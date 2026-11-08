ত্ৰিৰংগাৰ গৌৰৱ-জনসেৱাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ : সেনাৰ পৰ্বতাৰোহণ দলে জিনিলে সীমান্তৰ বাসিন্দাৰ হৃদয়

ত্ৰিৰংগাৰ গৌৰৱ-জনসেৱাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ : সেনাৰ পৰ্বতাৰোহণ দলে জিনিলে সীমান্তৰ বাসিন্দাৰ হৃদয়
ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত আদি কৈলাশ অভিযান সফলতাৰে সমাপ্ত সেনাৰ । এই অভিযানৰ দ্বাৰা সীমান্তৰ বাসিন্দাৰে সংযোগ স্থাপন খাৰ্গা কৰ্পছৰ ।
Published : November 8, 2026 at 1:37 PM IST
পিথোৰাগড় (উত্তৰাখণ্ড) : কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৰত-চীন সীমান্তৰ বিভিন্ন অঞ্চলত সেনাই সাহসী টহলৰ লগতে সামাজিক সংযোগৰ সংমিশ্ৰণেৰে এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে । ভাৰতীয় সেনাৰ খাৰ্গা কৰ্পছৰ পৰ্বতাৰোহণ দলটোৱে আদি কৈলাশলৈ অভিযান সফলতাৰে সমাপ্ত কৰিছে । এই পদক্ষেপ কেৱল ঠেক পাহাৰীয়া ভূখণ্ড অতিক্ৰম কৰা আৰু উচ্চতাৰ প্ৰত্যাহ্বান অতিক্ৰম কৰাই নহয় সীমান্ত অঞ্চলসমূহত বাস কৰা স্থানীয় জনসাধাৰণৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন, যুৱক-যুৱতীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰা আৰু জাতীয় ঐক্যৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰৰ এক ফলপ্ৰসূ মাধ্যম আছিল ।
ভাৰত চৰকাৰৰ ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ কাৰ্যসূচীৰ মূল লক্ষ্যৰ সৈতে সংগতি ৰাখি সেনাবাহিনীৰ এই পদক্ষেপে সীমান্ত গাঁওসমূহৰ উন্নয়ন, স্থানীয় জনগোষ্ঠীসমূহৰ অংশগ্ৰহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত তেওঁলোকৰ ভূমিকাক আলোকপাত কৰে । এই অভিযানে বাৰ্তা দিছে যে সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষাৰ প্ৰথম শাৰী হিচাপে কাম কৰাৰ উপৰিও ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক পৰিচয়, সামাজিক সংহতি আৰু কৌশলগত শক্তিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ । অভিযানৰ সময়ত পৰ্বতাৰোহণৰ এটা দলে গুঞ্জিৰ আৰ্মী গুডউইল স্কুল পৰিদৰ্শন কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু স্থানীয় গাঁৱৰ লোকৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে ।
এই সময়ছোৱাত শিশুসকলক শিক্ষাৰ গুৰুত্ব, অনুশাসন, সবলীকৰণ আৰু দেশৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হয় । সেনা জোৱানসকলে যুৱক-যুৱতীসকলক জীৱনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা, কঠিন পৰিস্থিতিৰ সময়ত ধৈৰ্য্য ৰখা, দেশৰ উন্নয়নত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে ।
ইয়াৰ উপৰিও জাতীয় ঐক্য আৰু হিমালয়ৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণ সম্পৰ্কীয় বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হয় । দলটোৱে ধৰচুলাত প্ৰাক্তন সেনা জোৱানসকলকো সাক্ষাৎ কৰে । এই সময়ত প্ৰাক্তন জোৱানসকলে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাসমূহ ভাগ-বতৰা কৰে আৰু তেওঁলোকৰ অৱদান আৰু ত্যাগক সন্মান জনোৱা হয় ।
এই পদক্ষেপে সেনা আৰু প্ৰাক্তন জোৱানৰ মাজৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে । এই অভিযানৰ সময়ত স্থানীয় বাসিন্দাসকলক পৰ্যটনৰ প্ৰতি দায়িত্বশীলৰ ধাৰণাটোৰ প্ৰতি সংবেদনশীল কৰি তোলা হয় আৰু হিমালয়ৰ সংবেদনশীল পৰিৱেশ তন্ত্ৰ সংৰক্ষণত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হয় ।
দলটোৱে কয় যে ধৰ্মীয় আৰু প্ৰাকৃতিক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত, যেনে আদি কৈলাশৰ পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু স্থানীয় সম্পদৰ দায়িত্বশীল ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ জৰুৰী প্ৰয়োজন আছে । ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা আৰু উন্নয়নৰ দিশত সীমান্ত অঞ্চলত বাস কৰা বাসিন্দাৰ অংশগ্ৰহণৰ গুৰুত্বৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে 'ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ' কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য হৈছে মৌলিক আন্তঃগাঁথনি, জীৱিকাৰ সুযোগ আৰু সামাজিক উন্নয়নক লাভান্বিত কৰি সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহক সবলীকৰণ কৰা । এই প্ৰেক্ষাপটত সেনাবাহিনীৰ এই পদক্ষেপক স্থানীয় সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে আস্থা আৰু সহযোগিতাৰ সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ দিশত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে দেখা যায় ।
এক শক্তিশালী বাৰ্তাৰে খাৰ্গা কৰ্পছৰ এই অভিযানৰ সামৰণি পৰে । সেয়া হৈছে হিমালয়ৰ উচ্চতাৰ মাজত ত্ৰিৰংগা উত্তোলনৰ সন্মান সৰ্বোচ্চ হ'লেও এই সীমান্ত অঞ্চলসমূহত বাস কৰা প্ৰতিজন নাগৰিকৰ মাজত বিশ্বাস, ঐক্য আৰু জাতীয় গৌৰৱৰ ভাৱ গঢ়ি তোলাটোও সমানেই প্ৰয়োজনীয় । সাহস, অনুশাসন আৰু জনসেৱাৰ সংমিশ্ৰণৰ জৰিয়তে এই পদক্ষেপে ভাৰতীয় সেনাৰ দেশ সেৱাৰ বহল দৃষ্টিভংগীৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে ।
লগতে পঢ়ক : ভাৰত-চীন সীমান্তৱৰ্তী অৰুণাচলৰ গাঁওবোৰত পট পৰিৱৰ্তন: কিদৰে পুনৰ জনমুখী হৈ পৰিব এই গাঁওসমূহ ?