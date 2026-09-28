ETV Bharat / bharat

কেৰালাৰ প্ৰথমটো সমবায় বিমান প্ৰকল্প : ক’-কেৰালামৰ শ্বেয়াৰ বৃদ্ধিৰ অনুমোদন লাভ

ভাৰতৰ প্ৰথমটো সমবায় বিমান সংস্থা হিচাবে পৰিগণিত হৈছে ক’-কেৰালাম ৷ এই সেৱাৰ জৰিয়তে কৰ্ণাটকৰ মেংগালুৰু-বেংগালুৰু; তামিলনাডুৰ চেন্নাই, কইম্বাটুৰ আৰু মাদুৰাইক সংযোগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে।

India's First Cooperative Airline Co-Keralam Gets Nod To Collect Shares
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2026 at 8:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কোজিকোড : কেৰালাৰ প্ৰথমটো সমবায় বিমান প্ৰকল্প ‘‘ক’-কেৰালাম’’(Co-Keralam)-এ শ্বেয়াৰ বৃদ্ধিৰ বাবে আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাভ কৰিছে, যিটো প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্পটোৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাবে পৰিগণিত হৈছে ।

সমবায় বিভাগৰ অনুমোদন লাভ কৰাৰ পাছত কেৰালা বেংকত শ্বেয়াৰ বৰঙণি গ্ৰহণৰ বাবে এটা বিশেষ একাউণ্ট মুকলি কৰা হৈছে ৷ চি.এন. কোঝিকোডস্থিত এমভিআৰ কেন্সাৰ চেণ্টাৰ এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণণে সোমবাৰে ইটিভি ভাৰতক এই বিষয়ে অৱগত কৰে ৷

বিজয়কৃষ্ণণে কয় যে চৰকাৰৰ লক্ষ্য অতি কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰকল্পটোৰ বাবে এক বৃহৎ সাফল্য পূৰণ কৰা । তেওঁ লগতে কয় যে উপসাগৰীয় দেশসমূহত বাস কৰা লোককে ধৰি বহু লোকে ইতিমধ্যে এই প্ৰকল্পত যোগদানৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে ।

প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত বিনিয়োগকাৰীৰ সীমিত গোটৰ পৰা শ্বেয়াৰ সংগ্ৰহ কৰা হ’ব । কৃষ্ণণে আৰু কয় যে মালাবাৰ উন্নয়ন পৰিষদে ইতিমধ্যে ১ কোটি টকা মূল্যৰ শ্বেয়াৰ আগবঢ়াইছে ৷ আনহাতে আন কেইবাটাও সংগঠন আৰু ব্যক্তিয়েও সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ।

ৰাজনৈতিক মতানৈক্যৰ বাহিৰেও সমৰ্থনৰ বাবে আবেদন জনাই বিজয়কৃষ্ণণে কয় যে এই প্ৰকল্পৰ বাবে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইউনাইটেড ডেম’ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট আৰু ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (মাৰ্ক্সবাদী) নেতৃত্বাধীন বাওঁ গণতান্ত্ৰিক ফ্ৰণ্টকে ধৰি সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন হ’ব । তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ভি ডি সতীশনে, সহযোগ মন্ত্ৰী এম লিজু, অন্যান্য কেবিনেট মন্ত্ৰী, কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা তথা সাংসদ কে.চি. ভেনুগোপাল আৰু অন্যান্যসকলক এই পদক্ষেপক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

India's First Cooperative Airline Co-Keralam Gets Nod To Collect Shares
কোঝিকোডস্থিত এমভিআৰ কেন্সাৰ চেণ্টাৰ এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ অধ্যক্ষ চিএন বিজয়কৃষ্ণণ (ETV Bharat)

বিজয়কৃষ্ণণে কয় যে ভিআইপি ভ্ৰমণৰ বাবে হেলিকপ্টাৰ আৰু বিমান ভাৰাত লোৱাৰ পুনৰাবৃত্তিমূলক খৰচৰ বিকল্প হ'ব পাৰে "ক’ কেৰালাম" । এই প্ৰস্তাৱ অনুসৰি ৰাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্ৰী, বিৰোধী নেতা, সংসদৰ সদস্য আৰু আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ ভ্ৰমণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে প্ৰতিখন বিমানত শেষ মুহূৰ্তলৈকে ১২ খন আসন খালী কৰি ৰখা হ’ব । চৰকাৰী হাৰত তেওঁলোকক টিকটৰ ব্যৱস্থাও কৰা হ’ব বুলি বিজয়কৃষ্ণণে কয় ।

