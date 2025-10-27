ETV Bharat / bharat

ভাৰতীয় সেনাৰ চেডেল বৰ্ণ ৱাৰিয়ৰ্ছ নামৰ মটৰ চাইকেল অভিযান আৰম্ভ

মুঠ ৫৫ জনতকৈ অধিক ৰাইডাৰক লৈ গঠিত এই অভিযানে সাত দিনৰ ভিতৰত ৯০০ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব ৷

motorcycle campaign by indian army
ভাৰতীয় সেনাৰ মটৰ চাইকেল অভিযান আৰম্ভ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 27, 2025 at 10:56 AM IST

3 Min Read
তেজপুৰ: ১৯৭৫ চনত ভাৰত-চীন সীমান্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তুলুং-লাত প্ৰাণ আহুতি দিয়া পঞ্চম অসম ৰাইফলছৰ চাৰিগৰাকী বীৰ জোৱানৰ অতুলনীয় বীৰত্ব আৰু চৰম ত্যাগৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ভাৰতীয় সেনাৰ ৷ দেওবাৰে শোণিতপুৰ জিলাৰ মিছামাৰীৰ পৰা চেডেল বৰ্ণ ৱাৰিয়ৰ্ছ নামেৰে এক মটৰ চাইকেল অভিযান আৰম্ভ কৰে ভাৰতীয় সেনাই ।

তুলুং-লাৰ ঐতিহাসিক ছেত্ৰী স্মৃতিসৌধৰ পুনৰ ৰোমন্থনৰ স্মৃতিত ভাৰতীয় সেনাৰ শীৰ্ষ প্ৰবীণ সৈনিকৰ উপস্থিতিত গজৰাজ কৰ্প’ছৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিং এ ভি এছ এম, ৱাই এছ এমৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল গম্ভীৰ সিঙে মিছামাৰীৰ পৰা ‘চেডেল বৰ্ণ ৱাৰিয়ৰ্ছ’ নামৰ এক মটৰ চাইকেল অভিযানৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে ফ্লেগ অফ কৰে ৷ এই কথা সদৰী কৰিছে তেজপুৰস্থিত প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল অতুল শ্ৰীধৰণে ।

শ্ৰীধৰণে জনায়, ‘‘মুঠ ৫৫ জনতকৈ অধিক ৰাইডাৰক লৈ গঠিত এই অভিযানে সেৱা আগবঢ়োৱা সৈনিক, প্ৰবীণ সৈনিক, মহিলা মটৰ চাইকেল আৰোহীকে ধৰি পূব হিমালয়ৰ ঠেক ভূখণ্ডৰ মাজেৰে সাতদিনৰ ভিতৰত ৯০০ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব ।’’

motorcycle campaign by indian army
সাতদিনৰ ভিতৰত ৯০০ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব মুঠ ৫৫ জনতকৈ অধিক ৰাইডাৰে (ETV Bharat Assam)

১৯৭৫ চনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া পঞ্চম অসম ৰাইফলছৰ চাৰিগৰাকীকৈ বীৰ জোৱানৰ চৰম ত্যাগৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে থিয় দিয়া তুলুং লাৰ ঐতিহাসিক ছেত্ৰী স্মৃতিসৌধৰ পুনৰ সজীৱতাৰ স্মৃতি হৈছে এই সমাৱেশৰ প্ৰধান লক্ষ্য ।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭৫ চনৰ ২০ অক্টোবৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তুলুং- লাত চাৰিজনীয়া অসম ৰাইফলছৰ টহলদাৰী দল এটাক চীনা সৈন্যই গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল, যিটো কাণ্ডৰ ফলত ভাৰত-চীনৰ মাজৰ প্ৰকৃত নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাত(এল এ চি) শেষবাৰৰ বাবে গুলীচালনা হয় ।

তুলুং-লা পাছৰ পৰা প্ৰায় ৫০০ মিটাৰ দক্ষিণে থকা ভাৰতীয় ভূখণ্ডত সংঘটিত হৈছিল এই গুলীয়াগুলিৰ । চীনে ভাৰতীয় টহলদাৰী দলে নিজৰ ভূখণ্ডত পাৰ হৈ যোৱা বুলি দাবী কৰিছিল যদিও ভাৰতে টহলদাৰী দলটো ভাৰতীয় ভূমিৰ নিয়মীয়াকৈ টহল দিয়া অঞ্চলত থকা বুলি দাবী কৰিছিল ।

motorcycle campaign by indian army
এই অভিযানৰ নাম দিয়া হৈছে চেডেল বৰ্ণ ৱাৰিয়ৰ্ছ (ETV Bharat Assam)

এই মটৰ চাইকেল অভিযানে ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ অদম্য সাহস, সহনশীলতা আৰু ঐক্যৰ মনোভাৱৰ এক শক্তিশালী প্ৰকাশ, যিয়ে সেৱা আগবঢ়োৱা কৰ্মী আৰু প্ৰবীণ সৈনিকৰ মাজৰ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনক প্ৰতিফলিত কৰে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উশাহ লোৱাৰ দৰে প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰ মাজেৰে ৰাইডিং কৰি অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে ভাৰতীয় সেনাৰ পুৰুষ-মহিলাক সংজ্ঞায়িত কৰা দুঃসাহসিক কৰ্ম, দেশপ্ৰেম আৰু স্থিতিস্থাপকতাৰ মনোভাৱৰ প্ৰতীক ।

শ্ৰীধৰণে জনায় যে গজৰাজ কৰ্প’ছৰ এই পদক্ষেপে কেৱল সাহসৰ উত্তৰাধিকাৰক সন্মান জনোৱাই নহয়, সৈন্য আৰু প্ৰাক্তন সেনাবাহিনীৰ মাজত সতীৰ্থতা আৰু প্ৰেৰণা মনোভাৱকো শক্তিশালী কৰে ।

লগতে পঢ়ক: সংকটত ৰাজ্যৰ ১০ লাখ গাহৰি পালক, ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰে

TAGGED:

5TH ASSAM RIFLES
INDIAN ARMY
SADDLE BORNE WARRIORS
ইটিভি ভাৰত অসম
MOTORCYCLE CAMPAIGN BY INDIAN ARMY

