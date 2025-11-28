নেপালী নোটত নতুন মানচিত্ৰ: ভাৰতৰ ভূখণ্ডক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাক লৈ কি কয় বিশেষজ্ঞই ?

নেপালী নোটত নতুন মানচিত্ৰ: ভাৰতৰ ভূখণ্ডক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাক লৈ কি কয় বিশেষজ্ঞই ?
ভাৰতৰ লিপুলেখ, লিম্পিয়াধুৰা আৰু কালাপানীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি নেপালে নতুন মানচিত্ৰ সন্নিৱিষ্ট কৰিছে নোটত । ভাৰতৰ কূটনীতিবিদৰ মাজত চলিছে প্ৰতিক্ৰিয়া ।
Published : November 28, 2025 at 1:23 PM IST
নতুন দিল্লী : নেপালে লিপুলেখ, লিম্পিয়াধুৰা আৰু কালাপানীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি নতুন মুদ্ৰা মুকলি কৰাৰ পিছতে বিশ্বজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিশেষজ্ঞ ৰবিন্দৰ সচদেৱৰ মতে ইয়াৰ প্ৰতি ভাৰতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেৱল বাক্যবাণ হ'ব নালাগে ।
এই সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমত সচদেৱে কয়, "মই ইয়াক তেওঁলোকৰ প্ৰথম পদক্ষেপৰ যুক্তিসংগত ধাৰাবাহিকতা হিচাপে দেখিছোঁ, য'ত ২০২০ চনত তেওঁলোকে এই ভূখণ্ডসমূহ নিজৰ মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল । প্ৰচলিত এই এন পি আৰ ১০০ নোটসমূহে নেপালৰ মানচিত্ৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । যুক্তিসংগতভাৱে দেশৰ নতুন মানচিত্ৰখনক এন পি আৰ ১০০ নোটত প্ৰকাশ কৰা হ'ব...সমগ্ৰ দেশখন ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাত পৰিছে । তাত এখন অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ আছে । ভাৰতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বেছি কঠোৰ বা বাক্যবাণৰ হ'ব নালাগে, নহ'লে নেপালৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে ইয়াক জাতীয়তাবাদৰ বিষয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব, বিশেষকৈ যিসকল ভাৰত বিৰোধী তেওঁলোক অধিক লাভান্বিত হ'ব আৰু এই বিতৰ্কৰ পৰা ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ চেষ্টা কৰিব...।"
Nepal's central bank has issued new Rs 100 currency notes featuring a revised map that includes the #Kalapani, #Lipulekh and #Limpiyadhura territories, the regions India maintains belong to it. The new note from the Nepal Rastra Bank (NRB) bears the signature of previous Governor… pic.twitter.com/CkA1Lr2LoB— Upendrra Rai (@UpendrraRai) November 28, 2025
প্ৰাক্তন কূটনীতিবিদ কে পি ফেবিয়ানে লিপুলেখ, লিম্পিয়াধুৰা আৰু কালাপানী অঞ্চলৰ বিষয়ত নেপালক ভাৰতৰ সৈতে কূটনৈতিকভাৱে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । এন পি আৰ ১০০ৰ নতুন বেংকনোট মুকলি হোৱাৰ পিছত ফেবিয়ানে সংবাদ মাধ্যমত কয়, "এয়া আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল অপ্ৰয়োজনীয় । যদি নেপালৰ এই দৃঢ় বিশ্বাস আছিল যে ভাৰতীয় ভূখণ্ডৰ এটা অংশ নেপালৰ ভূখণ্ডৰ অংশ, তেন্তে নেপালে ভাৰতৰ সৈতে কূটনৈতিকভাৱে জড়িত হোৱা উচিত, কেৱল নিজৰ মুদ্ৰাৰ ওপৰত এখন আপডেট কৰা মানচিত্ৰ উল্লেখ কৰা উচিত নহয় ।"
