নিচাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুদ্ধ: পঞ্জাৱৰ ড্ৰাগছ পিয়লে ভাৰতক ভৱিষ্যতৰ পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিবনে?
পঞ্জাবত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰা ড্ৰাগছ আৰু আৰ্থ-সামাজিক পিয়লৰ লক্ষ্য হৈছে নিচাৰ সমস্যাৰ সন্ধান, দুৰ্বল সম্প্ৰদায়ক চিনাক্ত কৰা আৰু দেশজুৰি ড্ৰাগছবিৰোধী নীতিৰ আৰ্হি প্ৰদান কৰা ।
Published : June 20, 2026 at 7:21 PM IST
প্ৰতিদিনে পুৱা ৭ বজাত যশবিন্দৰ সিঙে হাতত এজাক প্ৰশ্নৰ তালিকা লৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় । পঞ্জাবৰ এগৰকা চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক হোৱা সত্ত্বেও তেওঁ এনে বহু শিক্ষকৰ মাজৰ এজন, যিয়ে নিজৰ দায়িত্ব কেৱল শ্ৰেণীকোঠাতে আবদ্ধ নাৰাখে । তেওঁ কোনো এক চুবুৰী বা বস্তিত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালবোৰৰ ঘৰৰ দুৱাৰত টোকৰ মাৰে আৰু মানুহক এনে এক জটিল প্ৰশ্ন কৰে, যিবোৰৰ উত্তৰ দিবলৈ সাধাৰণতে পৰিয়ালবোৰে অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে ।
“পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই ড্ৰাগছ আসক্তিৰ সৈতে যুঁজি আছে নেকি ? এই অঞ্চলটোত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন এক ডাঙৰ সমস্যা নেকি ?” এয়া হৈছে এনেকুৱা কেইটামান প্ৰশ্ন, যিকেইটা আগন্তুক চাৰি ঘণ্টাত প্ৰায় ১০টা ঘৰলৈ গৈ তেওঁ সোধে । লগতে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ সৈতে প্ৰায় ২০ মিনিট সময় কটায় ।
প্ৰকৃততে তেওঁ হৈছে হাজাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত এজন যাক পঞ্জাব চৰকাৰে এক বিশেষ কামত নিয়োগ কৰিছে । পঞ্জাব চৰকাৰে দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম বুলি দাবী কৰা ড্ৰাগছ আৰু আৰ্থ-সামাজিক লোকপিয়লৰ কাম হাতত লৈছে । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে দীৰ্ঘদিন ধৰি ‘উড়তা পঞ্জাব’ৰ পৰিচয়েৰে কলংকিত হৈ অহা ৰাজ্যখনৰ নিচাৰ সমস্যা সন্ধান কৰা।
পঞ্জাবৰ ভগৱন্ত মান চৰকাৰে ঘোষণা কৰা এই সমীক্ষাৰ বাবে ২০২৫ চনৰ বাজেটত ১৫০ কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছিল আৰু এই সমীক্ষা চলাবলৈ প্ৰায় ২৮ হাজাৰ কৰ্মচাৰীক জড়িত কৰা হৈছে ।
২০২৬ চনৰ ৫ মে’ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সমীক্ষাই প্ৰায় ৬৫ লাখ পৰিয়ালক সামৰি ল’ব আৰু চৰকাৰী শিক্ষক, ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আৰু কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰে ঘৰে ঘৰে গৈ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাজ্যখনত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনৰ প্ৰকৃত ছবিখন উন্মোচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
পঞ্জাবে বছৰ বছৰ ধৰি এই সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আহিছে । ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যখনৰ পৰিচয়ৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত এক জটিল সমস্যাৰ সৈতে যুঁজি আহিছে ৷ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণৰ সংসদীয় স্থায়ী সমিতিৰ ৫১ সংখ্যক প্ৰতিবেদন (২০২২-২৩) অনুসৰি, পঞ্জাবত ৬৩ লাখতকৈ অধিক লোকে গাঞ্জা, কোকেইন, চৰস আৰু ছিন্থেটিক ড্ৰাগছ সেৱন কৰে ।
চিন্তনীয় কথাটো হ’ল, ১০ৰ পৰা ১৭ বছৰৰ ভিতৰৰ ছয় লাখৰো অধিক শিশু-কিশোৰে এনে দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । পঞ্জাবৰ জনসংখ্যা ২.৭৭ কোটিৰ (২০১১ চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি) প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পৰিসংখ্যাই প্ৰকাশ কৰে যে প্ৰতি পাঁচজন বাসিন্দাৰ ভিতৰত এজনতকৈ অধিক লোক নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনৰ সমস্যাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত ।
হয়তো সেইকাৰণেই চৰকাৰে এই সমস্যা সমাধানৰ দিশত প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে এই জৰীপ আৰম্ভ কৰিছে ।
২০২৫ চনৰ ১ মাৰ্চত পঞ্জাবেও ‘ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ’ (War Against Drugs) অভিযান আৰম্ভ কৰে । পঞ্জাবৰ ডিজিপি গৌৰৱ যাদৱৰ মতে, ২০২৫ চনৰ ভিতৰত প্ৰায় ২৯,৭৮৪ খন এফআইআৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল আৰু ৩৯,৮৬৭ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । বলবৎকাৰী সংস্থাই ৩৫,০০০ কিলোগ্ৰাম পপিৰ উপৰি প্ৰায় ২০২১ কিলোগ্ৰাম হেৰ’ইন জব্দ কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰি ৬৯৮ কিলোগ্ৰাম আফিং, ২৬ কিলোগ্ৰাম মেথামফেটামাইন আৰু ৫৫ লাখতকৈ অধিক নিচাজাতীয় টেবলেটো আছে ।
লগতে ১৬.৮১ কোটি নগদ ধনো উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পিছতো ড্ৰাগছৰ অ'ভাৰড'জৰ ফলত হোৱা মৃত্যুৰ সংখ্যা হ্ৰাস হোৱা নাই । এনচিআৰবিৰ তথ্য অনুসৰি, পঞ্জাবত ২০২৪ চনত ড্ৰাগছৰ অ'ভাৰড'জৰ ফলত ১০৬ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, যাৰ ফলত ৰাজ্যখন দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
২০২২ চনত এই সংখ্যা ১৪৪ৰ বিপৰীতে ২০২১ চনত আছিল ৭৮ । চাৰি বছৰত ৪১৭ জন লোকৰ মৃত্যু ড্ৰাগছৰ অ'ভাৰড'জৰ ফলত হৈছে ।
চৰকাৰে এইটো আশা কৰিছে যে লোকপিয়লৰ জৰিয়তে এনে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱা যাব, যিবোৰ কেৱল বলবৎকাৰীৰ (enforcement) পৰা পোৱা নাযায় । এই অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে কয় যে সংগ্ৰহ কৰা তথ্যই ভৱিষ্যতৰ নীতি প্ৰণয়নত সহায় কৰিব আৰু পুনৰ্বাসনৰ প্ৰচেষ্টা শক্তিশালী কৰিব ।
অভিযানৰ সময়ত চিনাক্ত হোৱা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনকাৰীসকলক অপৰাধী হিচাপে গণ্য নকৰা সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঃ বলবীৰ সিঙে কয়, “তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহ’ব; বৰঞ্চ তেওঁলোকক নিচামুক্তি কেন্দ্ৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে । কিন্তু ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।”
