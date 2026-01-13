ETV Bharat / bharat

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰত ভাৰতীয় সেনা স্থল আক্ৰমণৰ বাবে সাজু আছিল: সেনাপ্ৰধানৰ বিস্ফোৰণ

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখি সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে কয় যে ভাৰতীয় সেনাই পাকিস্তানৰ 'পৰমাণু বক্তব্য'ক ধূলিসাৎ কৰি দিয়ে ।

OPERATION SINDOOR
সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী (ANI)
Published : January 13, 2026 at 8:04 PM IST

নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰধান জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে মঙলবাৰে পাকিস্তানলৈ কঠোৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি কয় যে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ এতিয়াও চলি আছে । লগতে কয় যে শত্ৰুৰ যিকোনো অবাঞ্ছিত কাৰ্যকলাপক পৰিণামগতভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব । জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে নতুন দিল্লীত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয় যে অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ সময়ত ভাৰতীয় সেনাই নিজৰ সেনাবাহিনীক একত্ৰিত কৰিছিল আৰু স্থল আক্ৰমণৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল ।

অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত বিস্তৃতভাৱে ব্যাখ্যা কৰি জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা ৰণনীতিগত চিন্তা-চৰ্চাক পুনৰ গঠনৰ বাবে সহায় লাভ কৰা হৈছে । কিয়নো ভাৰতীয় সেনাই সন্ত্ৰাসবাদী আন্তঃগাঁথনিক ধ্বংস কৰিবৰ বাবে অতি নিপুণভাৱে আক্ৰমণ কৰে আৰু পাকিস্তানৰ দীৰ্ঘ সময় ধৰি দাবী কৰি অহা পৰমাণৱিক ভাবুকিক ধূলিসাৎ কৰি দিছে ।

তেওঁ কয়, "আপোনালোকে হয়তো জানিব পাৰে, অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ এতিয়াও চলি আছে আৰু ভৱিষ্যতে যিকোনো অশুভ কামৰ কঠোৰভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব ।"

জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে কয় যে এই অপাৰেশ্যন সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা চলা সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ সঠিক আৰু দৃঢ় প্ৰত্যুত্তৰ আছিল । লগতে ই সঠিকতা আৰু ৰণনীতিগত স্পষ্টতাও প্ৰদৰ্শন কৰে ।

তেওঁ কয় যে চীনৰ সৈতে প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণৰেখাত (LAC) পৰিস্থিতি সুস্থিৰ যদিও ইয়াৰ ওপৰত নিৰন্তৰ দৃষ্টি ৰখাটো প্ৰয়োজন । সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে লগতে কয় যে জম্মু-কাশ্মীৰৰ পৰিস্থিতি সংবেদনশীল যদিও সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণত আছে ।

তেওঁ কয়, "উত্তৰ সীমাত পৰিস্থিতি সুস্থিৰ, কিন্তু নিৰন্তৰ সজাগ দৃষ্টি ৰখাটো প্ৰয়োজন । নতুন উপায়েৰে সম্পৰ্ক আৰু ভৰসা স্থাপনৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা উপায়বোৰৰ বাবে পৰিস্থিতি লাহে লাহে স্বাভাৱিক হৈ আহিছে ।"

সেনাপ্ৰধান উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে কয়, "ইয়াৰ লগতে সক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ কাম সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী দৃষ্টিভংগীৰে আগবাঢ়ি আছে ।"

সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে লগতে কয় যে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ ডি জি এম অ'ৰ মাজত পাৰমাণৱিক যুদ্ধ সন্দৰ্ভত কোনো আলোচনা হোৱা নাই । সংবাদমেলত এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয় যে পাৰমাণৱিক সন্দৰ্ভত বক্তব্য সেনাৰ বিপৰীতে পাকিস্তানৰ ৰাজনৈতিক নেতা বা স্থানীয় লোকসকলেহে উল্লেখ কৰিছিল ।

জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে কয়, "পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সন্দৰ্ভত যিবোৰ বক্তব্য আহিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে ডি জি এম অ' আলোচনাৰ সময়ত পাৰমাণৱিক ক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই । পাৰমাণৱিক ক্ষেত্ৰত যিবোৰ বক্তব্য আহিছে সেয়া ৰাজনৈতিক নেতা বা পাকিস্তানৰ সাধাৰণ জনতাৰহে । মই এনে কোনো ইংগিত পোৱা নাই যে সেনাৰ তৰফৰ পৰা এনেধৰণৰ কোনো বক্তব্য আহিছে ।"

