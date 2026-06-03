বিশ্ব চাইকেল দিৱস উপলক্ষে ভাৰতীয় সেনাৰ চাইকেল ৰেলী
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ছিয়ম নদীৰ মনোৰম উপত্যকাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ে এই চাইকেল ৰেলী ৷
Published : June 3, 2026 at 8:37 PM IST
তেজপুৰ: আজি বিশ্ব চাইকেল দিৱস ৷ ভাৰতৰ ভিন্ন স্থানত বিশ্ব চাইকেল দিৱস উপলক্ষে ভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ বিশ্ব চাইকেল দিৱস উপলক্ষে ভাৰতীয় সেনাৰ স্পিয়াৰ ক’ৰ্পছৰ স্পিয়াৰহেড ডিভিজনে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম ছিয়াং জিলাত এক চাইকেল ৰেলী অনুষ্ঠিত কৰে ।
এই ৰেলীয়ে ১০ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ দূৰত্বক সামৰি লয় ৷ স্বাস্থ্য সচেতনতা, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু সুস্থ জীৱনশৈলীৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ৷
প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মহিন্দ্ৰ ৰাৱটে জনায় যে, এই ৰেলীত স্থানীয় বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰায় ৫০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ছিয়ম নদীৰ মনোৰম উপত্যকাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ে এই চাইকেল ৰেলী ৷
‘‘সুস্থ আৰু সেউজীয়া ভৱিষ্যতৰ দিশে পেডেল মাৰি” শীৰ্ষক মূল বিষয়বস্তুৰে অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল যুৱ সমাজক চাইকেল ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে সুস্থ, পৰিৱেশ অনুকূল আৰু সূচল যাতায়তৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰা । লগতে নিয়মীয়া শাৰীৰিক ব্যায়াম, দায়িত্বশীল নাগৰিকত্ব আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ বাবে সমূহীয়াভাৱে আগবাঢ়ি অহাৰ প্ৰয়োজনীয়তাও এই ৰেলীৰ জৰিয়তে উত্থাপন কৰা হয় ।
এই চাইকেল ৰেলীয়ে স্থানীয় যুৱ সমাজ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ মাজত সৌহাৰ্দ্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সেউজীয়া আৰু স্বাস্থ্যকৰ জীৱনশৈলীৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । সফলভাৱে সম্পন্ন হোৱা এই কাৰ্যসূচীয়ে স্থানীয় ৰাইজৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ ৰাষ্ট্ৰ গঠন, যুৱ সমাজৰ উন্নয়ন আৰু পৰিৱেশ সচেতনতাৰ প্ৰতি অব্যাহত দায়বদ্ধতাক পুনৰ প্ৰতিফলিত কৰে ।
লগতে পঢ়ক: 'বিশ্ব চাইকেল' দিৱস পালন; চাইকেল চলাবলৈ লাজ নকৰিব: সচেতন নাগৰিকৰ আহ্বান