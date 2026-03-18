১৭ লাখ টনতকৈ অধিক তেল, এল এন জি, এল পি জি হৰমুজ জলদ্বীপত আবদ্ধ
২৪ খন জাহাজ জলদ্বীপটোৰ পশ্চিম দিশত আৰু চাৰিখন পূব দিশত আছে । প্ৰতিটো দিশৰ পৰা মাত্ৰ দুখনহে জাহাজে নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে ।
Published : March 18, 2026 at 11:52 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ ১৬.৭ মিলিয়ন টন খাৰুৱা তেল, ৩.২ লাখ টন এল পি জি আৰু প্ৰায় ২ লাখ টন এল এন জি পাৰ্চী উপসাগৰত আবদ্ধ হৈ আছে ৷ ভাৰতৰ ধ্বজাবাহী ২২ খন জাহাজ হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে চলাচল কৰিবলৈ বৰ্তমানে অপেক্ষা কৰি আছে ৷ বুধবাৰে জাহাজ পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ৰ বিশেষ সচিব ৰাজেশ কুমাৰ সিনহাই এই কথা সংবাদমেলযোগে সদৰী কৰে ৷
মূলতঃ ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পিছত মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ত হৰমুজ জলদ্বীপত ভাৰতৰ ধ্বজাবাহী ২৮ খন জাহাজ আছিল । ইয়াৰে ২৪ খন জলদ্বীপৰ পশ্চিম দিশত আৰু চাৰিখন পূব দিশত আছিল । বিগত এসপ্তাহত প্ৰতিটো দিশৰ পৰা মাত্ৰ দুখন জাহাজেহে নিৰাপদ স্থানলৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে ।
সংবাদমেলত সিনহাই কয় যে ২২ খন জাহাজত(পোনপটীয়াকৈ পশ্চিম দিশত) থকা ৬১১ জন নাবিকৰ আটাইকেইজনে সম্প্ৰতি নিৰাপদ । ভাৰতৰ ধ্বজাবাহী আন এখন জাহাজ তাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত সম্প্ৰতি পূব দিশত ৩ খন জাহাজ আছে ।
হৰমুজ জলদ্বীপৰ পশ্চিম দিশত বাকী থকা ২২ খন ভাৰতৰ ধ্বজাবাহী জাহাজৰ ভিতৰত ছখন এল পি জি কঢ়িওৱা, এখন তৰলীকৃত প্ৰাকৃতিক গেছ(এল এন জি) টেংকাৰ, চাৰিখন খাৰুৱা তেলৰ টেংকাৰ, এখন ৰাসায়নিক সামগ্ৰী পৰিবহণকাৰী, তিনিখন কণ্টেইনাৰ জাহাজ আৰু দুখন বাল্ক কেৰিয়াৰ জাহাজ বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ইয়াৰোপৰি এখন জাহাজ ড্ৰেজাৰ, আনখন খালী আৰু আন তিনিখন জাহাজ নিয়মীয়া পৰিচালনাৰ বাবে ড্ৰাই ডকত আছে । সিনহাই কয় যে যুদ্ধবিধ্বস্ত জলদ্বীপটোৰ মাজেৰে ভাৰতীয় জাহাজসমূহৰ নিৰাপদ চলাচলৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।
ইৰাণৰ ওপৰত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে কৰা আক্ৰমণ আৰু টেহৰাণৰ ব্যাপক প্ৰতিশোধমূলক কাৰ্যৰ পিছত পাৰস্য উপসাগৰক মুকলি সাগৰৰ সৈতে সংযোগ কৰা সংকীৰ্ণ জলপথ হৰমুজ জলপথ তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে । মুঠতে প্ৰায় ৫০০ খন টেংকাৰ জাহাজ পাৰ্চী(আৰব) উপসাগৰত আবদ্ধ হৈ আছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে ১০৮ খন খাৰুৱা তেলৰ টেংকাৰ, ১৬৬ খন তৈলজাত সামগ্ৰীৰ টেংকাৰ, ১০৪ খন ৰাসায়নিক/উৎপাদন টেংকাৰ, ৫২ খন ৰাসায়নিক টেংকাৰ আৰু ৫৩ খন অন্যান্য ধৰণৰ টেংকাৰ ।
বিশ্লেষকসকলে কয় যে ইৰাণে হয়তো পৰীক্ষণৰ পিছত নিৰ্বাচিত জাহাজসমূহক জলদ্বীপটোৰ মাজেৰে চলাচল কৰিবলৈ অনুমতি দিছে । বিগত দুদিনত কমেও ৪ খন জাহাজে লাৰাক-কেছম চেনেলৰ মাজেৰে বিকল্প পথৰে হৰমুজ জলদ্বীপৰ বাহিৰলৈ চলাচল কৰিছে ।
তেওঁলোকে কয় যে ই এক পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া যেন অনুভৱ হয়, য’ত ইৰাণে নিশ্চিত কৰে যে মালিকীস্বত্ব, সামগ্ৰীসমূহ আৰু জাহাজখন আমেৰিকাৰ নহয় বা ইৰাণে চলাচলৰ অনুমতি দিয়া লোকৰ নহয় ।
ইতিমধ্যে পাৰ হৈ যোৱা জাহাজসমূহ হৈছে ৩ খন বাল্ক কেৰিয়াৰ(দুখন গ্ৰীক / এখন ভাৰতীয়) আৰু এখন আফ্ৰামেক্স টেংকাৰ(পাকিস্তান) । ভাৰতে প্ৰায় ৮৮ শতাংশ খাৰুৱা তেল, ৫০ শতাংশ প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু ৬০ শতাংশ এল পি জি আমদানি কৰে । যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে ভাৰতে আমদানি কৰা খাৰুৱা তেলৰ আধাতকৈ বেছি চৌদি আৰব, ইৰাক আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ দৰে দেশৰ পৰা আহিছিল, যিবোৰে এই জলদ্বীপ জাহাজৰ চলাচলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰে ।
এই জলদ্বীপৰ মাজেৰে প্ৰায় ৮৫-৯৫ শতাংশ এল পি জি আৰু ৩০ শতাংশ গেছ পৰিবহণ হৈছিল । খাৰুৱা তেলৰ যোগানত হোৱা ব্যাঘাতৰ আংশিক ক্ষতিপূৰণ ৰাছিয়া, পশ্চিম আফ্ৰিকা, আমেৰিকা, লেটিন আমেৰিকাৰ দৰে বিকল্প উৎসৰ দ্বাৰা কৰা হৈছে যদিও ঔদ্যোগিক আৰু বাণিজ্যিক ব্যৱহাৰকাৰীসকলক গেছ আৰু এল পি জি যোগান কৰ্তন কৰা হৈছে ।
