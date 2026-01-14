ETV Bharat / bharat

ভাৰতৰ অদৃশ্য জলবায়ু সংকট : ভূগৰ্ভস্থ পানীয়ে কেনেকৈ কাৰ্বন সংৰক্ষণৰ প্ৰতি আনিছে ভাবুকি ?

আই আই এছ চিৰ এক অধ্যয়নে প্ৰকাশ কৰিছে যে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ গভীৰতাই উদ্ভিদৰ উৎপাদনশীলতা আৰু কাৰ্বন নিষ্কাশনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় ।

Groundwater Threatens Carbon Storage
ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ ফলত কাৰ্বন সংৰক্ষণৰ প্ৰতি ভাবুকি (Getty image)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 14, 2026 at 4:27 PM IST

9 Min Read
হায়দৰাবাদ : ভূগৰ্ভস্থ পানী ভাৰতত বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ব্যৱহাৰ হয় । যি হৈছে কৃষি, খোৱাপানী, উদ্যোগ আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ তন্ত্ৰক সহায় কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পদ । ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ অভাৱে এই খণ্ডসমূহত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱা বুলি জনা যায় যদিও বায়ুমণ্ডলীয় কাৰ্বন শোষণ কৰাৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰু জলচক্ৰৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক-এতিয়ালৈকে ভালদৰে বুজা হোৱা নাই, কিয়নো পূৰ্বৰ বেছিভাগ অধ্যয়নে নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল, যাৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ছবিখনত ব্যৱধান থাকি গৈছে ।

এই পটভূমিত ভাৰতীয় বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানৰ (IISc) নতুন গৱেষণাই প্ৰমাণ কৰিছে যে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ গভীৰতাই প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে যে উদ্ভিদে কাৰ্বন কিমান দক্ষতাৰে নিষ্কাশন কৰে । উপগ্ৰহৰ ছবি, বৰ্তমানৰ তথ্য আৰু পৰিসংখ্যাগত আৰ্হিৰ সহায় লৈ গৱেষকসকলে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ স্তৰৰ তাৰতম্যই পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ কাৰ্বন সংৰক্ষণ সম্ভাৱনাক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে তাৰ মূল্যায়ন কৰে ।

Conceptual illustration showing how groundwater availability influences plant health and carbon-water interactions across Indian ecosystems
ভূগৰ্ভস্থ পানীয়ে কেনেকৈ কাৰ্বন সংৰক্ষণৰ প্ৰতি আনিছে ভাবুকি (Image: Abhishek Chakraborty)

অধ্যাপক শেখৰ মুড্ডু আৰু লক্ষ্মীনাৰায়ণ ৰাওৰ তত্বাৱধানত আই আই এছ চিত পি এইচ ডি কৰি থকা অভিষেক চক্ৰৱৰ্তীৰ গৱেষণাৰ অংশ । বৰ্তমান চক্ৰৱৰ্তী মাৰ্চেডৰ কেলিফৰ্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পোষ্ট ডক্টৰেট গৱেষক ।

সুস্থ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বাবে অনুকূল পানীৰ উপলব্ধতা অপৰিহাৰ্য

গৱেষকসকলে ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত জলপৃষ্ঠৰ গভীৰতা (WTD) অৰ্থাৎ ভূপৃষ্ঠ আৰু ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ মাজৰ ব্যৱধান পৰীক্ষা কৰিছিল । তেওঁলোকে উদ্যোগসমূহে উৎপাদন কৰা ৰাসায়নিক শক্তিক প্ৰতিফলিত কৰা মুঠ প্ৰাথমিক উৎপাদনশীলতা (জিপিপি) আৰু নিকা প্ৰাথমিক উৎপাদনশীলতা (এনপিপি) অনুমান কৰি উদ্ভিদৰ উৎপাদনশীলতাও গণনা কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে বাষ্পীভৱন (ET) বিশ্লেষণ কৰিছিল, যিয়ে উদ্ভিদে বায়ুমণ্ডললৈ নিৰ্গত কৰা পানীৰ পৰিমাণ অনুসৰণ কৰে ।

এই প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি দলটোৱে দুটা মূল সূচক অনুমান কৰিছিল :

