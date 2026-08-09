ETV Bharat / bharat

১০ দিনে নিৰুদ্দেশ হোৱা তিনি মাছমৰীয়াৰ উদ্ধাৰ কাৰ্যত নিয়োজিত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ ডুবাৰু দল

দেওবাৰে মাছমৰীয়াৰ উদ্ধাৰৰ বাবে সাগৰৰ বুকুত নামিল ভাৰতীয় নৌসেনাৰ দল ৷

Indian Navy Joins Search operation
মাছমৰীয়াৰ উদ্ধাৰৰ বাবে সাগৰৰ বুকুত নামিল ভাৰতীয় নৌসেনাৰ দল (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 9, 2026 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

থিৰুৱনন্তপুৰম : ৩১ জুলাইত কেৰালাৰ কোল্লাম আৰু থিৰুৱনন্তপুৰম জিলাত পৃথকে পৃথকে সংঘটিত নাও দুৰ্ঘটনাত নিৰুদ্দেশ হোৱা তিনিজন মাছমৰীয়াক বৰ্তমানো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই ৷ সেয়ে দেওবাৰে নিৰুদ্দেশ হোৱা মাছমৰীয়াক উদ্ধাৰৰ বাবে সাগৰৰ বুকুত ভাৰতীয় নৌসেনাই অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ দেওবাৰে এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ কৰ্তৃপক্ষই এক বিবৃতি জাৰি কৰিছে ৷

প্ৰতিৰক্ষাৰ মুখপাত্ৰই এক বিবৃতিত জনোৱা মতে, জাহাজখনত ভাৰতীয় নৌসেনাৰ এটা বিশেষ ডাইভিং দল আছে । ডাইভিং স্থানটো আৰু অধিক স্থানীয়কৰণৰ বাবে মেৰিন এনফৰ্চমেণ্ট উইঙৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হৈছিল । জাহাজখনৰ ওচৰতে মেৰিন এনফৰ্চমেণ্টৰ এখন নাৱে তদাৰক কৰি আছে ৷ দেওবাৰে দিনৰ প্ৰায় ১০ বজাৰ পৰা আইএনএছ কলপেনিৰ জাহাজৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় নৌসেনাৰ ডুবাৰুৰ দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷

প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়,"ডুবাৰুসকলে পৰ্টেবল ছ’নাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে । ছ’নাৰে পানীৰ তলত চোৱাচিতা আৰু ডাইভিং অভিযানত ডাইভাৰসকলৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে ।"

উপকূলীয় আৰক্ষী বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, নৌসেনাই প্ৰথমে নিন্দাকাৰ উপকূলত এখন মাছ ধৰা নাও উলটি যোৱাৰ পিছত নিৰুদ্দেশ হোৱা গৌতম কৃষ্ণৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৷ পিছত তেওঁলোকে মুথালাপ্পোজি আৰু ভিজিনজামত নিৰুদ্দেশ হোৱা মাছমৰীয়াক উদ্ধাৰ কাৰ্যত নিয়োজিত হ'ব ৷

উল্লেখ্য যে, ৩১ জুলাইত নিন্দাকাৰা, ভিজিনজাম আৰু মুথালাপ্পোজিত পৃথকে পৃথকে মাছ ধৰা নাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ ফলত বৰ্তমানলৈকে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে গৌতম কৃষ্ণ, জন আৰু শ্বিজিন নাৰ মাছমৰীয়াৰ ৷ আনহাতে উপকূলীয় আৰক্ষী, মীন বিভাগৰ সামুদ্ৰিক বলবৎকাৰী শাখা আৰু উপকূলক্ষী বাহিনীয়ে দশম দিনাও উদ্ধাৰ অভিযান চলাই সফলতা লাভ কৰা নাই ৷ যাৰ বাবে ভাৰতীয় নৌসেনাৰ এটা দলে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক: ঝাৰখণ্ডত ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদ : আন্দোলনে ১৬ দিনত প্ৰৱেশ; চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা আৰম্ভ

TAGGED:

থিৰুৱনন্তপুৰম
ভাৰতীয় নৌসেনা
মাছমৰীয়া
ETV BHARAT ASSAM
INDIAN NAVY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.