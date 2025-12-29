ETV Bharat / bharat

ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত ভৰ্তি ১০ ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু নিশ্চিত, চাৰিগৰাকী এতিয়াও সন্ধানহীন

ইউক্ৰেইনৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধত ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীৰ হৈ যুঁজি প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ ভিতৰত আছিল তিনিজন পাঞ্জাবী । ৭ গৰাকী উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু জম্মু-কাশ্মীৰকে ধৰি অন্যান্য ৰাজ্যৰ ।

ৰাছিয়াত ভাৰতীয়ৰ মৃত্যু
ETV Bharat Assamese Team

December 29, 2025

চুলতানপুৰ লোধি (পঞ্জাৱ): জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে বিদেশলৈ যোৱা ১০ ভাৰতীয় যুৱকৰ মৃত্যু । ইউক্ৰেইনৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধত ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীৰ হৈ যুঁজি প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলৰ ভিতৰত আছিল তিনিজন পাঞ্জাৱী যুৱকো । বাকী ৭ গৰাকী উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু জম্মু-কাশ্মীৰকে ধৰি অন্যান্য ৰাজ্যৰ ।

এই যুৱককেইজনক বিচাৰি ৰাছিয়ালৈ যোৱা পঞ্জাৱৰ যুৱক জগদীপ সিঙে মস্কোৰ লগতে অন্যান্য ঠাইত ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত নিয়োজিত ভাৰতীয় সৈনিকৰূপী যুৱকসকলৰ সম্ভেদ বিচাৰি বিচাৰ-খোঁচাৰ কৰে যদিও কোনো শুংসূত্ৰ লাভ কৰিব নোৱাৰিলে ৷

অৱশেষত দেশলৈ উভতি অহাৰ পিছত জগদীপ কুমাৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সন্ত বলবীৰ সিং ছিচেৱালৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৰাছিয়াৰ সেনাই এই যুৱকসকলৰ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰা সকলো নথি-পত্ৰ দেখুৱায় ৷

আশ্চৰ্যজনকভাৱে মৃত যুৱকসকলৰ পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ পুত্ৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল যদিও বহু পলমকৈ ইউক্ৰেইন-ৰাছিয়াৰ যুদ্ধত তেওঁলোকৰ পুত্ৰ নিহত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰে ।

‘‘মই মোৰ ভাইটি মনদ্বীপক বিচাৰি ৰাছিয়ালৈ গৈছিলো । তাত আৰক্ষীয়ে মোক ধৰি লৈ সুধিলে যে মই ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত যোগদান কৰিম নেকি ? নহ’লে মই কাৰাগাৰত বন্দী হ’লোহেঁতেন ৷ এইদৰে আন বহুতো পাঞ্জাৱী আৰু ভাৰতীয়ক ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীলৈ পঠিওৱা হ’ল । কোনোবাই যদি মান্তি নহয়, তেন্তে তেওঁলোকক কাৰাবন্দী কৰাৰ লগতে মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ চলোৱা হয় আৰু শেষত বলপূৰ্বকভাৱে ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত ভৰ্তি কৰোৱা হয়’’ - এই ভাষ্য মনদ্বীপৰ ভাতৃ জগদীপৰ ৷

জগদীপে কয়, ‘‘ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত নিহত ১০ জন ভাৰতীয়ৰ ভিতৰত অমৃতসৰৰ তেজপাল সিং, লক্ষ্ণৌৰ অৰবিন্দ কুমাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ধীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ, বিনোদ যাদৱ আৰু যোগেন্দ্ৰ যাদৱৰ লগতে আছে আন পাঁচ ভাৰতীয় । নিৰুদ্দেশ হোৱা চাৰিজন ভাৰতীয়ৰ ভিতৰত আছে ক্ৰমে দীপক, যোগেশ্বৰ প্ৰসাদ, আজহাৰউদ্দিন খান আৰু ৰামচন্দ্ৰ ।’’

জগদীপে লগতে কয় যে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা সমাজকৰ্মী বলবীৰ সিং ছিচেৱালৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰথম সাক্ষাৎ ২০২৪ চনৰ ২৯ জুনত হৈছিল ৷ য’ত তেওঁ ভাতৃ মনদ্বীপকে ধৰি ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত আবদ্ধ ভাৰতীয়সকলক নিৰাপদে ঘূৰাই অনাৰ দাবীত দাখিল কৰিছিল এখন স্মাৰকপত্ৰ ৷

ইয়াৰ পিছতে ছিচেৱালে বৈদেশিক মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত আবদ্ধ হৈ থকা যুৱক-যুৱতীসকলক নিৰাপদে ঘূৰাই অনাৰ দাবীত এখন পত্ৰ লিখিছিল ।

উল্লেখ্য যে, ২০২৪ চনৰ মাৰ্চ মাহত হোশিয়াৰপুৰৰ গুৰপ্ৰীতৰ পৰিয়াল ৰাছিয়াত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ প্ৰথমটো ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল, যাক ৫ মাহৰ পিছত ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনা হৈছিল । ইয়াৰ পিছতে জগদীপে ৰাছিয়াত প্ৰতাৰিত হোৱা ভাতৃ মনদ্বীপৰ গোচৰটো পোহৰলৈ আনে । তেওঁ আন ভাৰতীয়ৰ বিষয়েও তথ্য প্ৰদান কৰে আৰু বিষয়টো বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ ওচৰত উত্থাপন কৰি ৰাছিয়াৰ সামৰিক বাহিনীত আবদ্ধ যুৱকসকলক ভাৰতলৈ শীঘ্ৰে ঘূৰাই অনাৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।

