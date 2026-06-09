সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৯,০০০ ফুট উচ্চতাত ভাৰতীয় সেনাৰ যোগাভ্যাস
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত অনুষ্ঠিত এই বিশেষ যোগাসন কাৰ্যসূচীত ভাৰতীয় সেনাৰ জোৱানসকলে প্ৰাণায়াম আৰু ধ্যান কৰে ।
Published : June 9, 2026 at 12:06 PM IST
তেজপুৰ : প্ৰতি বছৰৰ ২১ জুনত সমগ্ৰ বিশ্বতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উদযাপন কৰা হয় ৷ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস ২০২৬ৰ মাহজোৰা উদযাপনৰ অংশ হিচাপে ভাৰতীয় সেনাৰ স্পিয়াৰ কৰ্পছৰ অধীনস্থ স্পিয়াৰহেড ডিভিজনে সোমবাৰে এক বিশেষ যোগাভ্যাস কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰে ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মনোৰম মেচুকা উপত্যকাৰ সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৯,০০০ ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত পাছাং ছোণম হ্ৰদৰ পাৰত এই যোগাভ্যাসৰ আয়োজন কৰা হয় ৷
প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মহিন্দ্ৰ ৰাৱটে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ এই যোগাভ্যাস কাৰ্যসূচীত অগ্ৰসীমান্ত অঞ্চলত কৰ্তব্যৰত সেনা জোৱানসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ মনোমোহা পাহাৰ-পৰ্বত আৰু শান্ত হ্ৰদৰ মাজত জোৱানসকলে বিভিন্ন যোগাসন, প্ৰাণায়াম আৰু ধ্যানৰ অভ্যাস কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতাৰ বাবে প্ৰাচীন ভাৰতীয় যোগাভ্যাসৰ গুৰুত্ব আৰু উপকাৰিতাৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাই হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য ৷ ২০১৪ চনৰ ২৭ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত ২১ জুনক যোগ দিৱস হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় আৰু একে বছৰৰে ১১ ডিচেম্বৰত ৰাষ্ট্ৰসংঘই এই প্ৰস্তাৱ সৰ্বসন্মতিক্রমে গ্ৰহণ কৰে ৷
সেনাৰ বিষয়াসকলে কয়, "দূৰ্গম আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিৱেশত কৰ্তব্য পালন কৰা সৈনিকসকলৰ বাবে যোগাভ্যাসে শাৰীৰিক সক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে মানসিক দৃঢ়তা আৰু আৱেগিক সুস্থতা বজাই ৰখাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ৷ ইয়াৰ জৰিয়তে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ, একাগ্ৰতা বৃদ্ধি, ইতিবাচক চিন্তাধাৰা গঢ়ি তোলা আৰু স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলী গঢ়ি তোলাত সহায় হয় ৷"
পাহাৰ-পৰ্বতেৰে আৱৰি থকা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত অনুষ্ঠিত এই যোগাভ্যাস কাৰ্যসূচীয়ে যোগৰ মূল মূল্যবোধ—সাম্য, শৃংখলা, আভ্যন্তৰীণ শান্তি আৰু প্ৰকৃতিৰ সৈতে সমন্বয়ক প্ৰতিফলিত কৰে ৷ ইয়াৰ উপৰি যোগাভ্যাসে সেনা জোৱানসকলৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ, দলীয় সংহতি আৰু পাৰস্পৰিক প্ৰেৰণা শক্তিশালী কৰে ৷ এই কাৰ্যসূচীয়ে ভাৰতীয় সেনাৰ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্য সচেতনতা, অপাৰেশ্ব’নেল ফিটনেছ আৰু মানসিক প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত থকা বিশেষ গুৰুত্বক পুনৰ প্ৰতিফলিত কৰে ৷
দূৰ্গম সীমান্ত অঞ্চলত স্বাস্থ্য, শৃংখলা আৰু আত্মশক্তিৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰি মেচুকা উপত্যকাৰ এই উচ্চভূমিৰ যোগাভ্যাস কাৰ্যসূচী ভাৰতীয় সেনাৰ সৰ্বাংগীন বিকাশ আৰু ৰাষ্ট্ৰসেৱাৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক : ফিট হোগা ভাৰত : ই টিভি ভাৰতৰ ফিটনেছ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণকাৰীৰ ব্যাপক উৎসাহ