  • প্ৰথম পৰ্যায়ত দুখন বিমান

এই সমবায় বিমান সংস্থাটোৰ ধাৰণাটো কেইমাহমানৰ আগতে কেৰালাৰ ভিতৰত আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ ডাঙৰ চহৰসমূহলৈ সস্তা আৰু দ্ৰুত বিমান সংযোগ প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল ।

এই কোম্পানীটো কোচিন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ লিমিটেড (CIAL)ৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ কৰা হৈছে আৰু ই লিজত বিমান চলাব । প্ৰাৰম্ভিক পৰিকল্পনাত ৭২ আসন থকা দুখন বিমানেৰে কাৰ্যকলাপ আৰম্ভ কৰা হ’ব ৷ পিছলৈ ই চাৰিখন আৰু তাৰ পাছত ছয়খন বিমানলৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হ’ব ।

ইয়াৰ প্ৰস্তাৱিত মুখ্য কাৰ্যালয় নেডুম্বাছেৰীত হ’ব আৰু ইয়াৰ সেৱাসমূহ কোজিকোডৰ কাৰিপুৰ আৰু কেৰালাৰ কান্নুৰক সংযোগ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ৷ কৰ্ণাটকৰ মেংগালুৰু আৰু বেংগালুৰু; তামিলনাডুৰ চেন্নাই, কইম্বাটুৰ আৰু মাদুৰাইক এই সেৱাৰ জৰিয়তে সংযোগ কৰা হ’ব ।

টিকটৰ ভাৰা ৩৫০০ৰ পৰা ৭০০০ টকাৰ ভিতৰত হ’ব বুলি প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে । এই প্ৰকল্পৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত প্ৰায় ২০০ টা কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে এভিয়েশন ইনষ্টিটিউট আৰু আন সা-সুবিধা নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনাও কৰা হৈছে ।

  • কেৰেলাৰ বিমান সংযোগ সম্প্ৰসাৰণৰ পৰিকল্পনা

বিজয়কৃষ্ণণে কয় যে বিমান সংস্থাটোৱে দ্ৰুতবেগী ৰে’ল যাত্ৰাৰ সৈতে তুলনাযোগ্য ভাৰা প্ৰদান কৰাৰ লগতে অধিক সঘনাই সংযোগ স্থাপনৰ লক্ষ্য আগত ৰাখিছে ।

এই প্ৰস্তাৱত কেৰালাৰ বৰ্তমানৰ বিমানবন্দৰৰ সৈতে সংযোগ উন্নত কৰাৰ বাবে ইডুক্কিৰ কাছাৰগোড, ৱায়ানাড, ইডুক্কিৰ মুন্নাৰ আৰু পাঠানমথিটাৰ সবৰীমালাত সৰু সৰু বিমানবন্দৰ গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনাও সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।

তেওঁ কয় যে বিমান সংস্থাটোৱে ৩০ মিনিটৰ পৰা এঘণ্টাৰ ব্যৱধানত বিমান চলাচল কৰিব পাৰিব ৷ কেৰেলাৰ বিমানবন্দৰসমূহক দক্ষিণ ভাৰতৰ প্ৰধান চহৰসমূহৰ সৈতে সংযোগ কৰিব পাৰিব । এই সেৱা কেৰেলামৰ ৰাজ্যিক পথ পৰিবহণ নিগমৰ সেৱাৰ সৈতে একে হ’ব বুলিও তেওঁ কয় ।

লগতে পঢ়ক : পাকিস্তানৰ বুকু কপাঁই ৰাজস্থানৰ যোধপুৰত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ দ্বাৰা 'তৰংগ শক্তি' যুদ্ধ অনুশীলন

লগতে পঢ়ক : বিমান নিৰ্মাণ খণ্ডত দেশৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ আন এক মাইলৰ খুঁটি

TAGGED:

ক’ কেৰালাম বিমান প্ৰকল্প
কেৰালাৰ সমবায় বিমান প্ৰকল্প
ভাৰতৰ প্ৰথমটো সমবায় বিমান সংস্থা
ইটিভি ভাৰত অসম
INDIAS FIRST COOPERATIVE AIRLINE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.