নিচাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ যুঁজ: সুৰা নিষিদ্ধকৰণ সত্ত্বেও নিচাৰ সংকটত আবদ্ধ বিহাৰৰ যুৱ প্ৰজন্ম
সুৰা নিষিদ্ধকৰণৰ ১০ বছৰৰ পাছত বিহাৰত নিচাজাতীয় সংকট ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে । এনডিপিএছ গোচৰ বৃদ্ধি, অভিলেখসংখ্যক মাদকদ্ৰব্য জব্দৰ ঘটনা, পুনৰ্বাসন বিচৰাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ।
Published : June 22, 2026 at 7:56 PM IST
ৰঞ্জিত কুমাৰ আৰু ৰাজীৱ পাঠকৰ সহযোগত
পাটনা : বিহাৰে সুৰাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ এটা দশক পাছতো ৰাজ্যখন কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে নিচামুক্ত হোৱা নাই । সুৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আৰু ছিন্থেটিক ড্ৰাগছ সেৱন ৰাজ্যখনৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে ।
সমাজকৰ্মী আৰু নিচা কৰিবলৈ এৰাসকলে যুক্তি আগবঢ়ায় যে হেৰ’ইন, স্মেক, ব্ৰাউন ছুগাৰ, গাঞ্জা, ক’ডেইন ভিত্তিক কাহৰ চিৰাপ, নিচাযুক্ত বেজী আৰু ছিন্থেটিক ড্ৰাগছৰ দৰে মাদকদ্ৰব্য সহজে উপলব্ধ আৰু ই যুৱক-যুৱতীসকলক নিচাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ কৰে ।
হাজীপুৰৰ বাসিন্দা ৰাজ কুমাৰে বিগত পাঁচ মাহ ধৰি এটা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছে । তেওঁ এজন স্মেক আসক্ত । তেওঁ জনোৱা অনুসৰি, তেওঁ আগতে কাম কৰা হাঁহ-কুকুৰাৰ এখন ফাৰ্মৰ সহকৰ্মী এজনে তেওঁক এই মাদকদ্ৰব্যৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিছিল । তেওঁ কয়, "মই বিড়িৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । কিন্তু পিছত স্মেক খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । কাৰণ মোৰ সহকৰ্মীসকলে সেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।"
তেওঁ এইকথা মানি লয় যে পুনৰ্বাসন কঠিন যদিও ই তেওঁক সহায় কৰিছে ।
এটা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ সৈতে জড়িত সমাজকৰ্মী ৰাস বিহাৰীয়ে কয় যে নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত বিহাৰত মাদকদ্ৰব্য সেৱনৰ ধৰণ সলনি হৈছে । তেওঁ নিশ্চিত কৰে, "সুৰা সহজলভ্য নোহোৱাৰ পিছত বহু যুৱকে শুষ্ক ড্ৰাগছৰ দিশে গতি কৰিলে । নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত এতিয়া সুৰাপানতকৈ স্মেক, ব্ৰাউন ছুগাৰ আৰু অন্যান্য নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰতি আসক্ত অধিক ৰোগীয়ে ভিৰ কৰে ।"
বিহাৰীয়ে মতামত আগবঢ়ায় যে কেৱল পুনৰ্বাসনেই এই সংকটৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰে । ইয়াৰ লগতে অভিভাৱক, শিক্ষক, সামাজিক সংগঠন আৰু প্ৰশাসনৰ মাজত সজাগতা অভিযানৰ প্ৰয়োজন আছে ।
বিহাৰ চৰকাৰৰ নিষেধাজ্ঞা আৰু আবকাৰী বিভাগৰ মতে, ৰাজ্যখনত নিষেধাজ্ঞা থকাৰ পিছতো সুৰা জব্দ অব্যাহত আছে ।
উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি, ২০১৬-১৭ চনত কৰ্তৃপক্ষই ২১.২৫ লাখ লিটাৰ আৰু ২০২৫ চনত ৩৭.৭৫ লাখ লিটাৰ সুৰা জব্দ কৰিছিল । কেৱল ২০২৬ চনৰ মে’ মাহতে ১৭.৩৬ লাখ লিটাৰ সুৰা জব্দ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ উপৰি প্ৰতি মাহে সুৰা জব্দৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৪ চনৰ তুলনাত ২০২৫ চনত গড় মাহিলি জব্দৰ সংখ্যা ৯ শতাংশ আৰু ২০২৬ চনৰ প্ৰথম পাঁচ মাহত ই ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।
মাদকদ্ৰব্য আৰু মনোৰোগ সৃষ্টিকাৰী পদাৰ্থ (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, NDPS) আইনৰ অধীনত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰ প্ৰতি বছৰে বৃদ্ধি পাইছে । চৰকাৰী পৰিসংখ্যা অনুসৰি, ২০১৯ চনত এনডিপিএছ আইনৰ অধীনত ৬৯৭টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছিল । একেদৰে ২০২০ চনত ৯৬৪, ২০২১ চনত ১,৪৬৯, ২০২২ চনত ১,৮২৩, ২০২৩ চনত ২,১২৬ আৰু ২০২৪ চনত ২,৪১১টা গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল । ইয়াৰ উপৰি ড্ৰাগছ জব্দৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে ।
