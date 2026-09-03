ETV Bharat / bharat

ভাৰতৰ ৭.৮% বৃদ্ধি বিশ্বজনীন ব্যাঘাতৰ মাজত উল্লেখযোগ্য: আমেৰিকাত বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণ

বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে ভাৰতৰ বিনিয়োগৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি কয় যে এই পৰিৱেশ যথেষ্ট উন্নত হৈছে ।

NIRMALA SITHARAMAN
আমেৰিকাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়ত বিত্তমন্ত্ৰীক আদৰণি জনায় আমেৰিকাত থকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত কোৱাট্ৰাই (IANS/X/@FinMinIndia)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : বিশ্বজনীন ব্যাঘাতৰ মাজতো ভাৰতে ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত উল্লেখযোগ্য ৭.৮ শতাংশ বিকাশ লাভ কৰিছে । এই মন্তব্য বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ । সকলো বিপদ-বিঘিনিৰ বিপৰীতে ভাৰত বিশ্বজুৰি আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত বিকশিত বৃহৎ অৰ্থনীতি হৈ আছে বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।

বুধবাৰে সীতাৰমণে বিনিয়োগকাৰীৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যৱসায়িক ঘূৰণীয়া মেজমেলত অংশগ্ৰহণ কৰে । এই কাৰ্যসূচী নিউয়ৰ্কত থকা ভাৰতীয় কনছুলেট জেনেৰেলে নিউয়ৰ্কৰ বেংক অব আমেৰিকাৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় ।

বিনিয়োগকাৰীসকলক সম্বোধন কৰি সীতাৰমণে কয়, “গোলকীয় ব্যাঘাতৰ মাজতো আৰু সকলো বিপদৰ বিপৰীতে ভাৰত বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত বিকশিত বৃহৎ অৰ্থনীতি হিচাপে গতি অব্যাহত আছে । ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকত ৭.৮ শতাংশ উল্লেখযোগ্য বিকাশ ৰেকৰ্ড কৰিছে ।”

উল্লেখ্য যে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এশ্বেভিল্লেত জি২০ বিত্তমন্ত্ৰী সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ পিছত সীতাৰমণ নিউয়ৰ্কত উপস্থিত হয় ।

সীতাৰমণে লগতে কয় যে সংস্কাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদানৰ লগে লগে ভাৰতে একাধিক সংস্কাৰৰ জৰিয়তে ৰেগুলেটৰী নিশ্চয়তাও বৃদ্ধি কৰিছে ।

Xৰ পোষ্টটোত কোৱা হৈছে, “এনে সংস্কাৰৰ দ্বাৰা নিয়ম মানি চলাটো সহজ কৰিছে আৰু কাগজ-পত্ৰৰ কাম হ্ৰাস কৰাত অৰিহণা যোগাইছে, যিটো ভাৰত চৰকাৰে এটা দশকৰো অধিক পূৰ্বে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছৰে পৰাই প্ৰধান কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছে ।”

তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰে যিবোৰ মূল ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, সেইবোৰৰ ভিতৰত মূলধনী সম্পত্তি সৃষ্টি আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, বিশেষকৈ বিমান পৰিবহণৰ জৰিয়তে উদ্যোগক স্থায়ী সহায় আগবঢ়োৱা; বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰু অনুকূল বিনিয়োগৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা; এআই আৰু ডাটা চেণ্টাৰৰ উন্নয়নক প্ৰসাৰ কৰা; বিশ্বজনীন সামৰ্থ্য কেন্দ্ৰসমূহক সমৰ্থন কৰা; এমএছএমইসমূহৰ বাবে ঋণৰ উপলব্ধতা নিশ্চিত কৰা; আৰু বেংকৰ নন-পাৰফৰ্মিং এছেট (এনপিএ) হ্ৰাস কৰা ।

এই ব্যৱস্থাসমূহে বেংক আৰু উদ্যোগসমূহৰ বাবে অধিক সক্ষম ব্যৱসায়িক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিছে বুলি বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয় । সীতাৰমণে লগতে কয় যে ক’ভিড-১৯ৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ সন্মুখত চলি থকা প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো ভাৰতে বিগত কেইবাবছৰ ধৰি বিত্তীয় বিচক্ষণতা আৰু বিত্তীয় অনুশাসনৰ পথত ধাৰাবাহিকভাৱে দায়বদ্ধ হৈ আছে ।

তেওঁ ভাৰতৰ বিনিয়োগৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে যিটো যথেষ্ট উন্নত হৈছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ দুয়োটাই নিজ নিজ অঞ্চলত বিনিয়োগ আকৰ্ষণ আৰু সুবিধা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত অধিক তীক্ষ্ণতা আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।

এনে প্ৰচেষ্টা বিকশিত ভাৰত ২০৪৭ৰ দৃষ্টিভংগীত উপনীত হোৱাৰ দিশত বৃহত্তৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচেষ্টাৰ অংশ বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় । ইয়াৰ পূৰ্বে আদৰণী ভাষণত আমেৰিকাত থকা ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত বিনয় কোৱাট্ৰাই কয় যে প্ৰথম ত্ৰৈমাসিকৰ জিডিপিৰ সংখ্যাই ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ স্থিতিস্থাপকতা প্ৰকাশ কৰে ।

বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ X পোষ্ট অনুসৰি, তেওঁ কয় যে দুয়োখন দেশৰ মাজত বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ মাজত অধিক শক্তিশালী সংযোগ গঢ়ি তুলি ভাৰতৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনাৰ পৰা ভাৰত আৰু আমেৰিকা দুয়োখন দেশেই লাভৱান হ’ব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক :অতিপাত নিচাত আছে নেকি ? জিডিপিক লৈ প্ৰশ্ন কৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছক সমালোচনা ৰিজিজুৰ
লগতে পঢ়ক :মনে সজা জিডিপি প্ৰকাশেৰে ভাৰতৰ প্ৰকৃত অৰ্থনীতি লুকুৱাব বিচাৰিছে মোদী চৰকাৰে: কংগ্ৰেছ নেতা

TAGGED:

INDIAN ECONOMY
নিৰ্মলা সীতাৰমণ
ভাৰতৰ জিডিপি
ভাৰতৰ অৰ্থনীতি
NIRMALA SITHARAMAN ON GDP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.