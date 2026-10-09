ভাৰতীয় পাইলট কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰলৈ ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বঁটা
৩০ ছেপ্টেম্বৰত ডুবাইৰ পৰা উৰা মৰা ফ্লাইডুবাইৰ বিমানত অসাধাৰণ সাহস প্ৰদৰ্শন কৰি কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰে বহুলোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিছিল ৷
Published : October 9, 2026 at 11:09 AM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় পাইলট কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰলৈ ইজৰাইল চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ পুৰস্কাৰ ঘোষণা ৷ ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আইজাক হাৰ্জগে এইবেলি দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পুৰস্কাৰ ভাৰতীয় পাইলট মাচ্চাৰক আগবঢ়োৱা হ’ব বুলি বৃহস্পতিবাৰে এক ঘোষণা কৰে ৷
বিগত ৩০ ছেপ্টেম্বৰত ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভলৈ উৰা মৰা ফ্লাইডুবাই বিমান এফজেড ১০৭৩ত সহ-পাইলটে কৰা আক্ৰমণৰ পিছত মাচ্চাৰে অসাধাৰণ সাহস প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰায় ১৭০ গৰাকী যাত্ৰীৰ প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল ৷ তাৰ সুবাদতে কেপ্টেইন মাচ্চাৰলৈ এই বঁটা আগবঢ়োৱা হ’ব ৷
Israeli President Isaac Herzog announced that Indian pilot Captain Smit Machchhar will receive Israel's Presidential Award for Civilian Heroism for his role in preventing the recent attempted hijacking of Flydubai Flight 1073.— Tabz (@TabzLIVE) October 8, 2026
Herzog also presented the award to six Israeli… pic.twitter.com/N77KqXpoUr
ইজৰাইলৰ চৰকাৰী প্ৰেছ বিবৃতি অনুসৰি, বিগত সপ্তাহত এই আকস্মিক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ৷ এই ঘটনাত সাহসিকতাৰে যুঁজ দিয়া ছগৰাকী যাত্ৰীক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদক প্ৰদান কৰাৰ সময়তে ৰাষ্ট্ৰপতি হাৰ্জগে মাচ্চাৰক বঁটা আগবঢ়োৱা হ’ব বুলি ঘোষণা কৰে ৷
এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আজি আমি কেইগৰাকীমান অতি সাহসী ইজৰাইলী নাগৰিকক সন্মান জনাইছো ৷ তাৰ লগতে ভাৰতীয় পাইলট কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছো ৷ তেওঁৰ সাহস আৰু পেছাদাৰী মনোভাৱৰ বাবে এক বৃহৎ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল ৷ তেওঁ সুস্থ হৈ উঠাৰ পিছতে ইজৰাইলৰ সৰ্বোচ্চ পুৰস্কাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বঁটা আগবঢ়োৱা হ’ব ৷’’
ইতিমধ্যে হাৰ্জগে ছয়গৰাকী ইজৰাইলী সাধাৰণ লোক ক্ৰমে - টালি মানেছ, জিভিকা মানেছ, ইয়ানিভ হায়উন, ডাঃ শ্বোটা মুছায়েভ, আছাফ ৰাজুয়ান আৰু অৰ পাৰ্ডিলভক অসামৰিক বীৰত্ব বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে বুলি দ্য জেৰুজালেম পোষ্ট আৰু দ্য টাইমছ অৱ ইজৰাইলৰ উদ্ধৃতিৰে সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ে বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে ৷
বিগত ৩০ ছেপ্টেম্বৰত আকাশমাৰ্গত সংঘটিত এই আকস্মিক ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা মাচ্চাৰ সম্প্ৰতি আবুধাবিৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ ক্ৰমান্বয়ে তেওঁ ভালেখিনি সুস্থ হৈছে ৷ বুধবাৰে ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে কয় যে, ভাৰতীয় পাইলটগৰাকীক প্ৰয়োজনীয় সকলো চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু তেওঁ ক্ৰমাৎ সুস্থ হৈ উঠিছে ৷
ৰাজধানী চহৰ নতুন দিল্লীত পষেকীয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মুখপাত্ৰ জয়ছোৱালে কয় যে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসে পাইলটগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে অহৰহ যোগাযোগত আছে ৷ জয়ছোৱালে কয়, ‘‘কেপ্টেইন মাচ্চাৰ সম্প্ৰতি আবুধাবিৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৷ আমি তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছো ৷ সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীত থকা আমাৰ দূতাবাসে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগতে বন্ধুবৰ্গ, আত্মীয় আৰু চিকিৎসালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি আছো ৷ তেওঁ চিকিৎসাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে আৰু ক্ৰমাৎ সুস্থ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে ৷’’
Prime Minister Benjamin Netanyahu in a conversation with the Indian pilot from the flight from Dubai, Captain Smit Machchhar: "You are a hero for Israel, India, and the entire world. I invite Prime Minister @NarendraModi and you to light a flame on Israeli Independence Day." 🇮🇱🇮🇳 During the emotional conversation that took place this evening, the Prime Minister asked Captain Machchhar how it all started, and Machchhar revealed new details about the terrifying moments in the cockpit.— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 3, 2026
ফ্লাইডুবাইৰ বিমানখনৰ ককপিটৰ ভিতৰত কি হৈছিল ?
চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছিল ৷ নেতান্যাহুৱে কেপ্টেইন মাচ্চাৰৰ সৈতেও টেলিফোনযোগে কথা পাতিছিল ৷ এই বাৰ্তালাপৰ সময়তে মাচ্চাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগত বিমানখনৰ ককপিটৰ ভিতৰচ’ৰাত সংঘটিত সেই ভয়ংকৰ মুহূৰ্তৰ সবিশেষ বৰ্ণনা কৰে ৷
তাৰপিছতে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে কেপ্টেইন মাচ্চাৰক দেশখনৰ পৰৱৰ্তী স্বাধীনতা দিৱসলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ৷
কেপ্টেইন মাচ্চাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহুক কয় যে আক্ৰমণৰ ঠিক পূৰ্বে তেওঁৰ সহ-পাইলটে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আগ্ৰহ দেখুৱায় ৷ তাৰপিছতে কেপ্টেইন মাচ্চাৰে আগলৈ চায় আৰু সহ-পাইলটে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ধৰে ।
তাৰে ঠিক প্ৰায় ৪-৫ মিনিটৰ পিছতে তেওঁ মূৰৰ পিছফালে এক প্ৰচণ্ড আঘাত পায় । প্ৰথমতে তেওঁ এয়া বিমানৰ কাৰিকৰী সমস্যাৰ ফলত হোৱা বুলি ভাবে যেতিয়া একেধাৰে আক্ৰমণ চলাত ককপিটৰ ভিতৰত থকা নিজৰ সহ-পাইলটে এয়া কৰা বুলি নিশ্চিত হয় ৷ ককপিটত জমা হৈ থকা জৰুৰীকালীন ‘ক্ৰেচ এক্স’ৰে সহ-পাইলটে মাচ্চাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল ।
এই আক্ৰমণৰ পিছতো কেপ্টেইন মাচ্চাৰে ধৈৰ্য ধৰি থাকে ৷ বিমানখনৰ জৰুৰীকালীন সংকেত সক্ৰিয় হৈ পৰাত বিমানখনে হঠাতে ৩৪ হাজাৰ ফুট উচ্চতাৰ পৰা ১৭ হাজাৰ ফুটৰ ওপৰলৈ নামি চৌদি আৰবত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ কৰাত যাত্ৰীসকলৰ প্ৰাণৰক্ষা পৰে । নিজৰ দেহৰ শেষ শক্তিকণ লৈয়ে এই যুঁজ অব্যাহত ৰখা মাচ্চাৰে ক্ৰমাৎ তেওঁৰ দৃষ্টিশক্তি ধূসৰ হৈ পৰা বুলি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগত বৰ্ণনা কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: কোনোপধ্যে গ্ৰহণযোগ্য নহয়: ছৌদি বিমানবন্দৰক লক্ষ্য কৰি হুথিৰ আক্ৰমণক ভাৰতৰ গৰিহণা