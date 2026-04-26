প্ৰাক্তন সৈনিকৰ সৈতে সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে লিকাবালিত সেনাৰ বিশাল সমাৰোহ
পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লিকাবালিত ভাৰতীয় সেনা আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত প্ৰবীণ সৈনিক সমাৰোহ । প্ৰাক্তন সৈনিক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ নিষ্পত্তিৰ প্ৰয়াস ।
Published : April 26, 2026 at 3:09 PM IST
তেজপুৰ : প্ৰাক্তন সৈনিকসকলৰ সৈতে যোগাযোগ আৰু সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লিকাবালিত ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰাক্তন সৈনিক সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয় । স্পিয়াৰ কৰ্পছৰ অধীনস্থ ভাৰতীয় সেনাৰ স্পিয়াৰহেড বিভাগে শনিবাৰে লিকাবালিত এই মেগা প্ৰবীণ সৈনিক সমাৰোহৰ আয়োজন কৰে ।
ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা বিভাগ তেজপুৰৰ মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল অতুল শ্ৰীধৰণে জনোৱা মতে অসম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অসামৰিক প্ৰশাসনৰ সমন্বয়ত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত প্ৰবীণ সৈনিক, বীৰ নাৰী, কৰ্মৰত জোৱানকে ধৰি ১৫০০ৰো অধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই সমাৰোহৰ লক্ষ্য আছিল প্ৰাক্তন সৈনিকসকলৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত থাকি পেঞ্চনৰ সমস্যা, আইনী আৰু ভূমি সম্পৰ্কীয় বিষয় আৰু প্ৰবীণ সৈনিক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালে সন্মুখীন হোৱা অন্যান্য প্ৰত্যাহ্বানৰ দৰে জৰুৰী বিষয়সমূহৰ সমাধান কৰা ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল কে টি পৰনায়কে (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে । ভাষণত তেওঁ প্ৰবীণ সৈনিকসকলৰ অদম্য নিষ্ঠা আৰু ত্যাগৰ প্ৰশংসা কৰে আৰু কল্যাণমূলক আঁচনিসমূহৰ সফল ৰূপায়ণ আৰু পেঞ্চন সম্পৰ্কীয় সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে চলি থকা প্ৰচেষ্টাসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
ৰাজ্যৰ সৈনিক ব'ৰ্ড ইটানগৰ, ডিব্ৰুগড় আৰু লখিমপুৰৰ জিলা সৈনিক কল্যাণ কার্যালয়, পিচিডিএ গুৱাহাটী, ইচিএইচএছ, বিভিন্ন কাৰ্যালয়, একাধিক চৰকাৰী সংস্থা আৰু বেংককে ধৰি বহুকেইটা সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে ৷ তেওঁলোকে উপস্থিত প্ৰাক্তন সৈনিক আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ বিভিন্ন অভিযোগ নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত সহায় আগবঢ়ায় ।
এই সমাৱেশত প্ৰবীণ সৈনিকসকলৰ ভৱিষ্যতৰ সুযোগৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । পুনৰ সংস্থাপন আঁচনি, দ্বিতীয় কেৰিয়াৰ বিকল্প আৰু সেনা কল্যাণ সংস্থাপন সংস্থা (AWPO)ৰ জৰিয়তে নিয়োগ সমৰ্থনৰ তথ্যও আগবঢ়োৱা হয় ।
একেদৰে এক স্বাস্থ্য শিবিৰৰো আয়োজন কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানতে প্ৰবীণ সৈনিকসকলক তেওঁলোকৰ সাহসিকতা আৰু সমাজলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । অনুষ্ঠানত সৈনিক স্কুল ৰুকচিনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু এনচিচিৰ কেডেটসকলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
