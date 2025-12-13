সংসদ আক্ৰমণৰ ২৪ বছৰ: শ্বহীদ বীৰসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰধানমন্ত্ৰী, সাংসদসকলৰ
২০০১ চনৰ সংসদ আক্ৰমণৰ ২৪ বছৰ উপলক্ষে চি আই এছ এফৰ জোৱানসকলে 'গাৰ্ড অৱ অনাৰ' প্ৰদৰ্শনৰ পিছত মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰে ।
Published : December 13, 2025 at 2:39 PM IST
নতুন দিল্লী : ২০০১ চনত সংসদ ভৱনত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আক্ৰমণ চলোৱা ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা ৮ বীৰ জোৱানকে ধৰি ১০ জন লোকক পুষ্পাঞ্জলিৰে শ্ৰদ্ধা জনায় উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে ।
বৰ্তমান পুৰণি সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত এক চমু অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাজ্যসভাৰো অধ্যক্ষ ৰাধাকৃষ্ণনৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰি নিহতসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় ।
সংসদ আক্ৰমণৰ ২৪ বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে চি আই এছ এফৰ জোৱানসকলে অনুষ্ঠানস্থলীত চেলুট বা 'সন্মান গাৰ্ড' প্ৰদৰ্শন কৰে । ইয়াৰ পিছতে এই শোকাৱহ ঘটনাৰ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে নিহতসকলৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে এক মিনিট মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় । উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে চি আৰ পি এফে ‘চালামি শস্ত্ৰ’ আগবঢ়োৱা পৰম্পৰা ২০২৩ চনৰ পিছত বন্ধ কৰি দিয়ে ।
কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধী, লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু তেওঁৰ ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাও অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে । আনহাতে, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু, জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে এই অনুষ্ঠানৰ বাবে একে শাৰীত থিয় হৈ ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে তেওঁলোকৰ অনুভৱ আদান-প্ৰদান কৰা দেখা যায় ।
সন্ত্ৰাসবাদীক প্ৰতিহত কৰাৰ সময়ত শ্বহীদবৰণ কৰা সশস্ত্ৰকৰ্মীসকলৰ ফটোত সংসদ সদস্যসকলে পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে ।
ইফালে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা তেওঁতকৈ বহু পূৰ্বে এই আসনত অধিষ্ঠিত হোৱা পূৰ্বপুৰুষ শিৱৰাজ পাটিলৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ লাটুৰত উপস্থিত হৈছে । শিৱৰাজ পাটিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাতো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
২০০১ চনত পাঁচটা সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সংসদত সংঘটিত কৰিছিল এই আক্ৰমণ । বৰ্তমান বিলুপ্ত হোৱা সংসদ নিৰাপত্তা সেৱা, চি আৰ পি এফ আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ কৰ্মীসকলে এই আক্ৰমণ বিফল কৰে । কোনো এজন সন্ত্ৰাসবাদীয়ে সংসদ ভৱনত প্ৰৱেশ কৰাত ব্যৰ্থ হয় আৰু পাঁচোটা সন্ত্ৰাসবাদীকে তেতিয়াৰ সংসদ ভৱনৰ (সংবিধান সদন) আগফালৰ চৌহদত গুলীয়াই হত্যা কৰা হয় ।
নিহতসকলৰ ভিতৰত ছয়জন দিল্লী আৰক্ষীৰ আৰু আন দুজন সংসদ নিৰাপত্তা সেৱা বাহিনীৰ আছিল । এই আক্ৰমণত নিহতসকলৰ ভিতৰত এজন মালী আৰু এজন টিভি চেনেলৰ ভিডিঅ’ সাংবাদিকো আছিল ।