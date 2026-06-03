ETV Bharat / bharat

বিশ্ব চাইকেল দিৱস উপলক্ষে ভাৰতীয় সেনাৰ চাইকেল ৰেলী

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ছিয়ম নদীৰ মনোৰম উপত্যকাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ে এই চাইকেল ৰেলী ৷

WORLD BICYCLE DAY 2026
ভাৰতীয় সেনাৰ চাইকেল ৰেলী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: আজি বিশ্ব চাইকেল দিৱস ৷ ভাৰতৰ ভিন্ন স্থানত বিশ্ব চাইকেল দিৱস উপলক্ষে ভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ বিশ্ব চাইকেল দিৱস উপলক্ষে ভাৰতীয় সেনাৰ স্পিয়াৰ ক’ৰ্পছৰ স্পিয়াৰহেড ডিভিজনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম ছিয়াং জিলাত এক চাইকেল ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰে ।

এই ৰেলীয়ে ১০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ দূৰত্বক সামৰি লয় ৷ স্বাস্থ্য সচেতনতা, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু সুস্থ জীৱনশৈলীৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ৷

প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মহিন্দ্ৰ ৰাৱটে জনায় যে, এই ৰেলীত স্থানীয় বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰায় ৫০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ছিয়ম নদীৰ মনোৰম উপত্যকাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ে এই চাইকেল ৰেলী ৷

WORLD BICYCLE DAY 2026
পশ্চিম ছিয়াং জিলাত এই ৰেলী অনুষ্ঠিত হৈছিল (ETV Bharat Assam)

‘‘সুস্থ আৰু সেউজীয়া ভৱিষ্যতৰ দিশে পেডেল মাৰি” শীৰ্ষক মূল বিষয়বস্তুৰে অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল যুৱ সমাজক চাইকেল ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে সুস্থ, পৰিৱেশ অনুকূল আৰু সূচল যাতায়তৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰা । লগতে নিয়মীয়া শাৰীৰিক ব্যায়াম, দায়িত্বশীল নাগৰিকত্ব আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে সমূহীয়াভাৱে আগবাঢ়ি অহাৰ প্ৰয়োজনীয়তাও এই ৰেলীৰ জৰিয়তে উত্থাপন কৰা হয় ।

WORLD BICYCLE DAY 2026
চাইকেল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰা দলটো (ETV Bharat Assam)

এই চাইকেল ৰেলীয়ে স্থানীয় যুৱ সমাজ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ মাজত সৌহাৰ্দ্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সেউজীয়া আৰু স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলীৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । সফলভাৱে সম্পন্ন হোৱা এই কাৰ্যসূচীয়ে স্থানীয় ৰাইজৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ ৰাষ্ট্ৰ গঠন, যুৱ সমাজৰ উন্নয়ন আৰু পৰিৱেশ সচেতনতাৰ প্ৰতি অব্যাহত দায়বদ্ধতাক পুনৰ প্ৰতিফলিত কৰে ।

লগতে পঢ়ক: 'বিশ্ব চাইকেল' দিৱস পালন; চাইকেল চলাবলৈ লাজ নকৰিব: সচেতন নাগৰিকৰ আহ্বান

TAGGED:

বিশ্ব চাইকেল দিৱস ২০২৬
ভাৰতীয় সেনাৰ চাইকেল ৰেলী
পশ্চিম ছিয়াং জিলা
ইটিভি ভাৰত অসম
WORLD BICYCLE DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.