২০১৫ চনত অতি কম পৰিমাণৰ হেৰ’ইন আৰু গাঞ্জা জব্দ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ২০২৫ চনত ২৮ হাজাৰ কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা, ২,৪০০ কিলোগ্ৰাম আফিং আৰু পপি ষ্ট্ৰ’, ৩.২৫ লাখতকৈ অধিক ক’ডেইন ভিত্তিক কাহৰ চিৰাপৰ বটল আৰু ৩.৪৮ লাখ নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে ।
আনহাতে, ২০২৬ চনৰ ২৩ এপ্ৰিললৈকে ২১,০০০ কেজিতকৈ অধিক গাঞ্জা, ৫৪ কেজি সৰচ, প্ৰায় ৫২ কেজি হেৰ’ইন, ব্ৰাউন ছুগাৰ আৰু স্মেক, ৫৯ কেজিতকৈ অধিক আফিং, ৯ লাখতকৈ অধিক নিচাযুক্ত টেবলেট আৰু কেপচুল, ৩.৪৫ লাখ বেজী আৰু প্ৰায় ২.৮৩ লাখ বটল কাহৰ চিৰাপ জব্দ কৰে ।
সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, দেশজুৰি জব্দ হোৱা ২.৭৫ লাখ নিচাজাতীয় বেজীৰ ভিতৰত বিহাৰত ৬৩ হাজাৰৰো অধিক বেজী জব্দ কৰা হৈছে । ই হৈছে দেশৰ মুঠ জব্দকৃত পৰিমাণৰ প্ৰায় এক চতুৰ্থাংশ । ২০২৩ চনৰ পৰা ২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত কেৱল পাটনাতে ১৩৭ কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক হেৰ’ইন, স্মেক আৰু ব্ৰাউন ছুগাৰ জব্দ কৰা হৈছে । এই সময়ছোৱাত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা, সৰচ আৰু ক’ডেইন চিৰাপো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে জনোৱা মতে, বিহাৰৰ ভৌগোলিক অৱস্থান মাদকদ্ৰব্য সৰবৰাহৰ কেন্দ্ৰীয় পথ হোৱা বাবে নেপাল আৰু ম্যানমাৰৰ পৰা উত্তৰ-পূবৰ মাজেৰে ভাৰতত নিচাজাতীয় সামগ্ৰী প্ৰৱেশ কৰে । অভিযোগ অনুসৰি, সৰবৰাহকাৰীয়ে ৰে'লযোগে ড্ৰাগছ পৰিবহণ কৰে আৰু ধৰা পৰাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সৰু সৰু মডিউলৰ জৰিয়তে কাম কৰে ।
গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা সৰবৰাহকাৰীসকলে দিয়া স্বীকাৰোক্তিৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে যে তেওঁলোকে প্ৰায়ে ছীল কৰা পেকেটসমূহৰ ভিতৰত কি আছে সেয়া নজনাকৈয়ে এইবোৰ ডেলিভাৰী কৰে আৰু যিসকলে সেইবোৰ সংগ্ৰহ কৰে তেওঁলোকক কেৱল ক’ডৰ জৰিয়তেহে যোগাযোগ কৰি চিনাক্ত কৰা হয় ।
সীমান্ত জিলাসমূহো সৰবৰাহৰ কেন্দ্ৰবিন্দু । কাৰণ চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰীৰ পৰা এপ্ৰিলৰ মাজভাগৰ ভিতৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ২০টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি ৩০ জন সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে ৪০৪ কেজি গাঞ্জা, ব্ৰাউন ছুগাৰ, স্মেক আৰু মৰ্ফিন টেবলেট জব্দ কৰে । সমগ্ৰ পাটনা, মুজাফ্ফৰপুৰ, পূৰ্ণিয়া, কাটিহাৰ, গয়া, ভাগলপুৰ, সীতামৰ্হী আৰু পূব চম্পাৰণৰ পৰাও ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বাতৰি পোৱা গৈছে ।
ইয়াত তথাকথিত 'জম্বি ড্ৰাগছ'ৰো ব্যৱহাৰ কৰা হয়, য’ত জাইলাজিনজাতীয় (xylazine) পদাৰ্থও থাকে । এইবোৰ সাধাৰণতে ঘোঁৰা আৰু গৰুৰ দৰে ডাঙৰ জীৱ-জন্তুক শান্ত কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ঔষধ । এই পদাৰ্থবোৰে মগজু আৰু স্নায়ুতন্ত্ৰত প্ৰভাৱ পেলায় । ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে শৰীৰৰ গতিবিধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি নিশ্চল হৈ থাকিব পাৰে ।
বিহাৰ ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ৰাজ্যখনৰ ১.০৬ লাখ এইচআইভি ৰোগীৰ ভিতৰত ১১,৮৩৬ গৰাকী এইচআইভি ৰোগীয়ে বেজীৰে লোৱা ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰৰ বাবে ইজনে সিজনৰ মাজত ব্যৱহাৰ কৰা বেজীৰ জৰিয়তে এই সংক্ৰমণত আক্ৰান্ত হৈছে । নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ অতিমাত্ৰা খৰচৰ বাবে প্ৰায়ে একাধিক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে একেটা চিৰিঞ্জে ব্যৱহাৰ কৰে । যাৰ ফলত এইচআইভি আৰু অন্যান্য তেজৰ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় ।
ইফালে ৰাজ্যখনত নিষেধাজ্ঞা প্ৰৱৰ্তনৰ পিছৰে পৰা বৃদ্ধি পাইছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা । ২০১৬ চনৰ পূৰ্বে বিহাৰত মাত্ৰ প্ৰায় ১৩-১৪টা পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰ আছিল । বৰ্তমান কেৱল পাটনাতে ২০টাতকৈও অধিক এনে কেন্দ্ৰ আছে । আনহাতে, সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰায় ২০০টা চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰ চলি থকাৰ তথ্য আছে ।
নিচামুক্তি সজাগতা অভিযানত নিয়োজিত সমাজকৰ্মী অংকুৰ কুমাৰে কয় যে প্ৰতি বছৰে ৮ হাজাৰৰ পৰা ১৫ হাজাৰে গুগলত ছাৰ্চ কৰি নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰে । কুমাৰে কয়, "এবাৰ মানুহ নিচাসক্ত হৈ পৰিলে তেওঁলোক প্ৰায়ে আক্ৰমণাত্মক আৰু হিংসাত্মক হৈ পৰে । বহুতে নিজৰ নিচাৰ বাবে ধন গোটাবলৈ বাবে চুৰি আৰু লুটপাতৰ আশ্ৰয় লয় আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আনকি নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ পৰাও চুৰি কৰে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে ১২ৰ পৰা ৭৫ বছৰ বয়সৰ লোকক পৰিয়ালৰ সন্মতিসাপেক্ষে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰা হয় আৰু তেওঁলোকক সাধাৰণতে তিনিৰ পৰা ছমাহৰ পুনৰ্বাসনৰ প্ৰয়োজন হয় । কুমাৰে কয়, "তেওঁলোকক আহিবলৈ দিয়াৰ পিছত আমি পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক মৰমেৰে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিওঁ আৰু তেওঁলোকৰ পূৰ্বৰ ভুলৰ কথা অহৰহ সোঁৱৰাই নাথাকিবলৈ কওঁ । এই ক্ষেত্ৰত আৱেগিক সহায় আগবঢ়োৱা পৰিয়ালসমূহে প্ৰায় ১০০ শতাংশ সফলতা লাভ কৰিছে ।"
ডাঃ বিকাশৰ মতে, ২০২৩ চনত সমগ্ৰ ভাৰতত ২,৬৬৯ কোটি টকাৰ গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছিল । ইয়াৰে ৯১ কোটি টকাৰ গাঞ্জা কেৱল বিহাৰতে জব্দ কৰা হৈছিল । একেদৰে দেশজুৰি ২,০০০ কোটি টকাৰ হেৰ’ইন জব্দ কৰা হয় আৰু বিহাৰত জব্দ কৰা হয় ৪০ কোটি টকাৰ হেৰ’ইন ।
ডাঃ বিকাশে কয়, "চৰকাৰ আৰু আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহে ড্ৰাগছ আইন অধিক কঠোৰভাৱে বলৱৎ কৰাটো প্ৰয়োজন । একে সময়তে শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ড্ৰাগছ সেৱনৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিব লাগে আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিত চৰকাৰে প্ৰমাণভিত্তিক নীতি প্ৰণয়ন কৰিব লাগে ।"
প্ৰাক্তন আইপিএছ বিষয়া প্ৰাণতোষ কুমাৰ দাসে কয় যে স্থানীয় ড্ৰাগছ নেটৱৰ্কক দমন কৰাত সামাজিক তদাৰকে (কমিউনিটী পুলিচিং) গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল’ব পাৰে । আনহাতে, অৰ্থনীতিবিদসকলে প্ৰমাণভিত্তিক নীতি নিৰ্ধাৰণৰ আহ্বান জনাইছে । পাটনা আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, বলৱৎকৰণ তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে আৰু বিগত তিনি-চাৰি মাহত প্ৰায় ৪৫ কোটি টকাৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰা হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্রী সম্ৰাট চৌধৰীয়ে বিধানসভাক অৱগত কৰে যে ২০২৫ চনত ২,১৬১টা এনডিপিএছৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ লগতে ৩,৫২০ জন লোকক আটক কৰা হৈছে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে ২০২৫ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ড্ৰাগছবিৰোধী অভিযান শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ৰাজ্যিক মাদক দ্ৰব্য ব্যুৰো স্থাপন কৰা হৈছিল ।
বিহাৰৰ নিষেধাজ্ঞা আৰু আবকাৰী মন্ত্ৰী মদন সাহানীয়ে কয় যে সুৰা নিষেধাজ্ঞা আইন প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব আৰু অবৈধ ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।