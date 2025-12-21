২৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা বাঢ়িব ৰে'লৰ টিকটৰ মূল্য
চলিত বছৰত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বৃদ্ধি পাব ৰে'ল ভাৰা । জেনেৰেল আৰু এচি দবাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান বাঢ়িব ভাৰা ?
Published : December 21, 2025 at 4:58 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰে'ল যাত্ৰীসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ । ৰে'ল যাত্ৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰে পৰা আপুনি পকেটৰ পৰা অলপ বেছি ধন খৰচ কৰিব লাগিব । ভাৰতীয় ৰে'লৱেই ২০২৫ চনৰ ২৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নতুন ভাৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । নতুন ভাৰাৰ গাঁথনি অনুসৰি নন-এচি দবাত ৫০০ কিলোমিটাৰ যাত্ৰাৰ বাবে যাত্ৰীসকলে অতিৰিক্ত ১০ টকা দিব লাগিব ।
সাধাৰণ শ্ৰেণী বা জেনেৰেলত ২১৫ কিলোমিটাৰৰ তলৰ যাত্ৰাৰ কোনো ভাৰা বৃদ্ধি কৰা হোৱা নাই । ২১৫ কিলোমিটাৰৰ অধিক যাত্ৰাৰ বাবে সাধাৰণ শ্ৰেণীত প্ৰতি কিলোমিটাৰত ১ পইচা আৰু মেইল/এক্সপ্ৰেছ নন-এচি আৰু এচি শ্ৰেণীত প্ৰতি কিলোমিটাৰত ২ পইচা ভাৰা বৃদ্ধি কৰা হ'ব ।
এই ভাৰা বৃদ্ধিৰ ফলত ভাৰতীয় ৰে'লৱেই ৬০০ কোটি টকাৰ ৰাজহ লাভৰ আশা কৰিছে । ভাৰাৰ নতুন গাঁথনি অনুসৰি ছাবাৰবান আৰু মাহেকীয়া ছিজনৰ টিকটৰ ভাৰা বৃদ্ধি হোৱা নাই ।
চলিত বৰ্ষত এয়া দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰা বৃদ্ধি পাব । ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত ৰে'লৱেই ৫০১ৰ পৰা ১৫০০ কিলোমিটাৰলৈ ৫ টকা, ২৫০০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত দূৰত্বৰ ১০ টকা আৰু ২৫০১ৰ পৰা ৩০০০ কিলোমিটাৰলৈ ১৫ টকাকৈ ভাৰা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।
এগৰাকী বিষয়াৰ মতে ৰে'লৱেই যোৱা দশকত নিজৰ নেটৱৰ্ক আৰু কাৰ্যকলাপ যথেষ্ট সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ কাৰ্যকলাপৰ বাবে আৰু সুৰক্ষা উন্নত কৰাৰ বাবে ইয়াৰ জনশক্তি বৃদ্ধি কৰিছে ।
তেওঁ কয়, "ফলস্বৰূপে জনশক্তিৰ ব্যয় ১,১৫,০০০ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । পেঞ্চনৰ ব্যয় ৬০,০০০ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৪-২৫ চনত পৰিচালনাৰ মুঠ ব্যয় ২,৬৩,০০০ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে । জনশক্তিৰ এই অধিক ব্যয় পূৰণৰ বাবে ৰে'লৱেই অধিক কাৰ্গো লোডিং আৰু ভাৰা যুক্তিসংগতকৰণৰ দ্বাৰা সামান্য পৰিমাণৰ যাত্ৰীক গুৰুত্ব দিছে ।"