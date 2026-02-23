ETV Bharat / bharat

ইৰাণত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক অনতিপলমে দেশ এৰি যাবলৈ পৰামৰ্শ

দেশখনৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতে তেহৰাণত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে নাগৰিকসকলক ইৰাণ এৰি যাবলৈ পৰামৰ্শ দিছে ।

INDIAN EMBASSY ADVISORY IN IRAN
ইৰাণত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক অনতিপলমে দেশ এৰি যাবলৈ পৰামৰ্শ (Representational Image/IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 23, 2026 at 8:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী/তেহৰাণ : ইৰাণস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসে সোমবাৰে দেশখনৰ সম্ভাব্য পৰিস্থিতি আৰু চলি থকা প্ৰতিবাদৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকক বাণিজ্যিক বিমানকে ধৰি সকলো উপলব্ধ পৰিবহণ পদ্ধতিৰে দেশ এৰি যাবলৈ আহ্বান জনাই এক নতুন পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে ।

দেশখনত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে তেহৰাণ আৰু অন্যান্য চহৰত চৰকাৰ বিৰোধী নতুন প্ৰতিবাদৰ পিছত এই পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।

দূতাবাসৰ নতুন পৰামৰ্শ :

এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত দূতাবাসে কয় যে এই পৰামৰ্শ ভাৰত চৰকাৰে ৫ জানুৱাৰীত জাৰি কৰা আৰু চলিত বৰ্ষৰ ১৪ জানুৱাৰীত পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰা জাননীৰ ধাৰাবাহিকতা ।

দূতাবাসে কয় যে ইৰাণৰ বিকশিত পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৰ্তমান ইৰাণত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক (ছাত্ৰ, তীৰ্থযাত্ৰী, ব্যৱসায়ী, আৰু পৰ্যটক) ইৰাণৰ পৰা বাণিজ্যিক বিমানকে ধৰি সকলো উপলব্ধ পৰিবহণ পদ্ধতিৰে যাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।

মিছনে জোৰ দি কয় যে এই পৰামৰ্শ এক সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা আৰু ইৰাণৰ সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে শ্বেয়াৰ কৰা চৰকাৰী অনুমান অনুসৰি ইৰাণৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে ধৰি ১০ হাজাৰৰো অধিক ভাৰতীয়ই বৰ্তমান দেশখনত বাস কৰি আছে ।

ভাৰতীয়সকলক সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান

দূতাবাসে পুনৰ কয় যে সকলো ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তিয়ে যথাযথ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, প্ৰতিবাদ বা বিক্ষোভ সংঘটিত হোৱা অঞ্চলসমূহ পৰিহাৰ কৰিব লাগে, ভাৰতীয় মিছনৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগত থাকিব লাগে ।

পৰামৰ্শত উল্লেখ কৰা হয়, “ইৰাণৰ সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকক পাছপ’ৰ্ট আৰু পৰিচয় পত্ৰকে ধৰি নিজৰ ভ্ৰমণ আৰু প্ৰব্ৰজনৰ নথি-পত্ৰ লগত ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।”

ভাৰতীয় নাগৰিকসকলকো স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ আপডেটৰ বাবে নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ।

জৰুৰীকালীন হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি

দূতাবাসে তলত দিয়া জৰুৰীকালীন যোগাযোগ নম্বৰসমূহ মুকলি কৰিছে :

  • +৯৮ ৯১২ ৮১০ ৯১১৫
  • +৯৮ ৯১২ ৮১০ ৯১০৯
  • +৯৮ ৯১২ ৮১০ ৯১০২
  • +৯৮ ৯৯৩ ২১৭ ৯৩৫৯

দূতাবাসে প্ৰয়োজন অনুসৰি ব্যৱহাৰৰ বাবে cons.tehran@mea.gov.in ই-মেইল মুকলি কৰিছে ।

যিসকল ভাৰতীয় নাগৰিকে এতিয়াও দূতাবাসত পঞ্জীয়ন কৰা নাই, তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা অনলাইন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ মিছনে পৰামৰ্শ দিছে । ইণ্টাৰনেটৰ বিঘিনি ঘটিলে ভাৰতৰ পৰিয়ালসমূহে তেওঁলোকৰ হৈ পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে ।

যিকোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাগৰিকসকলক সহায় কৰা হ’ব বুলি দূতাবাসে আশ্বাস দিয়ে । অঞ্চলটোত অব্যাহত থকা উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতীয় কৰ্তৃপক্ষই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে ।

সমগ্ৰ ইৰাণত তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে প্ৰতিবাদ

সমগ্ৰ ইৰাণত পুনৰ চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ পিছত এই পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । খবৰ অনুসৰি এমাহৰ অশান্তিৰ অন্তত কেম্পাছসমূহ মুকলি হোৱাৰ লগে লগে তেহৰাণ আৰু অন্যান্য ডাঙৰ চহৰসমূহত একেৰাহে দ্বিতীয় দিনলৈ হাজাৰ হাজাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰে ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি এই প্ৰতিবাদৰ পিছতে পূৰ্বৰ হিংসাত্মক দমন কাৰ্যসূচীত হাজাৰ হাজাৰ লোক নিহত হৈছিল আৰু বহুতকে আটক কৰি ৰখা হৈছিল । ইয়াৰ পূৰ্বে কৰ্তৃপক্ষই জানুৱাৰী মাহৰ আৰম্ভণিতে অশান্তিৰ সময়ত দেশজুৰি যোগাযোগ ব্লেকআউট জাৰি কৰিছিল ।

পৰিস্থিতি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ আছে আৰু আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ মাজত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে ।

লগতে পঢ়ক : সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটিত পাকিস্তানৰ আক্ৰমণ; সাধাৰণ নাগৰিকক আক্ৰমণৰ অভিযোগ আফগানিস্তানৰ

TAGGED:

ইৰাণ
ভাৰতীয় দূতাবাস
ইৰাণ প্ৰতিবাদ
ইটিভি ভাৰত অসম
INDIAN EMBASSY ADVISORY IN IRAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.