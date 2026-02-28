ইৰাণত আক্ৰমণ ; ভাৰতীয় দূতাৱাসৰ সুৰক্ষা নিৰ্দেশাৱলী আৰু হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি

ETV Bharat / bharat

ইৰাণত আক্ৰমণ ; ভাৰতীয় দূতাৱাসৰ সুৰক্ষা নিৰ্দেশাৱলী আৰু হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি

দূতাবাসে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিককে সুৰক্ষাৰ নীতি-নিৰ্দেশনা কঠোৰভাৱে পালন কৰিবলৈ আৰু যিমান পাৰি ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ।

Smoke rises on the skyline after an explosion in Tehran, Iran Feb 28, 2026
ইৰাণৰ ৰাজধানী চহৰ টেহৰাণত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইৰ আক্ৰমণ (AP)
Published : February 28, 2026 at 8:59 PM IST

নতুন দিল্লী: ইৰাণৰ ৰাজধানী চহৰ টেহৰাণত আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে যৌথভাৱে আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছতেই দেশখনত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে নিজৰ নাগৰিকসকলক উদ্দেশ্যি পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে । ইৰাণ আৰু আমেৰিকাৰ মাজত উত্তেজনা অব্য়াহত থকাৰ সময়তেই শনিবাৰে দূতাবাসে প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিককে সুৰক্ষাৰ নীতি-নিৰ্দেশনা কঠোৰভাৱে পালন কৰিবলৈ আৰু যিমান পাৰি ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ।

শনিবাৰে ভাৰতীয় দূতাবাসে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয় যে পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইৰাণত থকা সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকক অতি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ, অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে ফুৰা-চকা নকৰিবলৈ আৰু যিমান পাৰি ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে ।

এই পোষ্টত পুনৰ উল্লেখ কৰা হৈছে যে সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকে বাতৰিৰ নিৰীক্ষণ, সামাজিক সচেতনতা বৰ্তাই ৰখাৰ কথাও বিবেচনা কৰিব পাৰে । ভাৰতৰ দূতাবাসৰ পৰা পৰৱৰ্তী যিকোনো নিৰ্দেশনাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । শনিবাৰে ইজৰাইলে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছতে এই পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে ।

ইপিনে, আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে শনিবাৰে ইৰাণৰ জনসাধাৰণক চৰকাৰৰ দায়িত্ব ল’বলৈ আহ্বান জনাই কয় যে ইজৰাইলে আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছত আমেৰিকাই ইৰাণত বৃহৎ যুদ্ধ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।

ইৰাণৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণক ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে “এক মহান অভিযান” বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ইৰাণে আমেৰিকাত আঘাত হানিব পৰা পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ আৰু ক্ষেপণাস্ত্ৰ সক্ৰিয় কৰাৰ পিছতেই এইবোৰ প্ৰয়োজনীয় । আনহাতে কাটাৰত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসেও ইয়াৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।

কাটাৰতো সতৰ্কবাণী :

মিছনে এক্সত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, "বৰ্তমানৰ আঞ্চলিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাটাৰত থকা সকলো ভাৰতীয় নাগৰিককে যথাযথ যত্ন ল’বলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । দূতাবাস আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা বাতৰি আৰু পৰামৰ্শসমূহ অনুসৰণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে ।"

ইয়াত কোৱা হৈছে, "আমাৰ দূতাবাসে সচৰাচৰৰ দৰেই কাম কৰি আছে । দূতাবাসৰ ২৪×৭ হেল্পলাইন নম্বৰ হৈছে ০০৯৭৪-৫৫৬৪৭৫০২ আৰু যিকোনো প্ৰশ্নৰ সমাধানৰ বাবে ইমেইল হৈছে cons.doha@mea.gov.in ।"

জৰ্ডানত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসৰ আহ্বান :

ইৰাণ, ইজৰাইল আৰু জৰ্ডানত অভিযানৰ বাবে ভাৰতে জাৰি কৰা আন কেইবাটাও পৰামৰ্শৰ পিছতে এই পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে । ইৰাণত ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ সামৰিক আক্ৰমণৰ ফলত আঞ্চলিক উত্তেজনা তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পোৱাত জৰ্ডানত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে জৰ্ডানৰ সকলো ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু পৰ্যটকৰ বাবে এক জৰুৰী ভ্ৰমণ পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে । এক্সত এটা পোষ্টত ভাৰতীয় দূতাবাসে নিজৰ নাগৰিকসকলক বাণিজ্যিক বিমান সেৱাত ব্যাঘাত জন্মাৰ লগে লগে শীঘ্ৰেই দেশ এৰি যাবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।

এক্সত পোষ্টত কয়, "সাম্প্ৰতিক আঞ্চলিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জৰ্ডানত থকা সকলো ভাৰতীয় নাগৰিক আৰু পৰ্যটকক অতিকৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ, সুৰক্ষিত হৈ থাকিবলৈ আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা পৰামৰ্শসমূহ আখৰে আখৰে পালন কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি জৰ্ডানত থকা সকলো ভাৰতীয় পৰ্যটকক বাণিজ্যিক বিমানৰ চলাচলত বাধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগে লগে দেশ এৰি যাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । জৰুৰীকালীন অৱস্থাত দূতাবাসৰ সৈতে ০০৯৬২-৭৭০ ৪২২ ২৭৬ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ।"

