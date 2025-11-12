অৰুণাচলত মহিলাসকলৰ অদম্য অভিযান: ১৩,০০০ ফুট উচ্চতালৈ সাহসিক যাত্ৰা
মহিলা সবলীকৰণ আৰু দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ দিশত এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিচাপে পূব হিমালয়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ‘অল-ৱুমেন হাই অল্টিচিউড ট্ৰেকিং এক্সপেডিচন’ আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হৈছে ৷
তেজপুৰ : পূৰ্ব হিমালয়ৰ দুৰ্গম ভূখণ্ডত মহিলাৰ সাহসিকতা আৰু স্বাৱলম্বনৰ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হ’ল ৷ গজৰাজ কৰ্পছৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং লেফটেনেন্ট জেনেৰেল গম্ভীৰ সিঙে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত ‘অল-ৱুমেন হাই অল্টিচিউড ট্ৰেকিং এক্সপেডিচন’ (All-Women High Altitude Trekking Expedition) ৰ পতাকা উত্তোলন কৰি এই অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰে ৷
প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেন্ট কৰ্ণেল অতুল শ্ৰীধৰণে জনায় যে, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাং জিলাৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা জেমিথাঙৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই অভিযানত ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানৰ সাহসী মহিলাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৷ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ মাজত ভাৰতীয় সেনা, সশস্ত্ৰ সীমা বল (SSB), ইণ্ডিয়ান মাউণ্টেনিয়াৰিং ফাউণ্ডেচন (IMF) আৰু স্থানীয় মনপা জনগোষ্ঠীৰ মহিলাসকলৰ উপস্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷
লেফটেনেন্ট কৰ্ণেল অতুল শ্ৰীধৰণে কয়, "সাগৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা ১৩,০০০ ফুটতকৈও অধিক উচ্চতালৈ উঠিবলগীয়া এই দুৰ্গম অভিযানত সাহস, অধ্যৱসায় আৰু আত্মবিশ্বাসৰ এক কঠিন পৰীক্ষা ৷ প্ৰায় এক সপ্তাহৰ অভিযোজন প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত দলটোৱে ৯৬ ঘণ্টাৰ এই চেলেঞ্জিং অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, যি পূৰ্ব হিমালয়ৰ একেবাৰে অনাবিষ্কৃত অঞ্চলসমূহ অতিক্ৰম কৰি আগবঢ়িব ৷"
ইফালে লেফটেনেন্ট জেনেৰেল গম্ভীৰ সিঙে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ অধ্যৱসায় আৰু সংকল্পক অভিনন্দন জনাই কয়, “এই অভিযান কেৱল মহিলাৰ আত্মনিৰ্ভৰতা আৰু সাহসিকতাৰ নিদৰ্শন নহয়, ই ভাৰত চৰকাৰৰ ‘ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ’ পৰিকল্পনাকো গতি প্ৰদান কৰিছে ৷”
এই ঐতিহাসিক অভিযান মহিলাসকলৰ অভিযাত্রী মনোভাৱৰ এক নতুন যুগ সূচনা কৰাৰ লগতে অৰুণাচলৰ সীমান্ত অঞ্চলত সমাজিক সম্প্ৰীতি আৰু দুৰ্গম পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাকো বঢ়াই তুলিব বুলি আশা কৰা হৈছে ৷