  • কাৰ্বন ব্যৱহাৰৰ কাৰ্যক্ষমতা (CUE), যিয়ে দেখুৱাই যে উদ্ভিদে শোষিত কাৰ্বনক কিমান দক্ষতাৰে শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে
  • পানী ব্যৱহাৰৰ কাৰ্যক্ষমতা (WUE), যিয়ে প্ৰতি একক পানী এৰি দিবলৈ উদ্ভিদে কিমান কাৰ্বন গ্ৰহণ কৰে তাক প্ৰতিফলিত কৰে

উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি পানী (এটা সম্পদ) আৰু কাৰ্বন (এটা পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ) দুয়োটাৰে ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । অধ্যাপক মুড্ডুৱে বৰ্ণনা কৰিছে যে যেতিয়া পানীৰ অভাৱ হয়, বিশেষকৈ অৰণ্য আৰু ঘাঁহনিত, তেতিয়া উদ্ভিদে পানী সংৰক্ষণ আৰু বৃদ্ধিৰ মাজৰ পৰা এটা বাছি লয় । ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ চাপে সেয়েহে কঠিন ট্ৰেড-অফ কৰিবলৈ বাধ্য কৰে, যাৰ ফলত উদ্ভিদৰ কাৰ্যক্ষমতা হ্ৰাস পায় আৰু দীৰ্ঘম্যাদী পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য দুৰ্বল হয় ।

এই গৱেষণাত দেখা গৈছে যে ভাৰতৰ বেছিভাগ ঠাইতে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ গভীৰ স্তৰে উদ্ভিদৰ উৎপাদনশীলতা আৰু কাৰ্বন সংৰক্ষণৰ কাৰ্যক্ষমতা হ্ৰাস কৰে । যেতিয়া উদ্ভিদে মাটিৰ তলৰ গভীৰতাৰ পৰা পানী আহৰণ কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া ইহঁতে কম কাৰ্যক্ষমভাৱে বৃদ্ধি পায় আৰু কম কাৰ্বন জমা কৰে ।

Conceptual overview linking water table depth with ecosystem carbon-water processes (left), along with spatial trends in carbon uptake for croplands across India (right)
ভূগৰ্ভস্থ পানীয়ে কেনেকৈ কাৰ্বন সংৰক্ষণৰ প্ৰতি আনিছে ভাবুকি (Image: Abhishek Chakraborty)

কিন্তু বাৰিষাৰ সময়ত আৰ্দ্ৰ অঞ্চলত এই আৰ্হিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে । এই অঞ্চলসমূহত ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ মাত্ৰা অতি অগভীৰ আৰু প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ ফলত মাটি পানীৰে ভৰি পৰে । পানী সোনকালে নিষ্কাশন কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে উদ্ভিদৰ শিপা অক্সিজেনৰ পৰা বঞ্চিত হয়, যাৰ ফলত প্ৰচুৰ পানী থকাৰ পিছতো উৎপাদনশীলতা হ্ৰাস পায় । সমগ্ৰ দেশৰ জলসিঞ্চনৰ দ্বাৰা কৰা শস্যৰ মাটিত একেধৰণৰ প্ৰভাৱ দেখা যায় ।

এই তথ্যসমূহে এই কথা প্ৰকাশ কৰি তুলিছে যে অতি কম আৰু অত্যধিক ভূগৰ্ভস্থ পানী দুয়োটাই পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ উৎপাদনশীলতা আৰু কাৰ্বন সংৰক্ষণ সীমিত কৰিব পাৰে । অধ্যাপক মুড্ডুৱে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে অত্যধিক অগভীৰ পানীৰ স্তৰে পানী জমা হোৱা আৰু উদ্ভিদৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব পাৰে, আনহাতে অতি গভীৰ পানীৰ স্তৰে শিপাৰ পানীৰ প্ৰৱেশ সীমিত কৰে, যাৰ ফলত পানীৰ চাপ আৰু বৃদ্ধি হ্ৰাস পায় । বেছিভাগ উদ্ভিদৰ বাবে মধ্যমীয়া, বহনক্ষম ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ স্তৰ লাভৱান হয় । সেয়েহে সুস্থ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ, উৎপাদনশীল কৃষি ব্যৱস্থা আৰু ফলপ্ৰসূ জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পানীৰ উপলব্ধতা অনুকূল-সৰ্বোচ্চ নহয় ।

ভূগৰ্ভস্থ পানী ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত এক ৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টিভংগী