উপকূলীয় অঞ্চলৰ দেশত সতৰ্কতা :

তদুপৰি উপকূলীয় অঞ্চলৰ অন্যান্য দেশৰ লগতে ইউ এ ই, ছৌদি আৰব আৰু জৰ্ডানত থকা ভাৰতীয় মিছনে ইয়াৰ নাগৰিকসকলৰ বাবে পৰামৰ্শ জাৰি কৰি তেওঁলোকক “অতি সাৱধানতা অৱলম্বন” কৰিবলৈ আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা পৰামৰ্শসমূহ আখৰে আখৰে পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

ইউ এ ইত সতৰ্কতা জাৰি :

সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীত (ইউ এ ই) আবু ধাবিত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে দেশখনৰ সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকক অপ্ৰয়োজনীয় ভ্ৰমণৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ, যথাযথ যত্ন ল’বলৈ, সজাগ হৈ থাকিবলৈ, ইউ এ ই কৰ্তৃপক্ষ আৰু দূতাবাসে জাৰি কৰা ধৰণে আৰু যেতিয়াই জাৰি কৰা সুৰক্ষাৰ নিৰ্দেশনা আৰু পৰামৰ্শসমূহ মানি চলিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ভাৰতৰ দূতাবাস, আবুধাবি আৰু ডুবাইত থকা কনছুলেট জেনেৰেলে স্বাভাৱিকভাৱে কাম কৰি আছে বুলি এক্সত প্ৰকাশ কৰা এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰা হৈছে । তাত থকা নাগৰিকসকলক জৰুৰীকালীন অৱস্থাত যোগাযোগ কৰিবলৈ লগতে এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ (৮০০-৪৬৩৪২) আৰু এটা হোৱাটছএপ নম্বৰ (+৯৭১৫৪৩০৯০৫৭১)ৰ লগতে দুটা ইমেইল আইডি (pbsk.dubai@mea.gov.in আৰু ca.abudhabi@mea.gov.in) ভাৰতৰ বাবে দিয়া হৈছে।

ৰিয়াদত থকা ভাৰতৰ দূতাবাসে ছৌদি আৰৱত থকা সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকক “সজাগ হৈ থাকিবলৈ” আৰু দেশখনত প্ৰচলিত সুৰক্ষা নিৰ্দেশনাসমূহ কঠোৰভাৱে মানি চলিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । এক্সৰত দিয়া এটা পোষ্টত তেওঁলোকক স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু দূতাবাসে জাৰি কৰা পৰামৰ্শসমূহ অনুসৰণ কৰিবলৈও পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।

দূতাবাসৰ পোষ্টটোত ইমেইল আইডি (cw.riyadha mea.gov.in)ৰ উপৰি জৰুৰীকালীন যোগাযোগৰ ২৪*৭ হেল্পলাইন নম্বৰ: ০০-৯৬৬-১১-৪৮৮৪৬৯৭, ০০-৯৬৬-৫৪২১২৬৭৪৮ (কেৱল ৱাটছএপ) আৰু ৮০০ ২৪৭ ১২৩৪ (টোল-ফ্ৰী)ও প্ৰদান কৰা হৈছে ।

জৰ্ডানত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া চেনেলত প্ৰকাশ কৰা এই পৰামৰ্শত আৰু অধিক পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।জৰ্ডানত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসেও কোনো ধৰণৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থাত (00962-770 422 276) নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ।

বাহৰেইনত থকা ভাৰতৰ দূতাবাসো সজাগ :

বাহৰেইনত থকা ভাৰতৰ দূতাবাসেও বাহৰেইনৰ সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকক যথাযথ যত্ন ল’বলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে । বৰ্তমানৰ আঞ্চলিক পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ২৪×৭ হেল্পলাইন নম্বৰ (০০৯৭৩-৩৯৪১৮০৭১)ও শ্বেয়াৰ কৰিছে।

ৰামাল্লাহত থকা পেলেষ্টাইনত ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি কাৰ্যালয়ে পেলেষ্টাইনত থকা সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকক সজাগ হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। এক্সত এটা পোষ্টত এইদৰে উল্লেখ কৰিছে, “অনুগ্ৰহ কৰি সাৱধান হওক আৰু অপ্ৰয়োজনীয় গতিবিধিৰ পৰা বিৰত থাকক ।" জৰুৰীকালীন অৱস্থাত +970592916418 বা repoffice@mea.gov.in / cons.ramallah@mea.gov.inত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ।

লগতে পঢ়ক: ইৰাণত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ যৌথ আক্ৰমণ, ইৰাণৰ প্ৰত্য়ুত্তৰত মধ্য় প্ৰাচ্য়ৰ একাধিক স্থানত যুদ্ধৰ বিভীষিকা, ভাৰতীয় দূতাৱাসৰ সুৰক্ষা নিৰ্দেশাৱলী

ইৰাণত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক অনতিপলমে দেশ এৰি যাবলৈ পৰামৰ্শ

