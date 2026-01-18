ETV Bharat / bharat

প্ৰতিবাদ, ধ্বংসপ্ৰায় অট্টালিকা আৰু গোলাবৰ্ষণ, ইৰাণৰ পৰা ওভতা ভাৰতীয়ৰ মুখত বিস্ফোৰক মন্তব্য

৩০০ ৰো অধিক ভাৰতীয় নাগৰিক ইৰাণৰ পৰা আহি পালে স্বদেশ । অতিশীঘ্ৰে ১০০ ৰো অধিক ছাত্ৰক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।

Indians Arrived From Iran Reveal Chaotic Situation
ইৰাণৰ পৰা ওভতা ভাৰতীয়ৰ মুখত বিস্ফোৰক মন্তব্য (ANI)
By Moazum Mohammad

Published : January 18, 2026 at 12:01 PM IST

শ্ৰীনগৰ: ইৰাণৰ পৰা ভাৰতত উপস্থিত হোৱা প্ৰথমটো গোটে প্ৰকাশ কৰিলে দেশখনত সৃষ্টি হোৱা অৰাজক আৰু বিপদজ্জনক পৰিস্থিতিৰ কথা । প্ৰতিদিনে প্ৰতিবাদ আৰু গোলাবৰ্ষণে তেওঁলোকক কিদৰে বিচলিত কৰি তুলিছিল, প্ৰকাশ কৰিলে সেই কথা । ইৰাণৰ পৰা ভাৰতীয় নাগৰিকক লৈ ভাৰতত উপস্থিত হয় দুখনকৈ বাণিজ্যিক বিমান । এই বিমান দুখন উদ্ধাৰ অভিযানৰ অংশ নাছিল । এখন বিমান শুকুৰবাৰে শেষ নিশা পোন পোনে দিল্লীৰ ইণ্ডিৰা গান্ধী বিমান বন্দৰত উপস্থিত হয়, ইফালে আনখন শ্বাৰজাহ হৈ উপস্থিত হয় ।

বুধবাৰে পৰিস্থিতি অধিক বিষম হোৱাত তেহৰাণস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসে ছাত্ৰ, তীৰ্থযাত্ৰী, ব্যৱসায়ী আৰু পৰ্যটকসহ ভাৰতীয় নাগৰিকক বাণিজ্যিক বিমানেৰে ইৰাণ ত্যাগ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে । জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ শ্বাহিন আলীয়ে (নাম সলনি কৰা হৈছে), ইৰাণৰ পৰিস্থিতি অধিক বিপদজ্জনক বুলি উল্লেখ কৰে । এগৰাকী এমবিবিএছৰ তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰই কয় যে ঘৰুৱা বিমান উপলব্ধ নোহোৱাৰ বাবে তেওঁ ইৰাণৰ চিৰাজ চহৰৰ পৰা তেহৰাণ বিমান বন্দৰলৈ ৰে'লত যাতায়ত কৰে ।

তেওঁ ইটিভি ভাৰতক জনাই, "মই বিমান বন্দৰত উপস্থিত হ'বলৈ ১৩ ঘণ্টাৰ যাত্ৰা কৰি আহিছিলোঁ । তাত প্ৰতিবাদ হৈ আছিল আৰু বিয়লি হ'লেই গুলীৰ শব্দ শুনিবলৈ পাইছিলোঁ । যি আমাক আতংকিত কৰি তুলিছিল । কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আমাক ছাত্ৰাবাসৰ পৰা ওলাই নাযাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।" তেওঁ কয় যে তেওঁ এসপ্তাহলৈকে ছাত্ৰবাসৰ ভিতৰতে আছিল আৰু ম'বাইলত গেম খেলি আছিল ।

তেওঁ কয়, "বাহিৰত বিপদজ্জনক আৰু আতংকময় পৰিৱেশ আছিল । ইণ্টাৰনেট আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফোন বন্ধ আছিল । বহু অট্টালিকা আৰু বাছ ষ্টেণ্ড ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল । দোকানবোৰ কিছু সময়ৰ বাবে খুলিছিল আৰু আমি সেই সময়তে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছিলোঁ । দিনটো বজাৰ বন্ধ আছিল আৰু পথবোৰত নিস্তব্ধ হৈ পৰিছিল । সন্ধিয়া হ'লেই আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিবাদ ।"