এই গৱেষণাই ভূগৰ্ভস্থ পানী ব্যৱস্থাপনাই জলবায়ু সম্পৰ্কীয় প্ৰক্ৰিয়াসমূহক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰে তাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰদান কৰে । গৱেষকসকলে কয় যে এনে অন্তৰ্দৃষ্টিয়ে নীতি নিৰ্ধাৰকসকলক ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰৰ বাবে ভয়াৱহ পৰিৱেশৰ চাপৰ সন্মুখীন হোৱা অঞ্চলসমূহ চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে আৰু বহনক্ষম পানী আৰু ভূমি ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে অঞ্চলভিত্তিক কৌশল ডিজাইন কৰিব পাৰে । অধ্যাপক মুড্ডুৱে কয় যে ভাৰতৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বিস্তৃত পৰিসৰ আৰু ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ ব্যৱহাৰৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ আৰ্হিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আঞ্চলিক প্ৰভাৱ চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰু প্ৰভাৱ ক'ত বেছিকৈ দেখা যায় সেই কথা বুজিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই অধ্যয়ন কৰা হৈছিল ।

ই টি ভি ভাৰতৰ সন্মুখত অধ্যাপক শেখৰ মুড্ডুৱে কয় যে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পালে বিশেষকৈ চহৰ অঞ্চলত খোৱাপানীৰ উপলব্ধতাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি পৰে আৰু অতিৰিক্ত জলসিঞ্চনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা বৃদ্ধি কৰি কৃষিৰ বাবে অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰে, যাৰ বাবে পাছলৈ অধিক শক্তিৰ প্ৰয়োজন হয় । ইয়াৰ দ্বাৰা ভূগৰ্ভস্থ পানী ব্যৱহাৰৰ সৈতে জড়িত পানী–খাদ্য–শক্তিৰ শক্তিশালী সংযোগৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় । ইয়াৰ উপৰিও খৰালি আৰু খৰাং কালত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ তন্ত্ৰ ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল । যেতিয়া ভূগৰ্ভস্থ পানী কম হয়, তেতিয়া অপৰ্যাপ্ত পানীৰ বাবে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি বাধাপ্ৰাপ্ত হয়, যাৰ ফলত পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ উৎপাদনশীলতা আৰু কাৰ্বন গ্ৰহণ হ্ৰাস পায় । এইদৰে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত পৰিৱেশ, অৰ্থনৈতিক আৰু পৰিৱেশগত প্ৰভাৱ যথেষ্ট বেছি বুলিও উল্লেখ কৰে ।

অধ্যাপক মুড্ডুৱে কয় যে ভাৰতৰ মৌচুমী প্ৰভাৱিত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ুত বৰষুণৰ পৰিমাণ অতি পৰিৱৰ্তনশীল । খৰালি আৰু খৰাং বছৰ ই সঘনাই হয় । তেওঁ কয়, "এই সময়ছোৱাত ভূগৰ্ভস্থ পানী পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বাবে পানীৰ প্ৰধান উৎস হৈ পৰে । ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ সুবিধা নাথাকিলে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিব, বিশেষকৈ খৰালি আৰু খৰাঙৰ সময়ত ।"

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ

ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ স্তৰ কমি যোৱাৰ বাবে ভাৰতৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বৃহৎ অংশ যদি কাৰ্বন পুনৰ উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত কম কাৰ্যক্ষম হৈ পৰে তেন্তে জলবায়ুৰ বহল পৰিণতিৰ বিষয়ে অধ্যাপকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে যদি ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ হ্ৰাসে পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ বৃদ্ধি সীমিত কৰে তেন্তে কম কাৰ্বন নিষ্কাশন হয় আৰু বায়ুমণ্ডলত অধিক ৰৈ যায় । যিহেতু গছ-গছনি আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰই প্ৰাকৃতিক কাৰ্বন কমি যোৱাৰ দৰে কাম কৰে, কাৰ্বন গ্ৰহণ হ্ৰাসে এই 'গছ-গছনি পাম্প'ক দুৰ্বল কৰি তোলে । বায়ুমণ্ডলীয় কাৰ্বনৰ মাত্ৰা অধিক হ'লে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন তীব্ৰতৰ হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত উষ্ণতা আৰু খৰাং পৰিস্থিতিৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব পাৰে । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সুস্থ পৰিৱেশ তন্ত্ৰই প্ৰাকৃতিক জলবায়ুৰ বাফাৰ হিচাপে কাম কৰে আৰু ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ অভাৱে সেই সুৰক্ষাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে ।

