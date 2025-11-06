সাগৰত নামিল ভাৰতৰ নতুন নৌশক্তি 'ইক্ষক'
গভীৰ সাগৰৰ মেপিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুৰ্যোগৰ সময়ত জীৱন ৰক্ষালৈকে নৌসেনাৰ শেহতীয়া জৰীপ জাহাজখনে সামুদ্ৰিক সামৰ্থক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে ।
Published : November 6, 2025 at 5:05 PM IST
এৰ্ণাকুলাম: ভাৰতীয় নৌসেনাই হাইড্ৰ’গ্ৰাফিক জৰীপ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে জৰীপ জাহাজ শ্ৰেণীৰ (বৃহৎ এছ ভি এল) তৃতীয়খন জাহাজ ইক্ষক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰে কোচিৰ নৌসেনা ঘাটিত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত নৌসেনাৰ মুৰব্বী এডমিৰেল দীনেশ কে ত্ৰিপাঠীৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে জাহাজখনৰ সেৱা আৰম্ভ কৰা হ’ব । দক্ষিণ নৌসেনাৰ কমাণ্ডক ভিত্তি কৰি এইখন হ’ব প্ৰথমখন জৰীপ জাহাজ ।
‘ইক্ষক’ নামৰ অৰ্থ হৈছে ‘গাইড’ বা পথ প্ৰদৰ্শক । জাহাজখনৰ কেপ্তেইন আৰু কমাণ্ডিং অফিচাৰ ত্ৰিভুবন সিঙে কয় যে নামৰ সৈতে সঁচা অৰ্থত এছ ভি এল ইক্ষক সকলো নাবিকৰ বাবে গাইড হ’ব । তেওঁ কয়, "জাহাজখনৰ বাৰ্তা হৈছে নিৰ্ভীকতা, সাহস আৰু পথ প্ৰদৰ্শন । দেশৰ সৰ্ববৃহৎ জৰীপ জাহাজখনে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ প্ৰগতিৰ ইতিহাসত এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিবলৈ সাজু হৈছে । ইক্ষকে বিশাল সাগৰীয় অঞ্চলৰ মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত, নাবিকসকলৰ বাবে নিৰাপদ যাতায়াত নিশ্চিত কৰা আৰু ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক শক্তি বৃদ্ধিৰ বাবে উৎসৰ্গিত হ’ব ।"
ইয়াৰ প্ৰধান অভিযান হাইড্ৰ’গ্ৰাফিক জৰীপ যদিও এছ ভি এল ইক্ষকে মানৱীয় সাহায্য আৰু দুৰ্যোগ সাহায্য (Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR) মঞ্চ হিচাপে আৰু জৰুৰীকালীন অৱস্থাত চিকিৎসালয় জাহাজ হিচাপেও কাম কৰিবলৈ সক্ষম । সিঙে জনোৱা মতে, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, যুদ্ধকালীন সময়, জাহাজ দুৰ্ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত ইক্ষকৰ কাৰ্যক্ষমতাই নৌসেনাৰ কাৰ্যকলাপ অধিক ফলপ্ৰসূ কৰি তুলিব ।
এছ ভি এল ইক্ষকৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
অভিযানৰ নিয়ন্ত্ৰণ : প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ অতুল পিল্লায়ে ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, ইক্ষকে ডেৰাডুনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় হাইড্ৰ'গাফিক কাৰ্যালয়ৰ অধীনত কাম কৰিব ।
উদ্দেশ্য : ই হৈছে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ এক হাইড্ৰ’গ্ৰাফিক জৰীপ জাহাজ ।
জৰীপৰ সঁজুলি : ইয়াত চাৰিখন জৰীপ নাও, পানীৰ তলত এখন স্বয়ংচালিত বাহন আৰু এইচ ডি কেমেৰাৰ সৈতে দূৰৈৰ পৰা চলোৱা এখন বাহন আছে ।
