ব আৰু ঋতুস্ৰাৱ উদযাপন কৰা উৎসৱ ‘ৰজ পৰ্ব’ৰ জৰিয়তে ওড়িশাৰ এক অনন্য সাংস্কৃতিক সংযোগ আছে । সেই সাংস্কৃতিক ভেটিয়ে কথা-বতৰাবোৰ সহজ কৰি তুলিব লাগে । এইমছ ভুৱনেশ্বৰ আৰু আই আই টি ভুৱনেশ্বৰৰ সৈতে জড়িত সহযোগিতাকে ধৰি প্ৰতিষ্ঠান আৰু সংগঠনৰ পৰাও আমি শক্তিশালী সমৰ্থন দেখিবলৈ পাইছোঁ ।

প্ৰশ্ন: ঋতুস্ৰাৱৰ সজাগতাত যুৱক-যুৱতীসকলৰ কি ভূমিকা ?

অঞ্জু বিষ্ট: তেওঁলোকৰ ভূমিকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । পৰিয়ালসমূহে মুকলি কথা-বতৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে বা লাজ আৰু মৌনতাক ধৰি ৰাখিলে পৰিৱৰ্তন হ’ব নোৱাৰে । সকলোৱে শিক্ষিত আৰু সচেতন হ’ব লাগিব । ঋতুস্ৰাৱৰ স্বাস্থ্য কেৱল মহিলাৰ বিষয় নহয়; ই এক সামাজিক কাৰণ ।

প্ৰশ্ন: আপোনাৰ হস্তক্ষেপৰ পিছত আপুনি কিবা পৰিৱৰ্তন লক্ষ্য কৰিছেনে ?

অঞ্জু বিষ্ট: জনমানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তন নিশ্চিতভাৱে হৈছে । অনাগত বছৰবোৰত আৰু অধিক পৰিৱৰ্তন হ’ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ । যদি আমি দশক দশক ধৰি স্থায়ী কাম কৰি যাওঁ তেন্তে ৰূপান্তৰ অনিবাৰ্য । পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য ঋতুস্ৰাৱৰ সামগ্ৰীয়ে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰাৰ লগতে স্বাস্থ্যজনিত চিন্তাৰ সমাধানতো সহায় কৰিব পাৰে ।

প্ৰশ্ন: কলগছৰ আঁহযুক্ত চেনিটেৰী পেডৰ কথা এতিয়া চৰ্চা হৈছে । ই কেনেকৈ কাম কৰে?

অঞ্জু বিষ্ট: কলগছ কাটি তাৰ পৰা আঁহযুক্ত জালৰ দৰে পদাৰ্থ উলিয়াব পাৰি । এই প্ৰাকৃতিক পদাৰ্থৰ শোষক গুণ শক্তিশালী আৰু ই তৰল পদাৰ্থ ফলপ্ৰসূভাৱে ধৰি ৰাখিব পাৰে । আমি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নভাৱে প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰি কাপোৰৰ তৰপৰ মাজত আঁহবোৰ ৰাখি পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য চেনিটেৰী পেড তৈয়াৰ কৰোঁ । এই সামগ্ৰীসমূহ মহিলাই নিৰাপদে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।

শেহতীয়াকৈ ভুৱনেশ্বৰত অনুষ্ঠিত এক কাৰ্যসূচীত আই আই টি ভুৱনেশ্বৰ, কে আই আই টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৰামা দেৱী মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অন্যান্য মহাবিদ্যালয়কে ধৰি প্ৰতিষ্ঠানসমূহক কেম্পাছত বহনক্ষম ঋতুস্ৰাৱৰ পদ্ধতি আৰু সমনীয়াৰ নেতৃত্বত আচৰণৰ পৰিৱৰ্তনক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে ‘কেয়াৰ বঁটা’ৰ জৰিয়তে স্বীকৃতি দিয়া হয় ।

PAD WOMAN OF INDIA
কলগছৰ আঁহেৰে পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য চেনিটেৰী পেড তৈয়াৰ (ETV Bharat)

সামূহিকভাৱে এই প্ৰচেষ্টাসমূহে যোৱা এটা বছৰত ৫,০০০ৰো অধিক যুৱতীক ঋতুস্ৰাৱৰ অধিক বহনক্ষম সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ দিশত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে । কিশোৰ-কিশোৰীৰ স্বাস্থ্য, ঋতুস্ৰাৱৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু ঋতুস্ৰাৱৰ সামগ্ৰীৰ দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱৰ বিষয়ে গভীৰ বুজাবুজিৰ লক্ষ্যৰে এইমছ ভুৱনেশ্বৰ আৰু কে আই আই টি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সৈতে জড়িত সহযোগিতামূলক ঋতুস্ৰাৱ স্বাস্থ্য গৱেষণাৰ পদক্ষেপো আৰম্ভ হ’ব ।

লগতে পঢ়ক: মই অনুপম, অনুপমা নহয়... ! পিতৃয়ে দিয়া নাম আৰু বায়ুসেনাৰ প্ৰশিক্ষণে মোক যুঁজিবলৈ শিকালে

TAGGED:

অঞ্জু বিষ্ট
ঋতুস্ৰাৱ
ভাৰতৰ পেড ওমেন
চেনিটেৰী পেড
PAD WOMAN OF INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.