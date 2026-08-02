ETV Bharat / bharat

ভাৰতীয় ৰে’লত ইতিহাসৰ সূচনা, প্ৰথমবাৰৰ বাবে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত মানৱ হৃৎপিণ্ড পৰিবহণ

বন্দে ভাৰত শ্লীপাৰ ৰে’ল চলাচলেৰে ৰে’লসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অভিলেখ ৰচনাৰ পাছত এইবাৰ সেই বন্দে ভাৰত ৰে’লত সফলভাৱে পৰিৱহণ কৰা হ’ল মানৱ দেহৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ ৷

VANDE BHARAT EXPRESS
প্ৰথমবাৰৰ বাবে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত মানৱ হৃদপিণ্ড পৰিবহণ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আহমেদাবাদ: ভাৰতীয় ৰে’লৱেত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছত সফল মানৱ হৃদযন্ত্ৰ পৰিবহণ কৰা হয়, যাৰ ফলত অংগ পৰিবহণ আৰু চিকিৎসা জৰুৰীকালীন অৱস্থাত এক মাইলৰ খুঁটি চিহ্নিত কৰা হয়। শুকুৰবাৰে চুৰাটৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ হৃদযন্ত্ৰ কঢ়িয়াই নিয়াৰ ফলত চিকিৎসকে সময়ৰ ভিতৰতে জীৱন ৰক্ষাকাৰী প্ৰতিস্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰে ।

ভাৰতীয় ৰে’লৱেই সূচনা কৰিলে এক নতুন ইতিহাস ৷ প্ৰতি ঘণ্টাত ১৪০ কিঃমিঃ বেগৰ বন্দে ভাৰত শ্লীপাৰ ৰে’ল চলাচলেৰে ৰে’লসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত অভিলেখ ৰচনাৰ পাছত এইবাৰ সেই বন্দে ভাৰত ৰে’লত সফলভাৱে পৰিৱহণ কৰা হ’ল মানৱ দেহৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ ৷

এইদৰে ৰে’লত মানৱ দেহৰ সজীৱ অংগ পৰিবহণ কৰাটো দেশৰ ভিতৰতেই প্ৰথম ৷ শুকুৰবাৰে চুৰাটৰ পৰা আহমেদাবাদলৈ কঢ়িয়াই নিয়া হয় এটি মানৱ হৃদযন্ত্ৰ ৷ চিকিৎসকে যাতে নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ এই হৃদযন্ত্ৰ সংস্থাপন কৰি ৰোগীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ জৰিয়তে পৰিবহণ কৰা হয় হৃদযন্ত্ৰটো ৷

ৰে’লৰ দ্বাৰা জৰুৰীকালীন অৱস্থাত এইদৰে অংগ পৰিবহণ কৰি ভাৰতীয় ৰে’লৱেই এক মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

২০৯০১ নম্বৰৰ মুম্বাই চেণ্ট্ৰেল-গান্ধীনগৰ কেপিটেল বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছেৰে পৰিবহণ কৰা হৈছিল হৃদযন্ত্ৰটো । যিহেতু প্ৰতিস্থাপনৰ বাবে হৃদযন্ত্ৰটো কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে চিকিৎসালয় পাব লাগিব, সেয়েহে দ্ৰুত আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন পৰিবহণ নিশ্চিত কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ।

ৰে’লখন আহমেদাবাদ ৰে’লৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে ১ নং প্লেটফৰ্মৰ পৰা মেহতা ইনষ্টিটিউট অৱ কাৰ্ডিঅ’লজি এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰলৈ এক বিশেষ ‘গ্ৰীণ কৰিডৰ’ৰ সৃষ্টি কৰা হয় । ৰে’লৱে সুৰক্ষা বাহিনী (আৰ পি এফ), গুজৰাট আৰক্ষী আৰু চিকিৎসা সেৱা দলে এই অভিযানৰ সমন্বয় সাধন কৰি অংগটো কঢ়িয়াই অনা এম্বুলেন্সখন কোনো ধৰণৰ যাতায়তৰ পলম নোহোৱাকৈ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হোৱাটো নিশ্চিত কৰে ।

এই সফল অভিযান সম্ভৱ হৈছিল চিকিৎসক, অংগ প্ৰতিস্থাপন সমন্বয়ক, ৰে’লৱেৰ বিষয়া, আৰ পি এফ আৰু গুজৰাট আৰক্ষীৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ৰ ফলত ৷ তেওঁলোক সকলোৱে মিলি এজন ব্যক্তিৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে ।

আহমেদাবাদৰ সংমণ্ডলীয় ৰে’ল পৰিচালক বেদ প্ৰকাশে এই অভিযানক ভাৰতীয় ৰে’লৱেৰ বাবে এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয় যে অংগ প্ৰতিস্থাপন অভিযানত প্ৰতিটো মিনিটৰ গুৰুত্ব থাকে, আৰু বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ গতি, সময়ানুৱৰ্তিতা, নিৰ্ভৰযোগ্যতাই হৃদযন্ত্ৰটো সফলতাৰে পৰিবহণ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিলে । তেওঁ আৰু কয় যে ভাৰতীয় ৰে’লৱেই দক্ষ আৰু মানৱীয় সেৱাৰে জীৱন ৰক্ষাৰ কাম-কাজত সহায় কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু ।

এই অভিযানে প্ৰমাণ কৰিছে যে তীব্ৰবেগী ৰে’লে কেৱল যাত্ৰী পৰিবহণতে নহয় চিকিৎসাজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থাতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে । ৰে’লৱেৰ বিষয়াসকলৰ মতে এই অভিযানৰ সফলতাই সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিস্থাপনৰ বাবে অংগ পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত ৰে’ল নেটৱৰ্কৰ অধিক ব্যৱহাৰৰ পথ মুকলি কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ যেতিয়া পথ বা বিমান পৰিবহণ অনুকূল বিকল্প নহয় তেতিয়া ৰে’লসেৱাই ৰোগীৰ জীৱন ৰক্ষাৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে ।

লগতে পঢ়ক: নীট পিজি ২০২৬ত ঘৰৰ ওচৰতে থাকিব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ, পৰীক্ষাৰ তথ্য ৩ সপ্তাহ পূৰ্বেই পাব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে

TAGGED:

ভাৰতীয় ৰে’লৱে
বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ
মানৱ হৃৎপিণ্ড
INDIAN RAILWAY
VANDE BHARAT EXPRESS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.