পশ্চিম ভাৰততো বানৰ প্ৰভাৱ : অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত পুনৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সকীয়াই দিছে যে বংগোপ সাগৰৰ উত্তৰ-পশ্চিম দিশত পৰা চাপৰ বাবে পূব, মধ্য আৰু উত্তৰ ভাৰতত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
Published : July 27, 2026 at 9:57 PM IST
নতুন দিল্লী: এতিয়া বাৰিষাৰ সময় ৷ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহৰ সমানে সমানে বাৰিষাৰ বৰষুণে আহুকাল সৃষ্টি কৰিছে ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল বিশেষকৈ অসমত বাৰিষাৰ বানে প্লাবিত কৰিছে উজনি অসমৰ তিনিখনকৈ জিলা ৷ সাধাৰণ জনতা, পশুধনৰ লগতে বিস্তৰ কৃষিভূমিও বানৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷
পশ্চিম ভাৰততো বানৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ৷ বিশেষকৈ পূব, উত্তৰ-পূব আৰু উত্তৰ-পশ্চিম ভাৰতৰ বহু অংশত অস্বাভাৱিক হাৰত বৰষুণ দি আছে । ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে সকীয়াই দিছে যে বংগোপ সাগৰৰ উত্তৰ-পশ্চিম দিশত পৰা চাপৰ বাবে পূব, মধ্য আৰু উত্তৰ ভাৰতত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
বানত প্লাবিত অসম
শেহতীয়া বছৰসমূহত দেশত হোৱা বৰষুণৰ মাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তাৰতম্য ঘটা দেখা গৈছে ৷ মূলতঃ জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনে এই তাৰতম্যৰ মূল কাৰণ বুলি ধৰা হৈছে । পৰৱৰ্তী কেইটামান দিনত অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু আন আন চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহত পুনৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
কিন্তু বিগত কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে অসমত হোৱা ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ ফলত ৰাজ্যত ভয়াৱহ বান সংকটে দেখা দিছে ৷ ‘ডিজাষ্টাৰ ৰিপ’ৰ্টিং এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম’(ডিআৰআইএমএছ)ৰ তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যত বানৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৬৮ লৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ তদুপৰি ৭ লাখ লোক বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
বংগোপ সাগৰৰ ওপৰত গভীৰ চাপ
আইএমডিয়ে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, বংগোপ সাগৰৰ উত্তৰ-পশ্চিম প্ৰান্তত পৰা চাপে বতাহৰ ৰূপ লৈ ঘণ্টাত প্ৰায় ৩ কিলোমিটাৰ বেগত উত্তৰ দিশলৈ বলাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ২৭ জুলাইৰ পুৱা ৫.৩০ বজালৈকে এই বতাহে ওড়িশা-পশ্চিমবংগৰ উপকূলৰ সমীপত খুন্দা মৰাৰ পিছত ই উত্তৰ তথা উত্তৰ-পশ্চিম দিশলৈ গতি কৰিব ৷ তাৰপিছত বতাহজাকে ওড়িশাৰ বালাচোৰ আৰু পশ্চিমবংগৰ কেনিঙৰ মাজেৰে উপকূলভূমি অতিক্ৰম কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক: অসমত বানৰ বিভীষিকা: সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰতিক্ৰিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ, সহায়ৰ আহ্বান