ভাল খবৰ: ৪২ হাজাৰ টন এলপিজি লৈ গুজৰাটত উপস্থিত 'জগ বসন্ত' টেংকাৰ
ইৰাণৰ পৰা ভাৰতে লাভ কৰা বিশেষ অনুমতিৰ বাবে এই টেংকাৰখনে সুৰক্ষিতভাৱে পাৰ হৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
Published : March 27, 2026 at 12:23 PM IST
গান্ধীনগৰ (গুজৰাট) : বিশ্ব শক্তি সংকট আৰু উপসাগৰীয় ক্ষেত্ৰত ক্ৰমবৰ্ধিত ভূৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ মাজতে ভাৰতৰ বাবে এক সকাহৰ খবৰ । ৪২ হাজাৰ মেট্ৰিক টনতকৈও অধিক এলপিজি গৈছ লৈ সফলতাৰে গুজৰাটৰ কাণ্ডলা বন্দৰত উপস্থিত হৈছে এলপিজি টেংকাৰ 'জগ বসন্ত' (Jag Vasant) । এই টেংকাৰখন এনে এক সময়ত আহি ভাৰতত উপস্থিত হৈছে, যিটো সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি যুদ্ধ পৰিস্থিতিৰ বাবে ইন্ধন যোগানৰ লৈ তীব্ৰ অনিশ্চয়তাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে ।
হৰমুজ প্ৰণালীৰে 'জগ বসন্ত'ৰ এই যাত্ৰা কৌশলগত কাৰণতে বহুত প্ৰত্যাহ্বানমূলক আছিল । কিয়নো এই জাহাজখন বিশ্বৰ আটাইতকৈ সংবেদনশীল সাগৰীয় পথ হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে পাৰ হৈ ভাৰতত উপস্থিত হৈছে । ইৰাণ-আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ মাজত চলি থকা যুদ্ধই ইতিমধ্যে ২৯ দিনত ভৰি দিছে ।
ইয়াৰ মাজতে বহু দেশৰ বাবে এই জলপথেৰে জাহাজৰ যাতায়াত বন্ধ হৈ আছে বা অসুৰক্ষিত । কিন্তু ইৰাণৰ পৰা ভাৰতে লাভ কৰা বিশেষ অনুমতিৰ বাবে এই টেংকাৰখনে সুৰক্ষিতভাৱে পাৰ হৈ আহিবলৈ সক্ষম হৈছে । ভাৰতীয় নৌসেনাৰ যুদ্ধজাহাজৰ নিৰীক্ষণত এই জাহাজখনে নিজৰ যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ কৰে ।
কাণ্ডলা বন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, গেছৰ বৰ্ধিত চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 'জগ বসন্ত'ৰ পৰা এলপিজি নমাবৰ বাবে 'মিড ছী ট্ৰেন্সফাৰ' প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । এই প্ৰক্ৰিয়াত সাগৰৰ মাজতে ডাঙৰ জাহাজৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ টেংকাৰ বা বন্দৰৰ পাইপলাইন কেন্দ্ৰলৈ গেছ সৰবৰাহ কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত কেৱল সময় ৰাহি হোৱাই নহয়, গেছৰ আনলোডিং প্ৰক্ৰিয়াও যথেষ্ট দ্ৰুত হয় । ইয়াৰ ফলত ঘৰুৱা বজাৰলৈ গেছৰ যোগান সোনকালে আৰম্ভ কৰিব পৰা যায় ।
উল্লেখ্য যে, ইৰাণ-আমেৰিকা-ইজৰাইল সংকটৰ মাজতো ভাৰতে নিজৰ শক্তি প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰাত সফল হৈ আহিছে । 'জগ বসন্ত'ৰ পূৰ্বেই কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ জাহাজে আহি ভাৰতীয় বন্দৰত লংগৰ পেলাইছে ।
সেইকেইখন হৈছে : -
এমটি শিৱালিক : ১৬ মাৰ্চত মুণ্ড্ৰা বন্দৰত উপস্থিত হয় ।
এমটি নন্দা দেৱী : ১৭ মাৰ্চত এলপিজি লৈ কাণ্ডলাত উপস্থিত হয় ।
জগ লাড়কী : ১৮ মাৰ্চত ৮১ হাজাৰ খাৰুৱা তেল লৈ মুণ্ড্ৰাত উপস্থিত হয় ।
শ্বেনলং : ১১ মাৰ্চত চৌদি আৰবৰ পৰা খাৰুৱা তেল লৈ মুণ্ড্ৰাত উপস্থিত হয় ।
ইৰাণৰ সৈতে চলি থকা উত্তেজনাৰ মাজতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে দিয়া শেহতীয়া বিবৃতিও অৱশ্যে সকাহপূৰ্ণ । ট্ৰাম্পে কয় যে আগন্তুক ১০ দিনলৈ ইৰাণৰ শক্তি কেন্দ্ৰসমূহত কোনো ধৰণৰ আক্ৰমণ কৰা নহ'ব । ইয়াৰ মাজতে ভাৰতে আবদ্ধ হৈ থকা টেংকাৰসমূহ দ্ৰুততাৰে দেশলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে । কাণ্ডলা বন্দৰৰ দৰে শক্তি কেন্দ্ৰসমূহত এই জাহাজসমূহ আহি উপস্থিত হোৱাটোৱে আগন্তুক দিনত ঘৰুৱা এলপিজিৰ মূল্য আৰু উপলব্ধতাত স্থিৰতা আনিব বুলি সম্পূৰ্ণ আশা আছে ।