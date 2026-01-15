ETV Bharat / bharat

ভাৰতৰ ভূখণ্ডত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশ কৰা পাকিস্তানী নাও জব্দ, গ্ৰেপ্তাৰ ৯

অনুমতি অবিহনে ভাৰতৰ ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰা এখন পাকিস্তানী নাও জব্দ কৰিছে ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে ।

PAKISTANI BOAT SEIZED
অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা পাকিস্তানী নাও জব্দ (@IndiaCoastGuard)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 15, 2026 at 11:36 PM IST

পোৰবন্দৰ(গুজৰাট): ভাৰতৰ সামুদ্ৰিক সীমা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে পুনৰবাৰ বিফল কৰিলে পাকিস্তানৰ অনুপ্ৰৱেশৰ চেষ্টা । ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে গুজৰাটৰ উপকূলৰ পৰা এখন পাকিস্তানী নাও জব্দ কৰাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৯ গৰাকী পাকিস্তানী নাগৰিকক ৷

ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে এই তথ্য ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে । উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে প্ৰদান কৰা তথ্য অনুসৰি ১৪ জানুৱাৰীৰ নিশা ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীৰ এখন জাহাজে আৰব সাগৰত পহৰা দি আছিল । সেই সময়তে ভাৰতৰ জলসীমাত দেখা যায় পাকিস্তানৰ নাও । উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে নাওখনত ভেটা দিয়াত নাওখনে পাকিস্তানৰ দিশে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে । অৱশ্যে ভাৰতৰ জলসীমাৰ ভিতৰতে উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে পাকিস্তানী নাওখন জব্দ কৰে ৷

আল-মদিনা নামৰ এই পাকিস্তানী নাওখনৰ পৰা ৯ জন ক্ৰু মেম্বাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আটাইবোৰ পাকিস্তানী নাগৰিকক উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে জাহাজেৰে পোৰবন্দৰলৈ নিয়ে ৷ য’ত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহীত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ লগতে জেৰা চলোৱা হ’ব ।

গুজৰাটৰ জলসীমাত পাকিস্তানী নাও জব্দ কৰাটো প্ৰায় সচৰাচৰ ঘটি থকা ঘটনা । পূৰ্বে ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ এটা দলে উপকূলৰক্ষী বাহিনীৰ সহযোগত ১৫ জন পাকিস্তানী মাছমৰীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ।

বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ‘‘এই মাছমৰীয়াসকলে অবৈধভাৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সামুদ্ৰিক সীমা অতিক্ৰম কৰি গুজৰাটৰ কচ্চ জিলাৰ ভাৰতীয় জলসীমাত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।’’

যোৱা বছৰৰ ডিচেম্বৰ মাহত ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে এখন পাকিস্তানী মাছ ধৰা নাও জব্দ কৰাৰ লগতে ১১ জন ক্ৰু সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি EEZ ৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল ৷ বিষয়াসকলৰ মতে, নাওখন ভাৰতৰ জলসীমাত অবৈধভাৱে চলি আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত অধিক তদন্তৰ বাবে গুজৰাটৰ জাখাউ মেৰিন পুলিচক নাওখন চমজাই দিয়া হৈছিল ৷

যোৱা বছৰ জম্মু-কাশ্মীৰৰ পহলগামত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতে আৰম্ভ কৰা অপাৰেশ্যন সেন্দূৰৰ পিছৰে পৰা ভাৰত-পাকিস্তানৰ মাজত উত্তেজনা অব্যাহত আছে ৷ এই আক্ৰমণত ২৬ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, য’ৰ অধিকাংশই পৰ্যটক । তেতিয়াৰ পৰাই পাকিস্তানৰ সৈতে সংযোজিত ভাৰতৰ স্থল আৰু সামুদ্ৰিক সীমান্তত ভাৰতীয় সেনাই তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখি আহিছে ।

শেহতীয়াকৈ জম্মু-কাশ্মীৰৰ কেইবাটাও অঞ্চলত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ কাষত কেইবাবাৰো ড্ৰোণ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছত দুয়ো দেশৰ সামৰিক অভিযানৰ সঞ্চালক প্ৰধানৰ মাজত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল । পিছত ভাৰতীয় সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে পাকিস্তানে কোনো আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিলে উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ’ব বুলি সকীয়নি দিয়া হৈছিল । ভাৰতৰ শীর্ষ নেতৃত্বই অপাৰেশ্যন সেন্দূৰ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা বুলি দাবী কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনসাপেক্ষে পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ’ব পাৰে বুলিও সদৰি কৰিছিল ৷