সমীক্ষাকাৰীসকলে কৰা ২৬টা প্ৰশ্নত কেৱল ব্যৱহৃত ড্ৰাগছৰ ধৰণ আৰু নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ উপলব্ধতায়ে নহয়, শিক্ষা, প্ৰব্ৰজন, পৰিয়ালৰ ঋণ, স্বাস্থ্যসেৱাৰ পছন্দ, আনকি বাহনৰ মালিকীস্বত্বও সামৰি লোৱা হৈছে ।
ইয়াত কিছুমান সমীক্ষাকাৰীয়ে পৰিয়ালসমূহে সত্য কথাটো প্ৰকাশ কৰাত কিয় অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে সেই কথাও উল্লেখ কৰিছে । ডেম’ক্ৰেটিক টীচাৰ্ছ ফ্ৰণ্টৰ দলজিৎ সিঙে কয়, "কোৱাটো সহজ, কিন্তু কৰাটো টান ।" বহু পৰিয়ালে আকৌ তেওঁলোকৰ মাজত কোনে ড্ৰাগছ সেৱন কৰিছে সেই কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
সংস্থাটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰূপিন্দৰ পাল সিঙে আঙুলিয়াই দিয়ে যে প্ৰশ্ন কেনেদৰে কৰা যায় আৰু কেনেকৈ উত্তৰ উলিয়াব পৰা যায় তাৰ ওপৰত প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকক ভালদৰে কাউন্সেলিঙৰ প্ৰয়োজন ।
তেওঁ কয়, "গাঁৱতে হওক বা চহৰত, যেতিয়া শিক্ষকে প্ৰপত্ৰ লৈ যায় তেতিয়া বহু পৰিয়ালে সঁহাৰি জনাবলৈ ইতস্ততঃবোধ কৰে । ঘৰত কোনে ড্ৰাগছ সেৱন কৰে বা কেনেধৰণৰ দ্ৰব্য সেৱন কৰে সেই কথা প্ৰকাশ নকৰে । মানুহে কথা ক'বলৈ ভয় কৰে আৰু ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীয়েতো তাতোকৈ বেছি ভয় কৰে । কিয়নো তেওঁ নিজৰ এই অভ্যাস স্বীকাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা কম ।"
কংগ্ৰেছ বিধায়ক সুখপাল খৈৰাই প্ৰশ্ন কৰে যে যদি কোনোবাই ড্ৰাগছ সেৱন কৰে, তেন্তে তেওঁ সঁচা কথাটো কিয় ক’ব । “কোনোবাই ড্ৰাগছ সেৱন কৰে নে নকৰে সেই কথা পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই কেনেকৈ আৰু কিয় প্ৰকাশ কৰিব ? আৰু যদি কৰে তেন্তে কোনবোৰ নিৰ্দিষ্ট ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই কথা কিয় ক’ব ?” তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে ।
সমালোচকৰ বিপৰীতে বহুতে আকৌ বিশ্বাস কৰে যে এই সমীক্ষাটো উপকাৰী হ’ব । ড্ৰাগছবিৰোধী অভিযানত কাম কৰা ফুলৱাল গাঁৱৰ সমাজকৰ্মী তথা পঞ্চায়ত প্ৰধান নৱজিন্দৰ সিং ছেখনে কয় যে পৰিয়ালসমূহে সহযোগিতা আগবঢ়ালে এই লোকপিয়লে চিকিৎসা সুবিধা প্ৰদানত সহায় কৰিব । তেওঁ কয়, “যদি পৰিয়ালসমূহ অস্বীকাৰ কৰাৰ মানসিকতাত থাকে, তেন্তে তাৰ দ্বাৰা জৰীপৰ উদ্দেশ্য পূৰণ নহ'ব আৰু নিচাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াত সহায় নকৰিব ।”
যশবিন্দৰৰ দৰে সমীক্ষাকাৰীৰ মতে, বহু পৰিয়ালে এই অভিযানৰ বিষয়ে নজনাৰ বাবে ‘ড্ৰাগছ’ শব্দটো শুনাৰ লগে লগে দ্বিধাবোধ কৰে । তেওঁ কয়, "আমি প্ৰায়ে তেওঁলোকক এইকথা পতিয়ন নিয়াবলগা হয় যে এই সমীক্ষাটো অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক সমীক্ষা । কাৰণ মানুহে ড্ৰাগছৰ কথা শুনাৰ লগে লগে অস্বস্তিত পৰে । কেতিয়াবা যিসকল যুৱক-যুৱতী স্পষ্টভাৱে নিচাসক্ত, তেওঁলোকেও নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সন্মুখত সকলো কথা অস্বীকাৰ কৰে ।"
লোকপিয়লৰ উপৰি চৰকাৰে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে অন্য পদ্ধতিৰো পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলাই আছে । স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বলবীৰ সিঙে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানৰ ৰেকৰ্ডিং বাৰ্তা বজাই ই-ৰিক্সাবোৰ গাঁও আৰু চহৰৰ মাজেৰে ঘূৰি আছে ।
এইবোৰত নাম প্ৰকাশ নকৰাকৈ অভিযোগ আৰু পৰামৰ্শ সংগ্ৰহৰ বাবে বাকচ ৰখা হয় । ইয়াৰ উপৰি মানুহক ভয় নোহোৱাকৈ তথ্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয় । পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে আৰম্ভ হোৱা এই পদক্ষেপে এতিয়া ১১৭টা বিধানসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইটাকে সামৰি লৈছে ।
ৰাজহ, পুনৰ্বাসন আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং মুণ্ডিয়ানে বিশ্বাস কৰে যে এই অভিযানে চৰকাৰক ড্ৰাগছৰ পথ আৰু সেৱনৰ ধৰণ বুজিবলৈ সহায় কৰিব । তেওঁ কয়, “এইটো ভৱিষ্যতৰ নীতি ৰচনা কৰা আৰু অভ্যাসগত যুৱক-যুৱতীসকলক ড্ৰাগছৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰলৈ পঠোৱাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ।”
৪৫ দিনৰ ভিতৰত এই সমীক্ষা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । লুধিয়ানাৰ অতিৰিক্ত উপ-আয়ুক্ত অমিত বাম্বিয়ে উল্লেখ কৰে যে প্ৰতিগৰাকী সমীক্ষাকাৰীয়ে প্ৰায় ২৫০টা পৰিয়াল সামৰি ল’ব আৰু প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বিপৰীতে ২৫০ টকাকৈ পাৰিশ্ৰমিক লাভ কৰিব । তেওঁ লগতে কয়, “প্ৰক্ৰিয়াটো সততাৰে সম্পন্ন কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ তত্ত্বাৱধায়কো নিযুক্তি দিয়া হৈছে ।”
কিন্তু কেৱল লোকপিয়লেই নিচাক পৰাস্ত কৰিব পাৰিবনে ?
ড্ৰাগছ সেৱন আৰু শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে অভিযানৰ সৈতে জড়িত অধিবক্তা জিতেন্দ্ৰ মালিকে এই পদক্ষেপক সাহসী বুলি অভিহিত কৰে যদিও ইয়াৰ গতি আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ পদ্ধতি সন্দৰ্ভতো সতৰ্ক কৰি দিছে ।
তেওঁৰ মতে, কেৱল তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলেই ইয়াৰ সমাধান পোৱা নাযায়, ই মাত্ৰ এক পদ্ধতিৰ দৰেই । তেওঁ সকীয়াই দিয়ে, “সৰ্বাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈছে সেই প্ৰক্ৰিয়া যিটো গোপনীয়, স্বচ্ছ আৰু পক্ষপাতিত্বমুক্ত হৈ থাকিব লাগিব । কাৰণ সামাজিক কলংক আৰু আইনী পৰিণতিৰ ভয়ে মানুহক সৎভাৱে কথা কোৱাৰ পৰা নিৰুৎসাহিত কৰিব পাৰে ।”
তেওঁ যোগান শৃংখলৰ বিষয়ে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰে । নীতি উদ্ভাৱনৰ বাবে তথ্যৰ প্ৰয়োজন; কিন্তু প্ৰথমে যোগান শৃংখল ভাঙি পেলোৱা, ড্ৰাগছ মাফিয়াক লক্ষ্য কৰি লোৱা, পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে কৰ্মসংস্থাপন আৰু ক্ৰীড়াৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাটো প্ৰয়োজন ।
