ETV Bharat / bharat

লোহিত সাগৰত ভাৰতীয় জাহাজত আক্ৰমণক গৰিহণা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ

কেন্দ্ৰীয় জাহাজ পৰিবহণ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এম এছ ভি ফাইজ নূৰ অলিয়াৰ ওপৰত সংঘটিত ‘অপ্ৰৰোচিত আক্ৰমণ’ক গৰিহণা দিয়ে ।

INDIAN FLAGGED VESSEL ATTACK
কেন্দ্ৰীয় জাহাজ পৰিবহণ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 5, 2026 at 10:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : য়েমেন উপকূলৰ লোহিত সাগৰত মঙলবাৰে ১৩ জন ভাৰতীয় নাগৰিক কঢ়িয়াই অনা ভাৰতীয় পতাকা থকা এখন বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ সংঘটিত হয় । অৱশ্যে জাহাজখনত থকা সকলো ভাৰতীয়কে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷

নতুন দিল্লীয়ে এই আক্ৰমণক গৰিহণা দি অঞ্চলটোত বাণিজ্যিক জাহাজক লক্ষ্য কৰি লোৱাটো বন্ধ হ’ব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে ।

ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে (এম ই এ) এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কয়, “আমি ৪ আগষ্টত য়েমেনৰ উপকূলৰ ওচৰত লোহিত সাগৰত ডুব যোৱা ভাৰতৰ পতাকা থকা বাণিজ্যিক জাহাজ এম এছ ভি ফাইজ নূৰ অলিয়াত হোৱা আক্ৰমণক গৰিহণা দিছো ৷”

মন্ত্ৰালয়ে লগতে কয় যে অঞ্চলটোৰ বাণিজ্যিক জাহাজসমূহক লক্ষ্য কৰি লোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগিব ৷

ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰৰ ক্ষেত্ৰত য়েমেন কৰ্তৃপক্ষক কৰা সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে কয়, "১৩ জন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সকলোকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ ৰিয়াধত থকা আমাৰ দূতাবাসে পৰিস্থিতি নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু য়েমেন কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে নিবিড়ভাৱে কাম কৰি ক্ৰুৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিছে ৷"

মন্ত্ৰণালয়ে আৰু কয়, “অঞ্চলটোত বাণিজ্যিক জাহাজসমূহৰ ওপৰত অব্যাহত থকা আক্ৰমণ গভীৰভাৱে উদ্বেগজনক ৷ এই অঞ্চলত বাণিজ্যিক জাহাজক লক্ষ্য কৰি লোৱাটো বন্ধ হ'ব লাগিব ৷ তদুপৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন অনুসৰি এই অঞ্চলত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলপথৰ জৰিয়তে জাহাজৰ চলাচল আৰু বাণিজ্যৰ গতি অতি সোনকালে বিঘিনি নোহোৱাকৈ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিব লাগিব ৷"

ইপিনে কেন্দ্ৰীয় জাহাজ আৰু বন্দৰ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও এম এছ ভি ফাইজ নূৰ অলিয়া নামৰ জাহাজখনৰ ওপৰত সংঘটিত এই অপ্ৰৰোচিত আক্ৰমণক গৰিহণা দিছে ৷

ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰা এটা পোষ্টত মন্ত্ৰী সোণোৱালে কয়, "আমাৰ জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা আমাৰ শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ ৷ য়েমেনৰ ক'ষ্ট গাৰ্ডে ১৩ জন ভাৰতীয়কে ধৰি ১৪ জন নাৱিকক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰি মোখা বন্দৰলৈ ঘূৰাই অনা বুলি জানিব পাৰি মই সকাহ পাইছো ৷"

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতীয় নাৱিকসকলৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ হোৱা নাৱিকসকলক প্ৰয়োজনীয় সকলো সাহায্য প্ৰদানৰ বাবে সকলো সংস্থাৰ সমন্বয়ৰে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সামুদ্ৰিক প্ৰশাসনৰ সঞ্চালক প্ৰধানক নিৰ্দেশ দিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক : ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰদূতলৈ ভাৰতৰ চমন : বাণিজ্যিক জাহাজত চলোৱা আক্ৰমণত ভাৰতীয়ৰ মৃত্যুৰ বিৰোধিতা

ইউক্ৰেইনৰ অডেছাত বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ, নিহত ৪ ভাৰতীয়; আক্ৰমণ গৰিহণা MEA-ৰ

ওমান উপকূলত জাহাজ আক্ৰমণ : এজন ভাৰতীয় নিৰুদ্দেশ, ১০ জন উদ্ধাৰ

TAGGED:

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
লোহিত সাগৰ
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়
SARBANANDA SONOWAL
INDIAN FLAGGED VESSEL ATTACK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.