কাৰ্য : ই সাগৰৰ এটা অংশ জৰীপ আৰু মেপিং কৰি বণিক আৰু যুদ্ধ জাহাজসমূহক তালিকা প্ৰদান কৰিব ।
থকাৰ ব্যৱস্থা : ভাৰতীয় নৌসেনাৰ মহিলা বিষয়াসকলৰ বাবে থকাৰ ব্যৱস্থা থকা নৌসেনাৰ প্ৰথমখন বৃহৎ জৰীপ জাহাজ ইক্ষক । অতুল পিল্লায়ে কয় যে ভৱিষ্যতৰ সকলো নৌসেনাৰ জাহাজে এই আৰ্হি অনুসৰণ কৰিব ।
উন্নত ব্যৱস্থা : জাহাজখনত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাকে ধৰি অতি আধুনিক জৰীপ আৰু নেভিগেচন ব্যৱস্থাৰ বৈশিষ্ট্য আছে । এইবোৰে গভীৰ সাগৰ আৰু উপকূলীয় অঞ্চলৰ সঠিক মেপিং সক্ষম কৰে আৰু সঠিক নটিকেল চাৰ্ট নিশ্চিত কৰে । ই বৰফৰ শিখৰকে ধৰি পানীৰ তলৰ বাধা চিনাক্ত কৰি জাহাজৰ বাবে নিৰাপদ পথ সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰে ।
দ্বৈত ভূমিকা : চিকিৎসালয় জাহাজ— যদিও মূলতঃ এখন জৰীপ জাহাজে সাগৰৰ অধ্যয়নৰ (গভীৰতা নিৰ্ণয় কৰা, নেভিগেচন মেপ তৈয়াৰ কৰা আৰু সাগৰৰ তলৰ পৰিৱৰ্তন অধ্যয়ন কৰা) ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, তথাপিও ই গৌণ ভূমিকা হিচাপে চিকিৎসালয় হিচাপে কাম কৰে ।
চিকিৎসা সুবিধা : জাহাজখনত থকা চিকিৎসা সুবিধাটোক সাধাৰণতে ‘চিক বে’ (Sick Bay) বুলি কোৱা হয় । বৰ্তমান ইয়াত ছখন বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয় আছে আৰু তাত অপাৰেচন থিয়েটাৰ, ব্লাড বেংক, আল্ট্ৰাছাউণ্ড আৰু অন্যান্য সকলো আধুনিক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আছে । প্ৰয়োজন হ’লে চিকিৎসালয়ৰ ক্ষমতা ৪০ খন বিছনালৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি । প্ৰধান চিকিৎসা বিষয়া অতুল এন গোপীনাথে নিশ্চিত কৰে যে ই জাহাজখনত প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অস্ত্ৰোপচাৰ পদ্ধতিলৈকে প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
ইক্ষকৰ নিৰ্মাণ পদ্ধতি
নিৰ্মাতা : ৱাৰশ্বিপ ডিজাইন ব্যুৰো আৰু ৱাৰশ্বিপ অভাৰচিয়িং দলৰ তত্ত্বাৱধানত কলকাতাৰ গাৰ্ডেন ৰিচ্চ শ্বিপবিল্ডাৰ্ছ এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ লিমিটেডে (Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited, GRSE) এই জাহাজখন নিৰ্মাণ কৰিছে ।
থলুৱা সামগ্ৰী : জাহাজখন নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত উপাদানসমূহৰ ৮০ শতাংশতকৈ অধিক থলুৱা, যিটো জি আৰ এছ ই আৰু ভাৰতীয় এম এছ এম ই খণ্ডৰ সহযোগিতাৰ ফল ।
ইঞ্জিন : এছ ভি এল ইক্ষক হৈছে দ্বৈত ইঞ্জিনযুক্ত জাহাজ ।
বিশেষত্ব
দৈৰ্ঘ : ১১০ মিটাৰ
প্ৰস্থ : ১৬ মিটাৰ
স্থানান্তৰ/বহন ক্ষমতা : ৩৪০০ টন
ক্ৰু : ২৩১ জন জোৱান (২০ জন বিষয়া আৰু ২১১ জন নাবিক)
গতিবেগ : ১৬ৰ পৰা সৰ্বোচ্চ ১৮ নটিকেল মাইললৈকে ক্ৰুজিং গতি ।
প্ৰপালচন : ফিক্সড-পিচ প্ৰপেলাৰ আৰু ষ্টাৰন থ্ৰাষ্টাৰৰ সৈতে টুইন MAN ডিজেল ইঞ্জিন ।
বিমান পৰিবহণ : জৰুৰীকালীন হেলিকপ্টাৰ ৰখাৰ সুবিধা ।
বৈশিষ্ট্য : এছ ভি এল ইক্ষক হৈছে জৰীপ জাহাজ (বৃহৎ) শ্ৰেণীৰ তৃতীয়খন আৰু এই শ্ৰেণীৰ প্ৰথমখন জাহাজ । ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় দক্ষিণ নৌসেনাৰ কমাণ্ডত আছে ।