ETV Bharat / bharat

সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৯,০০০ ফুট উচ্চতাত ভাৰতীয় সেনাৰ যোগাভ্যাস

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত অনুষ্ঠিত এই বিশেষ যোগাসন কাৰ্যসূচীত ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানসকলে প্ৰাণায়াম আৰু ধ্যান কৰে ।

INTERNATIONAL DAY OF YOGA 2026
সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৯,০০০ ফুট উচ্চতাত ভাৰতীয় সেনাৰ যোগাভ্যাস (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 9, 2026 at 12:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : প্ৰতি বছৰৰ ২১ জুনত সমগ্ৰ বিশ্বতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস ২০২৬ৰ মাহজোৰা উদযাপনৰ অংশ হিচাপে ভাৰতীয় সেনাৰ স্পিয়াৰ কৰ্পছৰ অধীনস্থ স্পিয়াৰহেড ডিভিজনে সোমবাৰে এক বিশেষ যোগাভ্যাস কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মনোৰম মেচুকা উপত্যকাৰ সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৯,০০০ ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত পাছাং ছোণম হ্ৰদৰ পাৰত এই যোগাভ্যাসৰ আয়োজন কৰা হয় ৷

প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মহিন্দ্ৰ ৰাৱটে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ এই যোগাভ্যাস কাৰ্যসূচীত অগ্ৰসীমান্ত অঞ্চলত কৰ্তব্যৰত সেনা জোৱানসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ মনোমোহা পাহাৰ-পৰ্বত আৰু শান্ত হ্ৰদৰ মাজত জোৱানসকলে বিভিন্ন যোগাসন, প্ৰাণায়াম আৰু ধ্যানৰ অভ্যাস কৰে ৷

INTERNATIONAL DAY OF YOGA 2026
সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৯,০০০ ফুট উচ্চতাত ভাৰতীয় সেনাৰ যোগাভ্যাস (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতাৰ বাবে প্ৰাচীন ভাৰতীয় যোগাভ্যাসৰ গুৰুত্ব আৰু উপকাৰিতাৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাই হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য ৷ ২০১৪ চনৰ ২৭ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত ২১ জুনক যোগ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় আৰু একে বছৰৰে ১১ ডিচেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই প্ৰস্তাৱ সৰ্বসন্মতিক্রমে গ্ৰহণ কৰে ৷

INTERNATIONAL DAY OF YOGA 2026
সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৯,০০০ ফুট উচ্চতাত ভাৰতীয় সেনাৰ যোগাভ্যাস (ETV Bharat Assam)

সেনাৰ বিষয়াসকলে কয়, "দূৰ্গম আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিৱেশত কৰ্তব্য পালন কৰা সৈনিকসকলৰ বাবে যোগাভ্যাসে শাৰীৰিক সক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে মানসিক দৃঢ়তা আৰু আৱেগিক সুস্থতা বজাই ৰখাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ, একাগ্ৰতা বৃদ্ধি, ইতিবাচক চিন্তাধাৰা গঢ়ি তোলা আৰু স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী গঢ়ি তোলাত সহায় হয় ৷"

INTERNATIONAL DAY OF YOGA 2026
সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৯,০০০ ফুট উচ্চতাত ভাৰতীয় সেনাৰ যোগাভ্যাস (ETV Bharat Assam)

পাহাৰ-পৰ্বতেৰে আৱৰি থকা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই যোগাভ্যাস কাৰ্যসূচীয়ে যোগৰ মূল মূল্যবোধ—সাম্য, শৃংখলা, আভ্যন্তৰীণ শান্তি আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে সমন্বয়ক প্ৰতিফলিত কৰে ৷ ইয়াৰ উপৰি যোগাভ্যাসে সেনা জোৱানসকলৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ, দলীয় সংহতি আৰু পাৰস্পৰিক প্ৰেৰণা শক্তিশালী কৰে ৷ এই কাৰ্যসূচীয়ে ভাৰতীয় সেনাৰ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, অপাৰেশ্ব’নেল ফিটনেছ আৰু মানসিক প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত থকা বিশেষ গুৰুত্বক পুনৰ প্ৰতিফলিত কৰে ৷

দূৰ্গম সীমান্ত অঞ্চলত স্বাস্থ্য, শৃংখলা আৰু আত্মশক্তিৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰি মেচুকা উপত্যকাৰ এই উচ্চভূমিৰ যোগাভ্যাস কাৰ্যসূচী ভাৰতীয় সেনাৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ আৰু ৰাষ্ট্ৰসেৱাৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : ফিট হোগা ভাৰত : ই টিভি ভাৰতৰ ফিটনেছ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণকাৰীৰ ব্যাপক উৎসাহ

TAGGED:

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস ২০২৬
লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মহিন্দ্ৰ ৰাৱট
ভাৰতীয় সেনা
ইটিভি ভাৰত অসম
INTERNATIONAL DAY OF YOGA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.