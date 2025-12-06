ETV Bharat / bharat

মুৰুংগেলাই চাৰু চূপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাদামৰ হালৱালৈকে... ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আৰু কি কি খুৱাই বিদায় দিয়া হ'ল পুটিনক

শুকুৰবাৰে নিশা ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত নানাবিধ ভাৰতীয় খাদ্যৰ জুতি আৰু ভাৰতীয় সুৰ-সংগীতৰ অমিয়া পান কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন উভতিল মস্কোলৈ ৷

Putin in Rastrapati Bhavan
ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত নৈশভোজৰ পূৰ্বে পুটিন (ANI)
নতুন দিল্লী: ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনক এসাঁজ ভাৰতীয় খাদ্যৰে ভালকৈয়ে আপ্যায়িত কৰি পঠিয়ালে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে ৷ ভাৰত ভ্ৰমণলৈ অহা পুটিনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আয়োজন কৰা হৈছিল এক ৰাষ্ট্ৰীয় নৈশভোজৰ ৷

শুকুৰবাৰে ভ্ৰমণ সমাপ্ত কৰি মস্কোলৈ ৰাওনা হোৱাৰ ঠিক আগতেই । এই ভোজমেলত কেৱল অনেক ব্যঞ্জনৰ খাদ্যৰেই ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাছিল, কৰা হৈছিল ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ সৈতে ৰাছিয়ান সুৰৰ মিশ্ৰণেৰে সংগীতৰ ব্যৱস্থাও ।

কি কি খাদ্যৰে আপ্যায়ণ কৰা হ'ল পুটিনক:

আৰম্ভণিতে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সোৱাদ ল'বলৈ দিয়া হয় দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰম্পৰাগত ৰসম (চূপ), মুৰুংগেলাই চাৰু চূপৰ , তাৰ পিছত গুচি দুন চেটিন (কাশ্মীৰী আখৰোটৰ চাটনিৰ সৈতে ষ্টাফড কৰা এক খাদ্য), কালে চানে কে শিকামপুৰী (পেনত গ্ৰীল কৰা মাটিডাইলৰ কাবাব) আৰু টেঙাযুক্ত ভেজিটেবল জোল মম'ৰ দৰে এপেটাইজাৰ চাটনি । এয়া আছিল ষ্টাৰ্টাৰ, অৰ্থাৎ আৰম্ভণি ৷ এতিয়া চাওক মূল খাদ্যৰ তালিকাখন ৷

Putin in Rastrapati Bhavan
পুটিনক আপ্যায়ণ কৰা ভাৰতীয় খাদ্যৰ তালিকা (ANI)

মূল খাদ্যত কি কি আছিল:

মূল খাদ্যত আছিল জাফৰানি পনীৰ ৰোল, পালেং, মেথি শাক আৰু মটৰৰ এখন তৰকাৰী, তন্দুৰী ভৰৱান আলু, আচাৰি বেংগন আৰু হালধীয়া দাল তাৰ্কা, ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ আৰু কেশৰ পোলাওৰ উপৰিও লাচ্চা পৰঠা, মগজ নান, ছাতানাজ ৰুটি, মিচি ৰুটি আৰু বিস্কুটি ৰুটি ।

ইমানেই নহয়, আৰু আছে ৷ এই সকলোবিলাকৰ উপৰি আছিল বাদামৰ হালৱা, কেশৰ-পিষ্টা কুলফি আৰু সতেজ ফল-মূল ৷ লগতে আছিল গুৰ সন্দেশ, মুৰক্কু আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ আৰু চালাড । পানীয়ৰ ভিতৰত আছিল ডালিম, কমলা, বিলাহী আৰু আদাৰ ৰসৰ অতি স্বাস্থ্যকৰ জুছ ।

Putin in Rashtrapati Bhavan
পুটিনক ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত শুনোৱা ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ তালিকাখন (ANI)

কি কি সংগীত পৰিৱেশন কৰা হ'ল:

বিশেষ অতিথি পুটিনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া এক সংগীতানুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয় ৷ নৌসেনা বেণ্ডে পৰিৱেশন কৰে সংগীত ৷ ইয়াৰোপৰি শাস্ত্ৰীয় বাদ্যযন্ত্ৰীৰ এটা নিপুণ দলেও ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক শুনাই পঠিয়াই ভাৰতীয় সংগীতৰ মাধুৰ্য ৷ অমৃতাবৰ্ষিনী, খামাজ, য়মন, শিৱৰঞ্জিনী, নলীনাকান্তি, দেশ আৰু ভৈৰৱীৰ দৰে ভাৰতীয় ৰাগসমূহৰ লগতে কলিংকাকে ধৰি ৰাছিয়ান সুৰ আৰু ছাইকোভস্কিৰ নাটক্ৰেকাৰ ছুইটৰ কিছু অংশ শুনোৱা হয় পুটিনক ৷ লগতে শুনোৱা হয় জনপ্ৰিয় হিন্দী ছবি 'ফিৰ ভি দিল হে হিন্দুস্তানী'ৰ সেই বিখ্যাত গীতটিৰ সুৰ ৷ শুকুৰবাৰে নিশা এইদৰেই ভাৰতীয় খাদ্যৰ জুতি আৰু ভাৰতীয় সংগীতৰ অমিয়া পান কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন উৰা মাৰে মস্কো অভিমুখে ৷

