শ্ৰমিক দিৱসত অখ্যাত নায়কলৈ ভাৰতীয় সেনাৰ সন্মান
ভাৰত-চীন সীমান্তবৰ্তী লামাং আৰু মেচুকা উপত্যকাৰ অগ্ৰগামী স্থলসমূহত ভাৰতীয় সেনাৰ স্পিয়াৰহেড ডিভিজনে সেইসকল লোকক সন্মান জনালে, যিসকলৰ অৱদান সাধাৰণতে অদৃশ্য হৈ থাকে ৷
Published : May 2, 2026 at 12:30 AM IST
তেজপুৰ: নগৰৰ কোলাহলৰ পৰা বহু দূৰৈত, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুৰ্গম, উচ্চ পাহাৰৰ মাজত কিছু অজ্ঞাত ব্যক্তিক এক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতাৰ মুহূৰ্তৰে এইবাৰ শ্ৰমিক দিৱস উদযাপন হ’ল ।
ভাৰত-চীন সীমান্তবৰ্তী লামাং আৰু মেচুকা উপত্যকাৰ অগ্ৰগামী স্থলসমূহত ভাৰতীয় সেনাৰ স্পিয়াৰহেড ডিভিজনে সেইসকল লোকক সন্মান জনালে, যিসকলৰ অৱদান সাধাৰণতে অদৃশ্য হৈ থাকে ৷ এইসকলেই হৈছে সীমান্তত কৰ্মৰত প’ৰ্টাৰসকল ।
স্থানীয় সমাজৰ পৰা অহা এই প’ৰ্টাৰসকলে কঠিন পৰিবেশত, একা-বেঁকা পাহাৰীয়া পথ আৰু অনিশ্চিত বতৰৰ মাজেৰে গতি কৰি, সেনাৰ বাবে আৱশ্যকীয় সামগ্ৰী, খাদ্য সামগ্ৰী, বয়-বস্তুৰে সহায় আগবঢ়ায় । গাড়ী নোপোৱাকৈ যি ঠাইবোৰত সৈনিকসকল থাকিবলৈ বাধ্য, সেইবোৰ ঠাইত এই প’ৰ্টাৰসকলেই হৈছে জীৱনৰেখা ।
আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটো আছিল সৰল যদিও অৰ্থবহ । চাহ-আড্ডাৰ মাজেৰে ৫০ জনৰো অধিক প’ৰ্টাৰে সৈনিকসকলৰ সৈতে সময় কটালে । এইটো কেৱল এক অনুষ্ঠান নাছিল - ই আছিল পৰস্পৰৰ সন্মান, কৃতজ্ঞতা আৰু সম্পৰ্ক মজবুত কৰাৰ এক সুযোগ ।
সেনাৰ বিষয়াসকলে প’ৰ্টাৰসকলৰ শাৰীৰিক পৰিশ্ৰমৰ লগতে তেওঁলোকৰ দৃঢ়তা, দায়িত্ববোধ আৰু নিঃশব্দ সাহসৰো উচ্চ প্ৰশংসা কৰে । এনে কঠিন ভূখণ্ডত তেওঁলোকৰ ভূমিকা অপৰিহাৰ্য, য’ত প্ৰতিটো পদক্ষেপেই এখন সংগ্ৰাম ।
এই অনুষ্ঠানটোৱে Operation Sadbhavana ৰ আত্মাও প্ৰতিফলিত কৰে, যাৰ জৰিয়তে সেনাই সীমান্ত অঞ্চলত স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে বিশ্বাস, সহযোগিতা আৰু সম্প্ৰীতি সুদৃঢ় কৰি আহিছে ।
অনুষ্ঠানত মাত্ৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু গভীৰ সন্মানৰ প্ৰকাশ । মেচুকাৰ নীৰৱ উচ্চভূমিত এইবাৰৰ শ্ৰমিক দিৱস কেৱল উদযাপন নহয়, বৰং দেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নীৰৱে কাম কৰি যোৱা এই নামহীন নায়কসকললৈ এক সঁচা শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে ভাৰতীয় সেনাই ।
লগতে পঢ়ক: আন্তৰ্জাতিক শ্ৰমিক দিৱস : নিৰ্মাণ খণ্ডত নিয়োজিত ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শ্ৰমিকৰ বেদনা বুজিব কোনে