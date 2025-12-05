ETV Bharat / bharat

অৰুণাচলৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ কাংটো আৰোহণ; ভাৰতীয় সেনাৰ অভিলেখ

ভাৰতীয় সেনাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ কাংটোৰ (৭,০৪২ মিটাৰ) সফল আৰোহণেৰে ইতিহাস ৰচিলে ।

Indian Army climbing Kangto peak
অৰুণাচলৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ কাংটো আৰোহণ; ভাৰতীয় সেনাৰ অভিলেখ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 5, 2025 at 8:01 PM IST

2 Min Read
তেজপুৰ: দেশৰ বাবে এক গৌৰৱময় আৰু বিশেষ মাইলৰ খুঁটি স্থাপন ভাৰতীয় সেনাৰ । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দুৰ্গম ৭,০৪২ মিটাৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ কাংটো (Mount Kangto) জয় ভাৰতীয় সেনাৰ । ভাৰতীয় সেনাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই শিখৰ আৰোহণ কৰি অভিলেখ গঢ়িলে ।

ভাৰতীয় সেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ এক পৰ্বতাৰোহী দলে সফলতাৰে আৰোহণ কৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সৰ্বোচ্চ আৰু ইতিপূৰ্বে দুৰ্গম বুলি বিবেচিত হোৱা কাংটো শিখৰ ৭,০৪২ মিটাৰ বা ২৩,১০৩ ফুট উচ্চতাৰ । পশ্চিম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পূব কামেং জিলাৰ হিমালয়ৰ এই উচ্চ শিখৰ দক্ষিণ দিশৰ পৰা অতিশয় কঠিন পথ অৱলম্বন কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে জয় কৰিব পৰা এই অভিযান ভাৰতীয় সেনাৰ সক্ষমতা আৰু অবিচল মনোবলৰ উজ্জ্বল প্ৰমাণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে তেজপুৰস্থিত প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল অতুল শ্ৰীধৰণে ।

Indian Army climbing Kangto peak
অৰুণাচলৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ কাংটো আৰোহণ; ভাৰতীয় সেনাৰ অভিলেখ (ETV Bharat Assam)

কাংটো শিখৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অতিকৈ উচ্চতাৰ ভাৰত-তিব্বত-চীন সীমান্তত অৱস্থিত অতি দুৰ্গম আৰু কঠিন ভূখণ্ডত অৱস্থিত । তেওঁ জনায় যে ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ আৰ্মী কমাণ্ডাৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল আৰ চি তিৱাৰীৰ নেতৃত্বত সেনাৰ দলটোৱে এই শিখৰ আৰোহণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত ‘ফ্লেগ ইন’ কৰি তেওঁলোকৰ অসম্ভৱ সাহস, উচ্চ কৃতিত্ব আৰু দৃঢ় অধ্যৱসায়ৰ বাবে বিশেষভাবে প্ৰশংসা কৰে ।

যোৱা ৩ নৱেম্বৰত ভাৰতীয় সেনাৰ তেজপুৰস্থিত গজৰাজ ক'ৰ্পছৰ জেনেৰেল অফিচাৰ কমাণ্ডিঙে ‘ফ্লেগ অফ’ কৰা এই ১৮ জনীয়া সদস্যৰ দলটোৱে অত্যন্ত কঠিন হিমালয়ৰ ভৌগোলিক পৰিৱেশ পাৰ হৈ অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰে । অত্যন্ত পাতলীয়া বায়ুমণ্ডল, হিমশীতল তাপমান, বিপজ্জনক বৰফৰ শৃংখল, গভীৰ উচ্চতা আৰু প্ৰায় উলম্ব বৰফৰ প্ৰাচীৰৰ দৰে সংকটজনক পৰিস্থিতিকো উপেক্ষা কৰি এই অভিযানে দেখুৱাইছে ভাৰতীয় সেনাৰ অপূৰ্ব সহনশীলতা, নিয়মানুৱর্তিতা, দলীয় চেতনা শক্তি আৰু অদম্য আত্মবিশ্বাস ।

Indian Army climbing Kangto peak
অৰুণাচলৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ কাংটো আৰোহণ; ভাৰতীয় সেনাৰ অভিলেখ (ETV Bharat Assam)

এই ঐতিহাসিক জয়লাভে পূব হিমালয়ৰ শৌৰ্য-বিস্তাৰৰ প্ৰতি এক গৌৰৱোজ্জ্বল শ্রদ্ধাঞ্জলি আৰু মানৱীয় সহনশীলতা তথা কাৰ্যদক্ষতাৰ সীমনা অতিক্ৰম কৰিবলৈ ভাৰতীয় সেনাৰ অবিৰত প্ৰতিজ্ঞাৰ প্ৰতিফলন বুলি অভিহিত কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় ।

