সমুদ্ৰত ভাৰতৰ শক্তি বৃদ্ধি, নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত থলুৱা জাহাজ মাহে
থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত চাবমেৰিন যুদ্ধ বিৰোধী জাহাজ আই এন এছ মাহে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ভাৰতীয় নৌসেনাত । ইয়াক মুম্বাইৰ নেভাল ডকয়াৰ্ডত মুকলি কৰা হয় ।
মুম্বাই: থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত ছাবমেৰিন বিৰোধী যুদ্ধ জাহাজ আই এন এছ মাহেক সোমবাৰে ভাৰতীয় নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । অগভীৰ জলৰাশিত চলাচল কৰিব পৰা এই জাহাজে উপকূলীয় প্ৰতিৰক্ষাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব । এই উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত সোমবাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে পশ্চিম নৌসেনাৰ কমাণ্ডৰ ফ্লেগ অফিচাৰ কমাণ্ডিং ইন চীফ ভাইচ এডমিৰেল কৃষ্ণ স্বামীনাথনে ৷ আনহাতে, মাহেৰ মুকলি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে সেনা প্ৰধান জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদী ।
"মাহে"ক নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছত ভাৰতৰ অগভীৰ জলৰাশিৰ যুদ্ধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব । ই পশ্চিম উপকূলত "নীৰৱ চিকাৰী" হিচাপে কাম কৰিব । ৮০ শতাংশতকৈ অধিক থলুৱা সামগ্ৰীৰে নিৰ্মিত মাহে বুলি পৰিচিত জাহাজখন ডিজাইন আৰু নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান বিশেষজ্ঞতাক প্ৰদৰ্শন কৰা বুলি এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰা হৈছে । এই প্ৰকল্পৰ অধীনত মুঠ আঠখন জাহাজ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
এই জাহাজখন সামুদ্ৰিক সীমা সুৰক্ষাৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰা হ'ব । ইয়াক কোচিৰ কোচিন শ্বিপয়াৰ্ড লিমিটেড (CSL)ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । মাহেৰ ডিজাইন আৰু নিৰ্মাণ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ শেহতীয়া পদক্ষেপৰ এক উদাহৰণ । জাহাজখন সৰু যদিও শক্তিশালী ৷ ইয়াৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য সুবিধা হ’ল চাবমেৰিন বিৰোধী পৰিচালনা ক্ষমতা ।
উপকূলীয় অঞ্চলত উপনীত হোৱাৰ ক্ষমতাৰ বাবে ইয়াৰ পানীৰ তলত চোৱাচিতা, খনি স্থাপনৰ ক্ষমতা আৰু অগভীৰ জলৰাশিত কাম কৰাৰ ক্ষমতাও আছে । অত্যাধুনিক সৰঞ্জামৰে সজ্জিত মাহেৰ চকুৰ পলকতে শত্ৰুক ধ্বংস কৰাৰ ক্ষমতা আছে । ইয়াক উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ নিৰীক্ষণ আৰু ভাৰতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সাগৰীয় পথসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ভাৰতীয় নৌসেনাই ৩ ডিচেম্বৰৰ পৰা হ’বলগা নৌসেনা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । ৩ ডিচেম্বৰত থিৰুৱনন্তপুৰমৰ ছাংগুমুঘাম বীচ্ত এক কাৰ্যকৰী প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হ’ব । ইয়াত বাহিনীটোৰ নিখুঁততা, পেছাদাৰিত্ব আৰু ক্ৰমবৰ্ধমান সামুদ্ৰিক দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । প্ৰথমে ৪ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই অনুষ্ঠানটো এদিন আগুৱাই দিয়া হৈছে । বিগত বছৰবোৰত পুৰী(ওড়িশা) আৰু সিন্ধুদুৰ্গ(মহাৰাষ্ট্ৰ)ত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷
