সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ দৃঢ় সঁহাৰি: অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ বৰ্ষপূৰ্তিত ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰত্বৰ জয়গান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ দৃঢ় সঁহাৰিক প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰে ।

OPERATION SINDOOR ANNIVERSARY
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (ANI)
By ANI

Published : May 7, 2026 at 12:27 PM IST

নতুন দিল্লী: অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ, সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় সেনাৰ এক সফল অভিযান ৷ ২০২৫ বৰ্ষৰ ২২ এপ্ৰিলত পহলগামত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পোতক তুলিবলৈ ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তান আৰু পাক অধিকৃত কাশ্মীৰত থকা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত আক্ৰমণ চলায় ৷ ভাৰতীয় তিনিওটা সেনাৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত চলোৱা হৈছিল এই অভিযান ৷ অপাৰেশ্যন সেন্দূৰত কমেও ১০০ সন্ত্ৰাসবাদীক হত্যা কৰে । লগতে তচনচ কৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ, বাসস্থান আদি । ২০২৫ বৰ্ষৰ ৬-৭ মে’ৰ নিশা চলোৱা এই অভিযানৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ দৃঢ় সঁহাৰিক প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰ দৃঢ় কৰে । এই অভিযানৰ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সাহস, নিখুঁততা আৰু পেছাদাৰীতাক প্ৰশংসা কৰে ।

এক্সত এটা পোষ্টত মোদীয়ে লিখিছে, ‘‘এবছৰৰ পূৰ্বে আমাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত অতুলনীয় সাহস, নিখুঁততা আৰু সংকল্প প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । পহলগামত নিৰীহ ভাৰতীয়ক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাহস কৰা সকলক তেওঁলোকে উপযুক্ত প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল । সমগ্ৰ দেশে আমাৰ সেনাক তেওঁলোকৰ সাহসিকতাৰ বাবে প্ৰণাম জনাইছে । অপাৰেশ্যন সেন্দূৰে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ দৃঢ় সঁহাৰি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সুৰক্ষিত কৰাৰ অটল দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰিছিল ।’’

‘‘ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ পেছাদাৰিত্ব, প্ৰস্তুতি আৰু সমন্বিত শক্তিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হয় । একে সময়তে ই আমাৰ বাহিনীসমূহৰ মাজত ক্ৰমবৰ্ধমান যৌথতাক প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত ভাৰতৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ সন্ধানে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ বাবে যি শক্তি কঢ়িয়াই আনিছে তাক আলোকপাত কৰিলে । আজি এবছৰৰ পাছতো আমি সন্ত্ৰাসবাদক পৰাস্ত কৰি ইয়াৰ সক্ষমকাৰী পৰিৱেশ তন্ত্ৰ ধ্বংস কৰাৰ সংকল্পত আগৰ দৰেই অটল হৈ আছোঁ ৷’’ পোষ্টটোত মোদীয়ে লগতে কয় ৷ ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সামৰিক অভিযানৰ বৰ্ষপূৰ্তিত ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সাহস আৰু বীৰত্বৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি স্বৰূপে এক্সত প্ৰফাইল ফটো সলনি কৰি "অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ"ৰ ফটো লগায় ।

২০২৫ চনৰ ৭ মে’ত পহলগাম সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ সিপাৰে আৰু পাকিস্তানৰ ভিতৰত থকা সন্ত্ৰাসবাদী আন্তঃগাঁথনি ভাঙি পেলোৱাৰ বাবে প্ৰতিশোধমূলক আৰু লক্ষ্যভিত্তিক অভিযান হিচাপে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল । বহু সংস্থাৰ চোৰাংচোৱাই ৯ টা ডাঙৰ শিবিৰৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে, যিবোৰ অৱশেষত অভিযানত লক্ষ্য কৰি লোৱা হয় ।

ভাৰতৰ প্ৰতিশোধমূলক ব্যৱস্থা নিখুঁত পৰিকল্পনা আৰু চোৰাংচোৱাৰ নেতৃত্বত চলা পদ্ধতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছিল । কাৰ্যকৰী নৈতিকতা এই অভিযানৰ কেন্দ্ৰীয় বিষয় আছিল, আৰু অসামৰিক ক্ষতিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হৈছিল ।

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পিছত পাকিস্তানে ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিমানঘাটি আৰু লজিষ্টিক আন্তঃগাঁথনি লক্ষ্য কৰি প্ৰতিশোধমূলক ড্ৰোন আৰু ইউচিএভি আক্ৰমণৰ ধাৰাবাহিকতা আৰম্ভ কৰে । এই প্ৰচেষ্টাসমূহ অৱশ্যে ভাৰতৰ ব্যাপক আৰু বহুস্তৰীয় বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা ফলপ্ৰসূভাৱে নিষ্ক্ৰিয় কৰা হৈছিল । এই সফলতাৰ কেন্দ্ৰ আছিল সংহত আদেশ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৌশল (ICCS), যিয়ে একাধিক পদক্ষেপত বাস্তৱ সময়ৰ ভাবুকি চিনাক্তকৰণ, মূল্যায়ন আৰু বাধাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল ।

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপতে বাহিনীসমূহৰ মাজত কাৰ্য্যকৰী সহযোগিতা আছিল আৰু চৰকাৰ, সংস্থা আৰু বিভাগসমূহে সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰিছিল । এই অভিযান স্থল, আকাশ আৰু সাগৰৰ মাজেৰে সংঘটিত হৈছিল ৷ ভাৰতীয় সেনা, বায়ুসেনা আৰু নৌসেনাৰ মাজত সহযোগিতাৰ এক নিৰৱচ্ছিন্ন প্ৰদৰ্শন অপাৰেশ্য সেন্দূৰ । সমগ্ৰ পাকিস্তানত সন্ত্ৰাসবাদী আন্তঃগাঁথনিৰ বিৰুদ্ধে নিখুঁত আক্ৰমণ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । ই নুৰ খান বিমান ঘাটি আৰু ৰহিমিয়াৰ খান বিমান ঘাটিৰ দৰে লক্ষ্যত বিমান অভিযান চলাইছিল, চৰকাৰী ব্রিফিঙৰ সময়ত এই ক্ষতিৰ ভিডিঅ’ প্ৰমাণ দাখিল কৰা হৈছিল ।

সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা প্ৰতিশোধমূলক ড্ৰ’ন আৰু ইউএভি আক্ৰমণৰ সময়ত ভাৰতীয় আকাশমাৰ্গ সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বায়ুসেনাৰ শক্তিশালী বায়ু প্ৰতিৰক্ষা পৰিৱেশ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি প্ৰমাণিত হয় । বায়ুসেনাৰ সংহত এয়াৰ কমাণ্ড আৰু নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থাই বিমান সম্পত্তিৰ বাস্তৱ সময়ৰ সমন্বয় সক্ষম কৰি তুলিছিল, যাৰ ফলত ভাৰতীয় বাহিনীয়ে আকাশৰ ভাবুকিসমূহ দক্ষতাৰে নিষ্ক্ৰিয় কৰিব পাৰিছিল আৰু সমগ্ৰ সংঘাতৰ সময়ছোৱাত অভিযান বজাই ৰাখিব পাৰিছিল ।

সমান্তৰালভাৱে ভাৰতীয় সেনাই প্ৰতিৰক্ষামূলক আৰু আক্ৰমণাত্মক দুয়োটা ভূমিকাতে নিজৰ প্ৰস্তুতি আৰু ফলপ্ৰসূতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । সেনাবাহিনীৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ইউনিটসমূহে বায়ুসেনাৰ সৈতে একেলগে কাম কৰিছিল ৷ MANPADS আৰু LLAD বন্দুকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ SAM লৈকে বহুতো ব্যৱস্থা নিয়োগ কৰিছিল । এই ইউনিটসমূহে পাকিস্তানে নিক্ষেপ কৰা ড্ৰ’ন আৰু লঘু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ প্ৰতিহত কৰাত সহায় কৰিছিল । পাকিস্তানে ক্ষতিসাধন কৰিবলৈ অদম্য প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো ভাৰতীয় বাহিনীয়ে সামৰিক আৰু অসামৰিক দুয়োটা আন্তঃগাঁথনিৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাত সফল হ’ল ।

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত সামুদ্ৰিক আধিপত্য দখল কৰাত ভাৰতীয় নৌসেনাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । কম্পোজিট নেটৱৰ্কযুক্ত বাহিনী হিচাপে কাম কৰি নৌসেনাই মিগ-২৯ কে যুঁজাৰু জেট আৰু আকাশমাৰ্গত আগতীয়া সতৰ্কবাণী দিয়া হেলিকপ্টাৰেৰে সজ্জিত নিজৰ কেৰিয়াৰ বেটল গ্ৰুপ (চিবিজি) নিয়োগ কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত সমগ্ৰ সামুদ্ৰিক ডমেইনত ভাবুকিৰ স্থায়ী চোৱাচিতা আৰু বাস্তৱ সময়ত চিনাক্তকৰণ নিশ্চিত কৰা হৈছিল । চিবিজিয়ে এক শক্তিশালী বায়ু প্ৰতিৰক্ষা ঢাল বজাই ৰাখিছিল যিয়ে বিশেষকৈ মাক্ৰাণ উপকূলৰ পৰা শত্ৰুতাপূৰ্ণ আকাশী আক্ৰমণ ৰোধ কৰিছিল ।

নৌসেনাৰ উপস্থিতিয়ে এক শক্তিশালী প্ৰতিৰোধক সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ফলপ্ৰসূভাৱে পাকিস্তানী বায়ু উপাদানসমূহক তেওঁলোকৰ পশ্চিম সাগৰৰ পাৰত আবদ্ধ কৰিছিল । নৌসেনাৰ পাইলটসকলে ২৪ ঘণ্টাই অভিযান চলাইছিল, যিয়ে অঞ্চলটোত ভাৰতৰ প্ৰস্তুতি আৰু কৌশলগত প্ৰসাৰক আৰু অধিক প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । সাগৰত নৌসেনাৰ বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক নিয়ন্ত্ৰণ স্থাপনৰ ক্ষমতাই জটিল ভাবুকিৰ পৰিৱেশত ক্ষেপণাস্ত্ৰ বিৰোধী আৰু বিমান বিৰোধী প্ৰতিৰক্ষা ক্ষমতাকো বৈধতা প্ৰদান কৰিছিল ।

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত জম্মু-কাশ্মীৰৰ চাম্বা জিলাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত বৃহৎ অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা বিফল কৰাত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়েও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । বিএছএফৰ সৈন্যই পুৱাৰ ভাগত সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য কৰি দ্ৰুতগতিত সঁহাৰি জনায়, যাৰ ফলত তীব্ৰ গুলীচালনা হয় । ইয়াৰ পিছৰ এনকাউণ্টাৰত বিএছএফে কমেও দুজন অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সফলতাৰে নিষ্ক্ৰিয় কৰি অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ, গোলাবাৰুদ আৰু অন্যান্য যুদ্ধসদৃশ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে ।

এই অভিযানে বি এছ এফৰ সতৰ্কতা, কাৰ্যকৰী প্ৰস্তুতি আৰু তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সময়ত সীমান্ত নিৰাপত্তা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাক আলোকপাত কৰে । এইদৰে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ কেৱল কৌশলগত সফলতাই নহয়, সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি কৌশলগত উত্তৰো আছিল ।

