ভাৰত-আমেৰিকা বাণিজ্যিক আলোচনাৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ শীৰ্ষ বিষয়াক সাক্ষাৎ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূতৰ

ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত কোৱাট্ৰাই বুধবাৰে ৱাশ্বিংটনত আলোচনাত মিলিত হয় । দুয়োখন দেশে ২০ এপ্ৰিলৰ পৰা দীৰ্ঘদিনীয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিৰ আলোচনা পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।

ভাৰত-আমেৰিকা বাণিজ্যিক আলোচনাৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ শীৰ্ষ বিষয়াক সাক্ষাৎ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূতৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 16, 2026 at 12:24 PM IST

নতুন দিল্লী : ভাৰত-আমেৰিকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক আলোচনা পুনৰ আৰম্ভ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে । ২০ এপ্ৰিলৰ পৰা এই আলোচনা আৰম্ভ হ'ব । ইয়াৰ পূৰ্বে আমেৰিকাস্থিত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত বিনয় মোহন কোৱাট্ৰাই ৱাশ্বিংটনত আমেৰিকাৰ বাণিজ্য প্ৰতিনিধি জেমিছন গ্ৰীৰ আৰু প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা ৰবাৰ্ট অ’ব্ৰাইনৰ সৈতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় ।

এই আলোচনাক 'গঠনমূলক' বুলি অভিহিত কৰি কোৱাট্ৰাই কয় যে তেওঁলোকে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ এক পৰিসৰৰ সুযোগৰ লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশ্ব পৰিঘটনাৰ বিষয়েও মত বিনিময় কৰে । ভাৰত-আমেৰিকাৰ সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে অব্যাহত থকা সমৰ্থনৰো শলাগ লয় ।

এটা X পোষ্টত কোৱাট্ৰাই লিখিছে, "আজি ইণ্ডিয়া হাউছত ৰাষ্ট্ৰদূত জেমিছন গ্ৰীৰ আৰু ৰবাৰ্ট অ’ব্ৰাইনক আতিথ্য প্ৰদান কৰি সন্মানিত হৈছোঁ । আমি বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সুবিধাসমূহৰ ওপৰত এক অতি গঠনমূলক আলোচনা কৰোঁ । লগতে সমগ্ৰ বিশ্বৰ শেহতীয়া ঘটনাক্ৰমৰ ওপৰতো আলোচনা কৰোঁ । ভাৰত-মাৰ্কিন সম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ দৃঢ় আৰু ক্ৰমাগত সমৰ্থনৰ কথা দোহাৰে ।"

উল্লেখ্য যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ভাৰত আৰু আমেৰিকাই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কাঠামো চূড়ান্ত কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল । সেই কাঠামো অনুসৰি আমেৰিকাই ভাৰতৰ ওপৰত শুল্ক ১৮ শতাংশলৈ হ্ৰাস কৰিবলৈ সন্মত হৈছিল । কিন্তু একেটা মাহৰে ২০ ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন অৰ্থনৈতিক ক্ষমতা আইনৰ (আইইপিপিএ) অধীনত ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ শুল্ক নীতি 'অসাংবিধানিক' বুলি ৰায় দিয়ে ।

ভাৰত আৰু আমেৰিকাই প্ৰথমে মাৰ্চ মাহত এই বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল যদিও আমেৰিকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দানৰ পিছত শুল্ক পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তনে পৰিস্থিতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটায় । ইয়াৰ পিছতে আমেৰিকাই ২৪ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ১৫০ দিনৰ বাবে সকলো দেশৰ ওপৰত অস্থায়ীভাৱে ১০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ ফলত দুয়োপক্ষই নিজৰ পন্থা পুনৰ মূল্যাংকন কৰিবলৈ বাধ্য হয় । ফলস্বৰূপে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দুয়োখন দেশৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ মাজত অনুষ্ঠিত পৰিকল্পিত বৈঠকো পিছুৱাই দিয়া হয় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে বুধবাৰে বাণিজ্য সচিব ৰাজেশ আগৰৱালাই কৈছিল যে এই চুক্তিৰ ওপৰত অধিক আলোচনা আৰু অনুসৰণমূলক কাৰ্যব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ।

তেওঁ জনোৱা মতে, ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মুখ্য আলোচনাকাৰীয়ে ২০ এপ্ৰিলৰ পৰা ৱাশ্বিংটনত প্ৰস্তাৱিত বাণিজ্য চুক্তিৰ ওপৰত তিনিদিনীয়া আলোচনা আৰম্ভ কৰিব । কিয়নো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত চূড়ান্ত হোৱা চুক্তিখন পুনৰ মূল্যাংকনৰ প্ৰয়োজন । সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, "মুখ্য আলোচনাকাৰী দৰ্পণ জৈনৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় দলটোৱে চলিত মাহৰ ২০ তাৰিখৰ পৰা আমেৰিকা ভ্ৰমণ কৰিব । প্ৰায় ৩-৪ মাহৰ ব্যৱধানৰ পিছত আলোচনাকাৰী দলসমূহে ব্যক্তিগতভাৱে বৈঠকত মিলিত হ'ব । আমি আইনী চুক্তিখন চূড়ান্ত কৰাৰ দিশত চকু ৰাখিছোঁ, যিটো ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ কৰা যৌথ বিবৃতিৰ যুক্তিসংগত অনুসৰণ ।"

তেওঁ লগতে কয় যে ভাৰতকে ধৰি কেইবাখনো দেশৰ বিৰুদ্ধে যোৱা মাহত আমেৰিকাই আৰম্ভ কৰা ৩০১ ধাৰা দুটাৰ তদন্তও এই বৈঠকৰ সময়ত আলোচনা কৰা হ’ব ৷

তেওঁ লগতে কয়, "দুয়ো পক্ষই একেলগে বহি এই বিষয়সমূহ কেনেদৰে গঠন আৰু সমাধান কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিব । চলিত যোগাযোগৰ অংশ হিচাপে ভাৰত আৰু আমেৰিকাই একেলগে কাম কৰিব । লগতে ইয়াৰ সময়সীমা আৰু পৰৱৰ্তী পদক্ষেপসমূহ চূড়ান্ত কৰিব ।"

