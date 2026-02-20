গোলাপী চহৰৰ আকাশত চমক দিবলৈ সাজু সূৰ্যকিৰণ-সাৰংগ
২২ ফেব্ৰুৱাৰীত জয়পুৰৰ জলমহলত অনুষ্ঠিত হ'ব এয়াৰ শ্ব’ ।
Published : February 20, 2026 at 7:48 PM IST
জয়পুৰ (ৰাজস্থান): দেশৰ গোলাপী চহৰৰ আকাশ বৃদ্ধি পাইছে উত্তেজনা । সঘনাই উৰিছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰখ্যাত সূৰ্যকিৰণ আৰু সাৰংগৰ দল । কাৰণ এইখন চহৰতেই অহা ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব এয়াৰ শ্ব’ ।
শুকুৰবাৰে জয়পুৰৰ জলমহলত চূড়ান্ত অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয় । এই অনুষ্ঠানৰ সকলোৰে দৃষ্টি নিৱদ্ধ হৈছে ৰাজস্থানৰ তিনিজন পাইলটৰ ওপৰত । এই দলটোৱে আচৰিত এৰোবেটিকছৰ দ্বাৰা দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
এই এয়াৰ শ্ব’ৰ অনুশীলনৰ সময়ত ৰঙা আৰু বগা হক আৰু ধ্ৰুৱ বিমানখনে আকাশৰ মাজেৰে একেলগে উৰি সমন্বয়, ভাৰসাম্য আৰু নিখুঁত উৰণৰ এক উল্লেখযোগ্য প্ৰদৰ্শন কৰে । লগে লগে সেই স্থানত উপস্থিত থকা ৰাইজে হাতচাপৰিৰে পাইলটসকলক উৎসাহ যোগায় ।
উল্লেখ্য় যে, বিকানেৰৰ বাসিন্দা আৰু জয়পুৰত নিয়োজিত ২৮০০ ঘণ্টীয়া উৰণৰ অভিজ্ঞতা থকা পাইলট উইং কমাণ্ডাৰ ৰাজেশ কাজলাকে ধৰি ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পাইলটে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ছিকাৰ জিলাৰ ৰামগড় শ্বেখাৱতী নিবাসী পাইলট অংকিত বশিষ্ঠ ২০০৮ চনৰ বেটচৰ পাইলট আৰু ১৮০০ ঘণ্টাৰ উৰণৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে ।
ঝোটৱাৰাৰ বাসিন্দা পাইলট সঞ্জেশ সিঙৰ ২৩০০ ঘণ্টাৰো অধিক উৰণৰ অভিজ্ঞতা আছে । এই কেইগৰাকী পাইলটে কেইবাটাও ডাঙৰ শ্ব’ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
প্ৰথমবাৰ দেখি ভয় খাইছিলো:
এই অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰা ৰাজ্যখনৰ পাইলটসকলৰ পৰিয়ালসমূহো ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হয় । উইং কমাণ্ডাৰ ৰাজেশ কাজলাৰ মাতৃ বিমলা কাজলাই কয় যে ৰাজেশৰ পিতৃও সেনাবাহিনীত কাম কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁৰ সৰু পুত্ৰও সেনাবাহিনীত আছে ।
তেওঁ কয়, "প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজেশক এনেকৈ বিমান উৰুৱাই থকা দেখি বৰ ভয় খাইছিলো; কিন্তু তাৰ পিছত অভ্যস্ত হৈ পৰিছো । ৰাজেশক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল কিন্তু; ইয়াৰ পিছত তেওঁ সেনাবাহিনী বাছি লৈছিল ।"
ৰাজেশৰ পিতৃ হৰিৰাম কাজলাই কয়, "মই নিজে সেনাবাহিনীৰ পৰা অৱসৰ লৈছো আৰু ৰাজেশে নিজাববীয়াকৈ এই পদত অৰ্জন কৰিছে ।"
পুত্ৰক লৈ গৌৰৱ :
পাইলট অংকিত বশিষ্ঠৰ মাতৃ পুনম বশিষ্ঠই কয় যে আগতে পুত্ৰই আকাশত এনে ষ্টাণ্ট কৰা দেখি বহুত ভয় খাইছিল; কিন্তু এতিয়া অভ্যস্ত হৈ পৰিছে । আনহাতে অংকিত বশিষ্ঠৰ ককাক জ্ঞান বশিষ্ঠই কয়, "মোৰ ভতিজাই যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা এৰোবেটিক শ্ব’ত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে যদিও এইবাৰ জয়পুৰৰ শ্ব’টো সঁচাকৈয়ে দৰ্শনীয় হৈছে । পাইলট সঞ্জেশ সিঙৰ পুত্ৰও উপস্থিত হয় পিতৃৰ অনশীলন চাবলৈ ।