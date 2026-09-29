ETV Bharat / bharat

ভূখণ্ডৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু ধৰ্মীয় উদ্দেশ্যত সপ্তম শতিকাৰ পৰাই ভাৰতীয় উপমহাদেশত আক্ৰমণ হৈছে: এনচিইআৰটি গ্ৰন্থত উল্লেখ

১৫৮২ চনত উদয়পুৰৰ সমীপৰ দেৱাইৰৰ যুদ্ধ আৰু ১৬৭১ চনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধকে ধৰি অসমত আহোমৰ প্ৰতিৰোধৰ তথ্যও প্ৰদান কৰা হৈছে ।

NCERT social science book
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : September 29, 2026 at 4:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : এনচিইআৰটিৰ নৱম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ নতুন পাঠ্যপুথি অনুসৰি ভাৰত উপমহাদেশত সপ্তম শতিকাৰ পৰাই ভূখণ্ডৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু ধৰ্মীয় উদ্দেশ্যত ক্ৰমাগত আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হোৱাৰ ছমাহ পাছত মঙলবাৰে মুকলি কৰা হয় 'অণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ছ'চাইটr ইণ্ডিয়া এণ্ড বিয়ণ্ড-পাৰ্ট ২' (Understanding Society India and Beyond-Part 2) শীৰ্ষক পাঠ্যপুথিখন । পাঠ্যপুথিখনৰ প্ৰথম খণ্ডটো জুন মাহত প্ৰকাশ পাইছিল ।

পাঠ্যপুথিখনত ​​লিখা হৈছে, "সপ্তম শতিকাৰ পৰায়ে ভাৰত উপমহাদেশে ভূখণ্ডৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু ধৰ্মীয় উদ্দেশ্যৰ বাবে হোৱা নিৰন্তৰ আক্ৰমণৰ পৰ্যায়ৰ সাক্ষী হৈছে । ইয়াৰ উপৰি মন কৰিবলগীয়া যে চিৰপ্ৰবহমান নদী ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা খাদ্য যোগান ধৰা উৰ্বৰ সমভূমিৰ কৃষিজাত উৎপাদনে জনসাধাৰণৰ অৰ্থনৈতিক মংগলৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাইছিল আৰু লগতে আক্ৰমণৰ এক প্ৰধান কাৰণ হৈ পৰিছিল ।"

'প্ৰতিৰোধ আৰু স্থিতিস্থাপকতা' (Resistance and Resilience) শীৰ্ষক অধ্যায়টোত ভাৰতীয় শাসক আৰু সম্প্ৰদায়সমূহে কেনেকৈ আৰু কেতিয়া আৰব, তুৰ্কী, মোগল আৰু ইউৰোপীয় শক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধ গঢ়ি তুলিছিল সেই বিষয়ে তথ্য প্ৰদান কৰা হৈছে ।

"সপ্তম শতিকাৰ মাজভাগৰ পৰা আৰব বাহিনীয়ে সাগৰ আৰু স্থলপথেৰে আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল । এই প্ৰাৰম্ভিক আক্ৰমণকাৰীসকল সমগ্ৰ ডেকান, মালৱা, কাশ্মীৰ আৰু ৰাজস্থানত ভাৰতীয় শাসকসকলৰ মুখামুখি হৈছিল আৰু প্ৰতিহত কৰিছিল । গজনীৰ (বৰ্তমান আফগানিস্তান আৰু উত্তৰ-পূব ইৰাণৰ) চুলতান মাহমদে ১০০১ চনত আৰু হিন্দু ৰাজকীয় বংশৰ জয়াপালৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছিল ।" গ্ৰন্থখনত লিখা আছে ।

অধ্যায়টোত লগতে তথ্য প্ৰদান কৰা হৈছে যে কেনেকৈ একাদশ আৰু দ্বাদশ শতিকাৰ সময়ছোৱাত উত্তৰ আৰু পশ্চিম ভাৰতে তুৰ্কীৰ আক্ৰমণৰ বোজা বহন কৰিছিল । আনহাতে, উপদ্বীপীয় ভাৰত তুৰ্কীৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা মুক্ত হৈ আছিল ।

মোগল সাম্ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে জাঁটসকলৰ প্ৰতিৰোধৰ বিষয়েও গ্ৰন্থখনত বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে গংগা-যমুনা উপকূলত বাস কৰা সম্প্ৰদায়টোৱে বিপুল পৰিমাণৰ কৰ আৰু শোষণৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু ১৬৬৯ চনত গকুল জাঁটৰ অধীনত বিদ্ৰোহ কৰিছিল ।

অধ্যায়টোত কোৱা হৈছে, "ঔৰংজেৱৰ ধৰ্মীয় নীতিৰ সৈতে মিলি অহা অৰ্থনৈতিক দুৰ্দশাৰ ফলত জাঁটসকলৰ মাজত ক্ষোভ বাঢ়ি আহিছিল । ১৬৬৯ চনৰ বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ মোগল বাহিনীয়ে কেইবামাহো সংগ্ৰাম কৰিছিল আৰু জাঁটসকলে নিজৰ প্ৰতিৰোধ অব্যাহত ৰাখিছিল ।"

পাঠ্যপুথিখনত ​​শিখসকলৰ প্ৰতিৰোধ আৰু গুৰু অৰ্জন দেৱ আৰু গুৰু টেগ বাহাদুৰ শ্বহীদ হোৱাৰ বিষয়েও অধিক বিশদভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে । ইয়াত ১৭ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা শিখ সম্প্ৰদায়ৰ ক্ৰমবৰ্ধিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্ৰভাৱৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বিষয়ত মোগল ৰাষ্ট্ৰৰ হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পোৱাৰ ব্যাখ্যা কৰা হৈছে ।

এই অধ্যায়টোত ১৫৮২ চনত উদয়পুৰৰ সমীপৰ দেৱাইৰৰ যুদ্ধ আৰু ১৬৭১ চনত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধকে ধৰি অসমত আহোমৰ প্ৰতিৰোধৰ তথ্য প্ৰদান কৰা হৈছে ।

"প্ৰতিৰোধ আৰু স্থিতিস্থাপকতা ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত । স্থিতিস্থাপকতা হৈছে প্ৰতিৰোধৰ মেৰুদণ্ড । কোনো ৰাজনৈতিক কাৰণ বা নেতৃত্বই প্ৰতিৰোধৰ চৰ্ত প্ৰদান কৰে যদিও সহ্য কৰাৰ ক্ষমতা স্থিতিস্থাপকতাৰ পৰাই আহে । প্ৰতিৰোধ আৰু স্থিতিস্থাপকতাই একেলগে বিভিন্ন বয়সৰ মাজেৰে, বিশেষকৈ অধ্যয়ন কৰা সময়ছোৱাৰ মাজেৰে ভাৰতীয় সমাজে নিজকে কেনেকৈ টিকাই ৰাখিছিল সেই কথা বুজাবলৈ সহায় কৰে ।" পাঠ্যপুথিখনত লিখা হৈছে ।

ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে, "এই সময়ছোৱা কেৱল আক্ৰমণ আৰু প্ৰতিৰোধৰ কাহিনী নহয়, সংঘাত আৰু সহযোগিতা দুয়োটাৰে বৈশিষ্ট্য ।"

লগতে পঢ়ক :এনচিইআৰটিৰ পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুত দলত আৰএছএছৰ ব্যক্তি; প্ৰস্তুত কৰিব একাদশ-দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথি

TAGGED:

NCERT BOOK
NCERT
এনচিইআৰটি
এনচিইআৰটিৰ পাঠ্যপুথি
NCERT SOCIAL SCIENCE BOOK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.