সাগৰৰ বুকুত জিলিকিছে তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকা, গিনিজ ৱল্ড ৰেকৰ্ডত' ভাৰতৰ নাম সন্নিবিষ্ট

আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ ৰাধানগৰ বীচ্চত দেওবাৰে ভাৰতে গঢ়িলে এক অনন্য় অভিলেখ ৷

সাগৰৰ বুকুত তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 3, 2026 at 3:54 PM IST

নতুন দিল্লী : সাগৰৰ বুকুত তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰি 'গিনিজ বুক অফ ৱল্ড ৰেকৰ্ডত' নাম পঞ্জীয়ন কৰিলে ভাৰতে ৷ দেওবাৰে আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ ৰাধানগৰ বীচ্চত ভাৰতে এই অভিলেখ গঢ়িলে ৷ ২২৩ জনীয়া এটা ডুবাৰো দলে প্ৰায় ৬০x৪০ মিটাৰ পৰিসৰৰ বৃহৎ আকাৰৰ পতাকাখন সাগৰৰ বুকুত উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ এই পদক্ষেপত ভাৰতীয় নৌসেনা, আন্দামান আৰু নিকোবৰ আৰক্ষী, বন বিভাগৰ লগতে বিভিন্ন সাঁতোৰ কেন্দ্ৰৰ সদস্যৰ প্ৰচেষ্টাত এই কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিঙ শ্বেখাৱটে কয়," আন্দামানৰ সাগৰৰ বুকুত তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰত ৷ সোণালী আখৰেৰ বিশ্বৰ বুকুত লিপিবদ্ধ হ'ল ভাৰতৰ নাম ৷"

শীৰ্ষ নেতা পৰভেশ চাহিব সিঙে কয়,"আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ সাগৰৰ গভীৰতাত ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা প্ৰদৰ্শন সম্ভৱ কৰি গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত দেশৰ নাম সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ৷ দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে এয়া এক গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত । এইটো সাহস, অনুশাসন আৰু নিষ্ঠাৰ এক অসাধাৰণ উদাহৰণ, যিয়ে আমাৰ জোৱান আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ সামৰ্থ্যক প্ৰতিফলিত কৰে ।"

বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত Xত কয়,"সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে ঐতিহাসিক ক্ষণ ৷ প্ৰতিগৰাকী লোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৷ সকলোকে আচৰিত কৰি বিশাল আকাৰৰ তিনিবৰণীয়া জাতীয় পতাকা আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ সাগৰৰ গভীৰতাত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ এই পদক্ষেপে গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত স্থান নিশ্চিত কৰিছে ।"

উল্লেখ্য যে, ২২৩ জনীয়া ডুবাৰো দলেটোত আছিল ফাতে জাহান সিং (১৬), লাৱণ্য ইৰা (১৫) আৰু ৰণবিজয় সিং (১৪) নামৰ তিনি ছাত্ৰ ৷

