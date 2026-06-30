অৰুণাচলত চীনা PLA ৰ অনুপ্ৰৱেশৰ দাবী খণ্ডন ভাৰতীয় সেনাৰ, সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰিক ভিত্তিহীন আখ্যা
ভাৰতীয় সেনাই কয়, ‘‘চীনৰ পিএলএৰ বেদখল আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত শিবিৰ স্থাপনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা কিছুমান বাতৰি আমি দেখিছো । এই বাতৰিবোৰ ভুৱা আৰু ভিত্তিহীন ।’’
Published : June 30, 2026 at 9:10 AM IST
তেজপুৰ: অৰুণাচলৰ ভাৰত-চীন সীমান্তত চীনৰ পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মীয়ে বেদখল আৰু শিবিৰ স্থাপনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি একাংশ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা বাতৰিক খণ্ডন কৰি সেইবোৰক “ভুল আৰু ভিত্তিহীন” বুলি অভিহিত কৰে ভাৰতীয় সেনাই ।
সোমবাৰে ভাৰতীয় সেনাই কয়, ‘‘চীনৰ পিএলএৰ শেহতীয়া বেদখল আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত শিবিৰ স্থাপনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা কিছুমান সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি আমি দেখিছো । এই বাতৰিবোৰ ভুৱা আৰু ভিত্তিহীন ।’’
Indian Army- " we have seen some media reports alleging recent encroachment by chinese pla and setting up of camps in arunachal pradesh. these reports are incorrect and without any basis." pic.twitter.com/N3SSJQYL7l— ANI (@ANI) June 29, 2026
ভাৰত আৰু চীনে যোৱা মাহত বেইজিঙত ভাৰত-চীন সীমান্ত পৰিক্ৰমাৰ ওপৰত পৰামৰ্শ আৰু সমন্বয়ৰ বাবে ৱৰ্কিং মেকানিজম (WMCC)ৰ ৩৫ সংখ্যক বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ এক বিবৃতিত পিছত কোৱা হৈছে যে এই আলোচনা গঠনমূলক আছিল ।
দুয়োপক্ষই ভাৰত-চীন সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ পৰিস্থিতিৰ পৰ্যালোচনা কৰি সীমান্ত অঞ্চলত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত যি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, তাৰ ফলত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক ক্ৰমান্বয়ে স্বাভাৱিক কৰা সম্ভৱ হৈ উঠিছে ।
দুয়োপক্ষই সীমা নিৰ্ধাৰণ, সীমা ব্যৱস্থাপনা, ব্যৱস্থা নিৰ্মাণ আৰু সীমা অতিক্ৰম কৰি সহযোগিতা সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰে । ভাৰতীয় পক্ষই সীমা অতিক্ৰম কৰা নদীৰ পৰৱৰ্তী এক্সপাৰ্ট লেভেল মেকানিজমৰ আগতীয়া বৈঠকত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
সোমবাৰে বিদায়ী সেনা মুৰব্বী জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে কয় যে চীন সীমান্তৰ পৰিস্থিতি স্পৰ্শকাতৰ হৈ থকাৰ পিছতো সুস্থিৰ হৈ আছে, যাৰ বাবে অহৰহ সতৰ্কতাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে দুয়োখন দেশৰ সেনাই বছৰি ১১০০ৰো অধিক স্থল পৰ্যায়ৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ ৰোধ কৰে আৰু সীমান্তৰ নিয়মীয়া সমস্যাসমূহ সমাধান কৰে ।
এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক মত বিনিময়ত জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে কয় যে বিচ্ছিন্নতা চুক্তিসমূহে স্থলভাগত স্থিতিশীলতা উন্নত কৰাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাইছে আৰু দুয়োপক্ষই পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ উদ্বেগৰ প্ৰতি অধিক সঁহাৰি প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
Over 1100 interactions happen between Indian, Chinese militaries annually to prevent misunderstandings, address border issues: Army Chief Gen Dwivedi— ANI Digital (@ani_digital) June 29, 2026
Read @ANI Story | https://t.co/zczImSZwhC#COASGeneral #UpendraDwivedi #IndianMilitary #ChineseMilitary #BorderIssues pic.twitter.com/JR4cYztgsq
তেওঁ কয় যে সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি সুপ্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱস্থাৰে পৰিচালনা কৰা হৈছে । যেতিয়াই এল এ চিৰ প্ৰতি ভিন্ন ধাৰণাৰ বাবে স্থানীয় সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়াই সামৰিক-সামৰিক পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপ, হটলাইন, পতাকা বৈঠক আৰু সেনাপতি পৰ্যায়ৰ সংযোগৰ জৰিয়তে সেইবোৰ সমাধান কৰা হয় । এই ব্যৱস্থাসমূহে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত কৰাত সহায় কৰিছে আৰু সীমান্ত অঞ্চলত টহল দিয়া আৰু অন্যান্য স্থানীয় পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপকে ধৰি নিয়মীয়া কাৰ্য্যকলাপসমূহ সহজ কৰি তুলিছে ।
জেনেৰেল দ্বিবেদীয়ে কয় যে ভাৰতীয় সেনাৰ অগ্ৰাধিকাৰ স্পষ্ট ৷ "প্ৰথমতে আমি এল এ চিৰ কাষত শান্তি আৰু শান্তি ৰক্ষা কৰিব লাগিব । দ্বিতীয়তে আমি আলোচনা আৰু প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে স্থানীয় সমস্যা সমাধান কৰিব বিচাৰো । তৃতীয়তে, যিকোনো সম্ভাৱ্য ভাবুকি ৰোধ কৰিবলৈ আমি এক শক্তিশালী আৰু বিশ্বাসযোগ্য নিয়োগ ভংগীমা বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ আছো ।" তেওঁ কয় ৷
‘‘একে সময়তে আমি উত্তৰ সীমান্তৰ আন্তঃগাঁথনি, লজিষ্টিক, চোৰাংচোৱাগিৰিৰ ক্ষমতা আৰু সামগ্ৰিক কাৰ্য্যকৰী প্ৰস্তুতি শক্তিশালী কৰি আহিছো ।’’ বিদায়ী সেনাপ্ৰধানগৰাকীয়ে কয় ৷ তেওঁ কয় যে ভাৰতীয় সেনা য’তেই প্ৰয়োজন হয় তাতেই নিয়োজিত আৰু আলোচনাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ । "অৱশ্যে আমাৰ পন্থা শক্তিৰ জৰিয়তে শান্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে । এল এ চিৰ কাষত ভাৰতীয় সেনাৰ ভংগীমা দৃঢ়, বিশ্বাসযোগ্য, সজাগ আৰু ভাৰতৰ ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতা আৰু জাতীয় স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ষম হৈ থাকিব ।" তেওঁ শেষত কয় ৷
লগতে পঢ়ক: ৰঙা চীনৰ আগ্ৰাসী মানসিকতাৰ মাজতে অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ দাবী