তেহৰাণ বিমান বন্দৰৰ বিষয়ে তেওঁ কয় যে বিমান বন্দৰটোত যথেষ্ট ভিৰ হৈছিল । কিয়নো লেবাননৰ দৰে দেশৰ লোকেও যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞাৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা ভয় আৰু উৰাবাতৰিৰ ফলত দেশ ত্যাগ কৰিছিল । ৮ জানুৱাৰীত আৰম্ভ হোৱা বন্ধই বৰ্তমান ২০ দিনত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰু ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ হৈ আছে ।

আন এগৰাকী ছাত্ৰই কয় যে তেওঁলোকৰ টিকটৰ মূল্য ৫০,০০০ ৰো অধিক আছিল আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই আগন্তুক মাহত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ বাবে ছাত্ৰসকলক অনুমতি দিবলৈ অনিচ্ছুক হৈছিল । তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু মোৰ পৰিয়ালৰ লোক চিন্তিত হৈ আছিল আৰু মই তেওঁলোকৰ সৈতে থাকিব বিচাৰিছিলো ।"

ভাৰতীয়সকলক ওভতাই আনিবলৈ তত্বাৱধান কৰা কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি দুয়োখন বিমানত ৩০০ৰো অধিক ভাৰতীয় নাগৰিক উপস্থিত হৈছেহি আৰু অতিশীঘ্ৰে ১০০ ৰো অধিক ছাত্ৰক ওভতাই অনাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । তেওঁ কয়, "বিমান বন্দৰত সৃষ্টি হোৱা ভিৰৰ বাবে ১১০ গৰাকী ছাত্ৰক উভতি অহাৰ তথ্য নিশ্চিত হোৱা নাই । তেওঁলোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আহিছে, কিয়নো চৰকাৰে ইৰাণৰ পৰিস্থিতিৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখি আছে, বৰ্তমান প্ৰতিবাদ কিছু শাম কাটিছে ।"

হায়দৰাবাদৰ নিবাসী আৰু সেই ফ্লাইটৰে উভতি অহা দিলশাদে কয় যে শেহতীয়া দুসপ্তাহৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সমস্যাৰ পাছত তেওঁ নিজৰ সুৰক্ষাক লৈ চিন্তিত হৈ আছিল । তেওঁ কয়, "প্ৰতিবাদকাৰীসকল বাহনৰ সন্মুখলৈ আহে । আমি নিজৰ পৰিয়ালক ফোন কৰিব বা কোনো খবৰ পঠিয়াব পৰা নাছিলোঁ । বন্ধ ঘোষণা হোৱাৰ আমাৰ প্ৰথম টিকট বাতিল হৈছিল ।"

২৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু ইৰাণৰ মুদ্ৰাৰ মূল্য তীব্ৰগতিত হ্ৰাস হোৱাক লৈ প্ৰথমতে আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিবাদ পিছত ইৰাণত অশান্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । আমেৰিকাৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী নিউজ এজেন্সীয়ে (HRANA) ৩০৯০ জন লোকক হত্যা কৰাৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে । কমেও ২০৫৫ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা ২২,১২৩ লৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে, আমেৰিকাৰ সৈতে উত্তেজনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে, ইৰাণৰ কৰ্তৃপক্ষই দেশখনৰ বিমান সেৱা বন্ধ কৰাৰ বাবে আদেশ দিছে । কেইবাখনো ভাৰতীয় এয়াৰলাইনে বিমানৰ উৰণ পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া হৈছিল বা বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছিল । এগৰাকী অভিভাৱকে কয়, "তেওঁলোক বিমান বন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে চিন্তিত, কিয়নো যাতায়ত ব্যৱস্থা যথেষ্ট অসুৰক্ষিত হৈ পৰিছে । তেওঁলোক নিজৰ ছাত্ৰাবাসতে আছে আৰু ভয়তে বজাৰলৈ যাবলৈও শংকিত হৈ পৰিছে ।"

জম্মু-কাশ্মীৰৰ ছাত্ৰ সংঘৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংযোজক নাছিৰ খুয়েমায়ে কয় যে তেওঁ ছাত্ৰসকলক ওভতাই আনিবলৈ চৰকাৰক সহযোগ কৰি আছে । তেওঁ কয়, "যদি পৰিস্থিতি অৱনমিত হয়, তেতিয়া চৰকাৰৰ দ্বাৰা কেৱল ছাত্ৰসকলক উলিয়াই অনা হ'ব । ছাত্ৰসকল সুৰক্ষিত হৈ আছে আৰু দূতাবাসৰ ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষয়ো ছাত্ৰসকলৰ সৈতে সংযোগত আছে ।"