নিচা বিয়পি পৰাৰ লগে লগে পৰিয়াল, শিক্ষানুষ্ঠান আৰু সামাজিক সংগঠনসমূহ সমান অংশীদাৰ হ’ব লাগিব । কাৰণ ই সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ কাৰকসমূহৰ মাজত শিপাই আছে ।
নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ চলাই থকা ডাঃ ইন্দৰজিৎ ধিংৰাই কয় যে বিগত ২০-৩০ বছৰত এই সমস্যাৰ গতিশীলতা সলনি হৈছে । তেওঁ কয়, "সেই দিনবোৰত আমি আদবয়সীয়া আৰু বৃদ্ধ লোকক বেছিভাগেই পপি আৰু আফিঙৰ প্ৰতি আসক্ত হোৱা দেখিছিলোঁ । আজি ছিন্থেটিক ড্ৰাগছ যুৱক-যুৱতী আনকি নাবালকৰ মাজলৈও শিপাইছে । ছোৱালীয়েও ড্ৰাগছ সেৱন কৰি আছে । ইজনে সিজনৰ মাজত চিৰিঞ্জৰ ভাগ-বতৰা কৰাৰ বাবে জণ্ডিচ আৰু এইচআইভিৰ দৰে ৰোগ বিয়পি পৰিছে ।"
তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় যে অধিক পৰিমাণৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ আৰু শক্তিশালী পৰামৰ্শ ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিব লাগিব । তেওঁ কয়, “আমি নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ চলোৱাৰ বাবে আমাৰ হাতত ইতিমধ্যে কিছু তথ্য আছে । প্ৰত্যাহ্বানটো হ’ল, ইতিমধ্যে নিচাত আবদ্ধ হৈ থকাসকলক কেনেকৈ পুনৰ মূলসুঁতিলৈ আনিব পাৰি ।”
ড্ৰাগছৰ তালিকাৰ পৰা সুৰা বাদ পৰাত কংগ্ৰেছ সাংসদ সুখজিন্দৰ সিং ৰান্ধৱা সন্তুষ্ট নহয় । তেওঁ কয়, "পৰিয়ালৰ পুৰুষৰ মাজত অত্যধিক মদ্যপানৰ বাবে পঞ্জাবৰ হাজাৰ হাজাৰ মাতৃ-কন্যাই প্ৰতিদিনে কান্দিবলগা হৈছে । শিক্ষকসকলক কোৱা হৈছে যে সুৰা ড্ৰাগছৰ শ্ৰেণীত নপৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে সুৰা শক্তিবৰ্ধক পানীয় । কিন্তু পঞ্জাবৰ জনসাধাৰণৰ বাবে ই এটা ড্ৰাগছতকৈ কম নহয়, যিয়ে ঘৰ-বাৰী ধ্বংস কৰি আছে ।"
ইফালে বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তৰুণ চুঘে যুক্তি আগবঢ়ায় যে এনে জৰীপ শিক্ষকৰ পৰিৱৰ্তে আৰক্ষী আৰু বিশেষ সংস্থাইহে কৰিব লাগিছিল ।
পঞ্জাবে এই অভিযানৰ গুণ আৰু অভাৱৰ ওপৰত বিতৰ্ক কৰি থকাৰ সময়তে এটা প্ৰশ্ন ৰৈ গৈছে যে প্ৰথমে ইয়াৰ প্ৰকৃত মাত্ৰা বুজি নোপোৱাকৈয়ে নিচাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব পাৰিনে ?
বছৰ বছৰ ধৰি পঞ্জাবক ড্ৰাগছৰ কলংকৰে কুখ্যাতি প্ৰদান কৰা হৈছে । এতিয়া ৰাজ্যখনে এনেকুৱা কিছু কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, যিটো বহু কম স্থানত কৰিছে- অৰ্থাৎ নিৰাময়ৰ বাবে চিকিৎসা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পূৰ্বে সমস্যাৰ গভীৰতা জোখা । এইটোও আৱশ্যক যে সমীক্ষাৰ পিছত পৰৱৰ্তী কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি ইয়াক কিবা এক ফলাফলত উপনীত কৰোৱা ।
তেতিয়াহে ই দেশৰ বাকী অংশৰ বাবে এক আৰ্হি হ’ব পাৰে । সংখ্যা গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু সংশোধনীমূলক ব্যৱস্থাই ৰাজ্যখনক ‘উড়তা পঞ্জাব’ৰ দৰে ছবি এখনৰ পৰা বাহিৰ উলিয়াই অনাত সহায় কৰিব পাৰে ।
(লুধিয়ানাৰ পৰা ভেৰিণ্ডাৰ থিণ্ড আৰু চণ্ডীগড়ৰ কাৱালজীত কৌৰৰ সহযোগত)