সন্ত বলবীৰ সিং ছিচেৱালে কয়, ‘‘মন্ত্ৰালয়ে গ্ৰহণ কৰিছে ব্যৱস্থা । ২০২৪ চনত ৰাছিয়াৰ পৰা উভতি অহা উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাকেশেও তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰে ।’’

জগদীপে কয়, ‘‘প্ৰথম দিনাৰ পৰাই ভুক্তভোগী পৰিয়ালসমূহক সহায় কৰি আহিছে সন্ত ছিচেৱালে । সন্ত ছিচেৱালৰ এই কাৰ্যৰ বাবেই বহু ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতী নিৰাপদে নিজৰ পৰিয়াললৈ উভতি আহিছে । সংসদত সোধাত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে কয় যে ১২৭ জন ভাৰতীয়ক ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ৷ ইয়াৰে ৮৯ জন ভাৰতীয়ক নিজ দেশলৈ ঘূৰাই অনা হৈছে আৰু ১৩ জনৰ ভিতৰত ১২ জনৰ এতিয়াও সম্ভেদ পোৱা নাই । অৱশ্যে এইবোৰ চৰকাৰী পৰিসংখ্যা ।’’

সন্ত বলবীৰ সিং ছিচেৱালে কয়, ‘‘বৰ্তমান ১০ জন লোকৰ মৃতদেহ ৰাছিয়াতে আছে, ইয়াৰে ৩ জন পঞ্জাৱৰ আৰু ৭ জন অন্য ৰাজ্যৰ ৷ যিসকলক এতিয়াও ঘূৰাই অনা হোৱা নাই ৷’’

জগদীপে কয় যে যেতিয়া তেওঁৰ ভাতৃ মনদ্বীপৰ কোনো খবৰ নাপালে, তেতিয়া তেওঁ ৰাছিয়ালৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় । ৰাজ্যসভাৰ সদস্য সন্ত ছিচেৱালেও তেওঁৰ টিকটৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু ৰাছিয়াত তেওঁৰ কোনো সমস্যা নহ’বলৈ চিঠি এখনো দিয়ে ৷

তেওঁ দুবাৰ ৰাছিয়ালৈ গৈছিলো । প্ৰথমবাৰ তাত ২১ দিন কটাইছে ৷ আৱদ্ধ ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতী, বিশেষকৈ পাঞ্জাবী যুৱক-যুৱতীসকলক বিচাৰি তেওঁ দেশখনলৈ গৈছিল । কিন্তু ৰাছিয়ান ভাষা শিকিবলৈ তেওঁ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় । দ্বিতীয়বাৰ তাত দুমাহ থাকিয়েই যথেষ্ট তথ্য সংগ্ৰহ কৰে ।

একাংশ সৰু সৰু ৰাছিয়ান ট্ৰেভেল এজেণ্ট আৰু স্থানীয় আৰক্ষীয়ে ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীক শোষণ কৰি আছে । তেওঁলোকক বলপূৰ্বকভাৱে ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত নিযুক্তি দিয়া হৈছে । ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীসকলে কৰ্মসূত্ৰে ৰাছিয়ালৈ যায় যদিও প্ৰায়ে সাধাৰণ কাৰণত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । তাত তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত বলপূৰ্বকভাৱে ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত নিযুক্তি দিয়া হয় । ছয়-ছয়, এঘাৰ-এঘাৰ দিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ পিছত যুৱককেইজনৰ হাতত তুলি দিয়া হয় অস্ত্ৰ ৷

‘‘চৰকাৰে দাবী কৰিছে যে ২০২৪ চনৰ পৰা প্ৰায় ২০০ যুৱকে ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত যোগদান কৰিছে, যিটো সম্পূৰ্ণ মিছা । অৱশ্যে ৮০০-৯০০ যুৱকে ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত যোগদান কৰিছে । লগতে প্ৰকাশ পাইছে যে এই মাহত ১৫ জন যুৱকে ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত যোগদান কৰিছে’’ - জগদীপ, ভুক্তভোগীৰ ভাতৃ ।

বৈদেশিক মন্ত্ৰীলৈ লিখা এখন পত্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰি জগদীপে কয় যে ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত নিহত ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীসকলৰ মৃতদেহ তেওঁলোকৰ পৰিয়াললৈ ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ তেওঁ আবেদন জনাইছে । যাতে শোকত ভাগি পৰা পৰিয়ালসমূহে ৰীতি-নীতি অনুযায়ী সন্তানৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিব পাৰে । যুৱক-যুৱতীসকলক সামৰিক নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতাৰণা কৰা ট্ৰেভেল এজেণ্টৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় জগদীপে ।

আনহাতে, সন্ত ছিচেৱালে কয়, ‘‘এই শোকৰ সময়ত তেওঁ নিহতসকলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে থিয় দিছে ।’’ তদুপৰি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সন্ত বলবীৰ সিঙেও ভাৰতীয় যুৱক-যুৱতীসকলক ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীত নিযুক্তি সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰিবলৈ নিজৰ সকলো শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক: উভতি চাওঁ ২০২৫: পহলগামৰ ৰক্তক্ষয়ী ঘটনাই ভেঙুচালি কৰিলে কাশ্মীৰৰ 'স্বাভাৱিক অৱস্থা'ৰ ধাৰণাক

সম্পাদকৰ পচন্দ