ভূগৰ্ভস্থ পানীক প্ৰায়ে কেৱল পানীৰ উৎস হিচাপেহে দেখা যায়, কিন্তু ইয়াক কেৱল পানী যোগানৰ উৎস হিচাপে গণ্য কৰিলে ইয়াৰ বহল জলবায়ুৰ প্ৰভাৱক আওকাণ কৰা হয় । অধ্যাপক মুড্ডুৱে কয়, "আমি ভূগৰ্ভস্থ পানীক কেৱল সম্পদ হিচাপেই নহয়, জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সেৱা হিচাপেও স্বীকৃতি দিব লাগিব ।"

ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ বহনক্ষম ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে নীতিগত ব্যৱস্থা

অধ্যাপক মুড্ডুৱে কয়, "ভাৰতৰ কাৰ্বন হ্ৰাস হোৱা স্থানবোৰক সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে ভূগৰ্ভস্থ পানীক বহনক্ষমভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ নীতি বা শাসন ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ জৰুৰী প্ৰয়োজন । ভাৰতৰ নীতি নিৰ্ধাৰকসকলে ভূগৰ্ভস্থ পানীক পানী–খাদ্য–শক্তিৰ সংযোগৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি স্বীকৃতি দিলেও কাৰ্বন আৰু পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ সৈতে ইয়াৰ সংযোগ কম পৰিচিত । ইয়াৰ ফলত গৱেষণা চলোৱাৰ ভিত্তি গঢ় লৈ উঠিছিল ।"

  • চাহিদা অনুযায়ী ব্যৱস্থা : জল-অনুকূল কৃষি পদ্ধতিৰ প্ৰচাৰ, যেনে বান আৰু ড্ৰিপ জলসিঞ্চন, গাঁথনিগত সংস্কাৰ আৰু কৃষি জলবায়ু অঞ্চল-নিৰ্দিষ্ট শস্যৰ পছন্দৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি অত্যধিক ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰা ।
  • যোগান অনুযায়ী ব্যৱস্থা : জলভাগ ব্যৱস্থাপনা আৰু সজীৱ কৰাৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে প্ৰাকৃতিক ভূগৰ্ভস্থ পানী পুনৰ বৃদ্ধি কৰা ।
  • ৰাইজৰ সহযোগিতা : নীতিসমূহ ফলপ্ৰসূভাৱে গ্ৰহণ কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ সামাজিক আৰু সম্প্ৰদায়ভিত্তিক ব্যৱস্থাপনা ৰূপায়ণ কৰা ।

এই গাঁথনিগত, কাৰিকৰী আৰু সামাজিক হস্তক্ষেপসমূহে একেলগে পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আৰু কাৰ্বন নিষ্কাশনক সমৰ্থন কৰাৰ লগতে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ হ্ৰাস ৰোধ কৰিব পাৰে বুলি অধ্যাপকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

সমাধানৰ আশা

ভূগৰ্ভস্থ পানী এক নবীকৰণযোগ্য সম্পদ আৰু ইয়াৰ হ্ৰাস সঠিক ব্যৱস্থাপনাৰ দ্বাৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা যায় । অধ্যাপক মুড্ডুৱে কয়, "যোগান অনুযায়ী ব্যৱস্থা (ৰিচাৰ্জ) আৰু চাহিদা অনুযায়ী পদ্ধতি (জল অনুকূল ব্যৱহাৰ) উন্নত কৰি, লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ আৰু মূল্যায়নৰ সৈতে মিলি ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ মাত্ৰা পুনৰ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ভূগৰ্ভস্থ পানী পুনৰুদ্ধাৰ হোৱাৰ লগে লগে পৰিৱেশ তন্ত্ৰই পানী পুনৰ লাভ কৰে, উৎপাদনশীলতা আৰু কাৰ্বন নিষ্কাশন পুনৰুদ্ধাৰ কৰে । বিগত অধ্যয়নসমূহে দেখুৱাইছে যে কেইবাটাও অঞ্চলত হ্ৰাস হ'বলৈ ধৰা ভূগৰ্ভস্থ পানী পুনৰ বৃদ্ধি হৈছে, যিয়ে আশাৰ সৃষ্টি কৰিছে যে সমন্বিত ব্যৱস্থাপনাই মানুহৰ পানীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সমান্তৰালভাৱে পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব পাৰে ।"

CLIMATE CHANGE
CARBON SEQUESTRATION
SUSTAINABLE WATER MANAGEMENT
ইটিভি ভাৰত অসম
GROUNDWATER DEPLETION