উল্লেখ্য যে নেপালে বৃহস্পতিবাৰে এন পি আৰ ১০০ৰ নতুন বেংকনোট জাৰি কৰে, য'ত ভাৰতৰ লিপুলেখ, লিম্পিয়াধুৰা আৰু কালাপানী ভূখণ্ডক সামৰি লোৱা এখন নতুন মানচিত্ৰ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।
শুকুৰবাৰৰ পৰা এই নতুন বেংক নোট প্ৰচলন হৈছে । হিমালয়ান ৰাষ্ট্ৰখনৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক নেপাল ৰাষ্ট্ৰ বেংকে (এন আৰ বি) ৰাজহুৱা জাননীত কয় যে নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তন কৰা এন পি আৰ ১০০ নোটখন এনেদৰে ডিজাইন কৰা হৈছে যাতে "প্ৰামাণ্যতা আৰু ব্যৱহাৰযোগ্যতা বৃদ্ধিৰ বাবে বৰ্ধিত নিৰাপত্তা আৰু চিনাক্তকৰণ উপাদান" অন্তৰ্ভুক্ত থাকে । যোৱা বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত এন আৰ বিয়ে চীনৰ এটা কোম্পানীক নতুন বেংকনোট ছপা কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল ।
২০২৪ চনৰ মে' মাহত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী কে পি শৰ্মা অলিৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত নেপালৰ কেবিনেটে এন পি আৰ ১০০ৰ নতুন ডিজাইনত অনুমোদন জনাইছিল । ছপাৰ ঠিকা চীন বেংকনোট প্ৰিণ্টিং এণ্ড মিণ্টিং কৰ্প'ৰেশ্যনক দিয়া হৈছিল ।
২০২০ চনৰ ২০ মে'ত নেপালে সাংবিধানিক সংশোধনীৰ জৰিয়তে লিম্পিয়াধুৰা, লিপুলেখ আৰু কালাপানীক সন্নিবিষ্ট কৰি নতুন মানচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰে । ভাৰতে নেপালৰ এই পদক্ষেপক দৃঢ়তাৰে নাকচ কৰি কয় যে নেপাল চৰকাৰে ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰ কিছু অংশ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা সংশোধিত চৰকাৰী মানচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে । নেপাল ৰাষ্ট্ৰ বেংক আইন অনুসৰি এন আৰ বিয়ে নোটৰ ডিজাইনৰ দায়িত্ব লয় যদিও নোটৰ ডিজাইন বা আকাৰৰ যিকোনো পৰিৱৰ্তনৰ বাবে চৰকাৰী অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন হয় ।
নতুন নোটত বাওঁফালে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰু সোঁফালে ৰ'ড'ডেণ্ড্ৰন--নেপালৰ জাতীয় ফুলৰ এটা চিহ্ন আছে । কেন্দ্ৰত নেপালৰ মানচিত্ৰ আৰু অশোক স্তম্ভৰ চিত্ৰ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে, আনহাতে মূল ডিজাইনত পোৱালিৰ সৈতে এশিঙীয়া গঁড়ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । আনহাতে দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে অশোক স্তম্ভৰ ওচৰত ক'লা বিন্দু যোগ কৰা হৈছে যাতে স্পৰ্শৰ দ্বাৰা মূল্য চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰে ।
নোটখন পূৰ্বৰ সংস্কৰণৰ ৰং আৰু আকাৰত উলিওৱা হৈছে । বাওঁফালে এটা অভালৰ ভিতৰত ৰূপালী ধাতুৰ চিয়াঁহীৰে ছপা কৰা মায়া দেৱীৰ চিত্ৰ সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে । নোটখনত তেতিয়াৰ ৰাজ্যপাল মহাপ্ৰসাদ অধিকাৰীৰ স্বাক্ষৰ আছে আৰু তলত নেপালী সংখ্যাৰে '২০৮১' বুলি চিহ্নিত শৃংখলা নম্বৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । এন আৰ বিয়ে চীনা কোম্পানীটোক ৩০ কোটি ১০০ টকীয়া নোটৰ ডিজাইন, ছপা, যোগান আৰু ডেলিভাৰীৰ দায়িত্ব দিছিল ।
মুঠ ছপাৰ খৰচ প্ৰায় ৮,৯৯৬,৫৯২ মাৰ্কিন ডলাৰ বুলি অনুমান কৰা হৈছে । বৰ্তমানৰ বিনিময় হাৰত ইয়াৰ পৰিমাণ ১.২ বিলিয়ন এন পি আৰৰ ওপৰত, যাৰ ফলত প্ৰতিখন ১০০ টকীয়া নোট ছপা কৰাৰ খৰচ প্ৰায় এন পি আৰ ৪ আৰু ৪ পইচা হ'ব ।
