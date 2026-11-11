পাৰ্চী উপসাগৰত লাইবেৰিয়াৰ পতাকাযুক্ত জাহাজত আক্ৰমণ : ভাৰতীয় নাগৰিকসহ আহত ৪
মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সামাজিক মাধ্যমত নাৱিকসকলৰ সুৰক্ষা, চিকিৎসা সেৱা আৰু তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতি নিশ্চিত কৰিবলৈ জাহাজ পৰিচালনা কোম্পানীটোৰ সৈতে যোগাযোগত থকাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
Published : November 11, 2026 at 2:31 PM IST
নতুন দিল্লী : পাৰ্চী উপসাগৰ হৈ ডুবাইলৈ যোৱাৰ পথত এখন লাইবেৰিয়াৰ পতাকাযুক্ত তেল টেংকাৰ প্ৰজেক্টাইলৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় ৷ টেংকাৰখনত ছয়জন ভাৰতীয় নাৱিকো আছিল ৷
এই আক্ৰমণত এজন ভাৰতীয় নাগৰিকসহ চাৰিজন ক্ৰু মেম্বাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ আহত নাগৰিকসকলক চিকিৎসাৰ বাবে নিৰাপদে উপকূললৈ অনা হৈছে । কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বুধবাৰে সামাজিক মাধ্যমত এই তথ্য সদৰী কৰে ৷
⚠️ IMPORTANT UPDATE ⚠️ On Nov 10, Liberia-flagged VLCC MT FUJAIRAH ENERGY, carrying 6 Indian seafarers, was hit by a projectile while transiting the Persian Gulf from Al Ruwais to Dubai. Four crew members sustained injuries in the attack, including one Indian national, who suffered minor injuries and has been safely taken ashore for further medical examination. The remaining 18 crew members, including the other 5 Indian seafarers, are safe and accounted for. We are continuously monitoring the situation and remain in close contact with the ship management company to ensure the ongoing security, medical care and wellbeing of our seafarers.— Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) November 11, 2026
সামাজিক মাধ্যম ‘এক্স’ৰ এটা পোষ্টত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "১০ নৱেম্বৰত ছয়জন ভাৰতীয় নাৱিক কঢ়িয়াই নিয়া লাইবেৰিয়াৰ পতাকা থকা ভি এল চি চি এমটি ফুজাইৰা এনাৰ্জী জাহাজখন আল ৰুৱাইছৰ পৰা পাৰ্চী উপসাগৰৰ ডুবাইলৈ যোৱাৰ পথত প্ৰজেক্টাইলৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হয় । এই আক্ৰমণত চাৰিজন ক্ৰু মেম্বাৰ আহত হয়, য’ত এজন ভাৰতীয় নাগৰিকো সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসাৰ বাবে নিৰাপদে উপকূললৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "পাঁচজন ভাৰতীয় নাৱিককে ধৰি বাকী ১৮ জন ক্ৰু মেম্বাৰ নিৰাপদে আছে ।"
মন্ত্ৰী সোণোৱালে লগতে পৰিস্থিতি অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰি থকাৰ লগতে নাৱিকসকলৰ সুৰক্ষা, চিকিৎসা সেৱা আৰু তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতি নিশ্চিত কৰিবলৈ জাহাজ পৰিচালনা কোম্পানীটোৰ সৈতে যোগাযোগত থকাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
পশ্চিম এছিয়াত বাণিজ্যিক জাহাজ আৰু ভাৰতীয় নাৱিকৰ সুৰক্ষাক লৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ সাগৰীয় পথত ট্ৰেনজিট কৰা জাহাজসমূহে সঘনাই আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ৩ নৱেম্বৰত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাতৰ বাবে ১৫ জন ভাৰতীয় নাৱিককে ধৰি ২৩ জন ভাৰতীয় নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ।
তেওঁ লগতে নিশ্চিত কৰে যে কৃষ্ণ সাগৰত বাণিজ্যিক জাহাজক লক্ষ্য কৰি কৰা আক্ৰমণত ৫ ভাৰতীয় নাগৰিক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে আন দুজন নাগৰিক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে ।
ইয়াৰ উপৰিও ওমানৰ উপকূলৰ এখন বাণিজ্যিক জাহাজত চলোৱা আক্ৰমণত গুজৰাটৰ গন্ধাৰ নাহিম আজিজ নামৰ এজন ভাৰতীয় নাৱিক নিহত হয় । জাহাজখনত ১৪ জন ভাৰতীয় ক্ৰু মেম্বাৰ আছিল । ইয়াৰে ১৩ জন ভাৰতীয় নাগৰিকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকক ঘূৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে।