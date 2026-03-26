ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ ৰাষ্ট্ৰদূত পুনীত আগৰৱাল

ৰামোজী ফিল্ম চিটী পৰিদৰ্শন কৰি অভিভূত হৈ পৰে থাইলেণ্ডস্থিত ভাৰতৰ নৱনিযুক্ত ৰাষ্ট্ৰদূত পুনীত আগৰৱাল আৰু তেওঁৰ পৰিয়াল ।

India's Ambassador to Thailand, Puneet Agarwal with his family visited the Ramoji Film City in Hyderabad
ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ ৰাষ্ট্ৰদূত পুনীত আগৰৱাল
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 26, 2026 at 4:09 PM IST

হায়দৰাবাদ : থাইলেণ্ডত ভাৰতৰ নৱনিযুক্ত ৰাষ্ট্ৰদূত পুনীত আগৰৱালে এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ 'ৰামোজী ফিল্ম চিটী' পৰিদৰ্শন কৰি অভিভূত হৈ পৰে । ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ প্ৰশংসা কৰি তেওঁ ইয়াক 'আশ্চৰ্যকৰ' আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডত নিৰ্মিত বুলি উল্লেখ কৰে ।

'ভাৰত দৰ্শন' ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে পুনীত আগৰৱালে বুধবাৰে পৰিয়ালৰ সৈতে আইকনিক ফিল্ম চিটীখন পৰিদৰ্শন কৰে । ৰামোজী ফিল্ম চিটীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালক চিতাৰা হোটেলত উষ্ণ আদৰণি জনোৱা হয়, য'ত তেলুগু পৰম্পৰাৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । এই উষ্ম আদৰণিত অতিথি তথা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আপ্লুত হৈ পৰে ।

পৰৱৰ্তী সময়ত ফিল্ম চিটীৰ বিষয়াসকলে ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীক বিস্তৃত চৌহদটোৰ ভিতৰত উপলব্ধ বিভিন্ন আকৰ্ষণ আৰু সা-সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰে । এই ভ্ৰমণৰ সময়ত আগৰৱালে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান ভ্ৰমণ কৰে, য'ত অন্তৰ্ভুক্ত আছে আশ্চৰ্যকৰ হাৱা মহল, বিশ্বজুৰি চৰ্চিত বাহুবলী বোলছবি নিৰ্মাণৰ স্থান আৰু চেট আৰু প্ৰিন্স ষ্ট্ৰীট । প্ৰতিটো স্থানে ফিল্ম চিটীৰ পৰিসৰ আৰু সৃষ্টিশীলতাক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে ।

এই ভ্ৰমণৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত আছিল আধুনিক চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৌশলৰ লাইভ প্ৰদৰ্শন । ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে মোচন কেপচাৰ প্ৰযুক্তি আৰু থ্ৰী-ডি ছবি কেনেকৈ নিৰ্মাণ হয় তাক গুৰুত্বসহকাৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰি ছবি নিৰ্মাণৰ কাৰিকৰী দিশসমূহৰ মূল্যৱান অভিজ্ঞতা লাভ কৰে । বোলছবি নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত শিল্প আৰু প্ৰযুক্তিৰ সংমিশ্ৰণে তেওঁক বিশেষভাৱে মুগ্ধ কৰে ।

ৰামোজী ফিল্ম চিটী পৰিদৰ্শন কৰি পুনীত আগৰৱালাই কয় যে সমগ্ৰ চৌহদটো অতি আকৰ্ষণীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানদণ্ডৰ সৈতে তুলনা কৰিব পাৰি । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এই ভ্ৰমণে তেওঁক চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ আঁৰৰ অপৰিসীম আন্তঃগাঁথনিৰ বিষয়ে বুজাত সহায় কৰিছে । ফিল্ম চিটীৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে আগবঢ়োৱা আতিথ্যক লৈও তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে আনন্দ প্ৰকাশ কৰে ।

বৰ্তমান বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা পুনীত আগৰৱালে অতি শীঘ্ৰে থাইলেণ্ডত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব । তেওঁৰ এই ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰামোজী ফিল্ম চিটীৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ উপ-সভাপতি এ ভি ৰাওকে ধৰি কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া উপস্থিত থাকে ।

