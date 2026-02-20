ETV Bharat / bharat

গোলাপী চহৰৰ আকাশত চমক দিবলৈ সাজু সূৰ্যকিৰণ-সাৰংগ

২২ ফেব্ৰুৱাৰীত জয়পুৰৰ জলমহলত অনুষ্ঠিত হ'ব এয়াৰ শ্ব’ ।

INDIAN AIR FORCE AIR SHOW IN JAIPUR
জয়পুৰত সূৰ্যকিৰণ দলৰ এয়াৰ শ্ব' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 20, 2026 at 7:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জয়পুৰ (ৰাজস্থান): দেশৰ গোলাপী চহৰৰ আকাশ বৃদ্ধি পাইছে উত্তেজনা । সঘনাই উৰিছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ প্ৰখ্যাত সূৰ্যকিৰণ আৰু সাৰংগৰ দল । কাৰণ এইখন চহৰতেই অহা ২২ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব এয়াৰ শ্ব’ ।

শুকুৰবাৰে জয়পুৰৰ জলমহলত চূড়ান্ত অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয় । এই অনুষ্ঠানৰ সকলোৰে দৃষ্টি নিৱদ্ধ হৈছে ৰাজস্থানৰ তিনিজন পাইলটৰ ওপৰত । এই দলটোৱে আচৰিত এৰোবেটিকছৰ দ্বাৰা দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

এই এয়াৰ শ্ব’ৰ অনুশীলনৰ সময়ত ৰঙা আৰু বগা হক আৰু ধ্ৰুৱ বিমানখনে আকাশৰ মাজেৰে একেলগে উৰি সমন্বয়, ভাৰসাম্য আৰু নিখুঁত উৰণৰ এক উল্লেখযোগ্য প্ৰদৰ্শন কৰে । লগে লগে সেই স্থানত উপস্থিত থকা ৰাইজে হাতচাপৰিৰে পাইলটসকলক উৎসাহ যোগায় ।

INDIAN AIR FORCE AIR SHOW IN JAIPUR
সাৰংগ হেলিকপ্টাৰৰ আচৰিত ধৰণৰ ষ্টাণ্ট (ETV Bharat)

উল্লেখ্য় যে, বিকানেৰৰ বাসিন্দা আৰু জয়পুৰত নিয়োজিত ২৮০০ ঘণ্টীয়া উৰণৰ অভিজ্ঞতা থকা পাইলট উইং কমাণ্ডাৰ ৰাজেশ কাজলাকে ধৰি ৰাজস্থানৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পাইলটে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ছিকাৰ জিলাৰ ৰামগড় শ্বেখাৱতী নিবাসী পাইলট অংকিত বশিষ্ঠ ২০০৮ চনৰ বেটচৰ পাইলট আৰু ১৮০০ ঘণ্টাৰ উৰণৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে ।

INDIAN AIR FORCE AIR SHOW IN JAIPUR
সাৰংগ হেলিকপ্টাৰৰ আচৰিত ধৰণৰ ষ্টাণ্ট (ETV Bharat)

ঝোটৱাৰাৰ বাসিন্দা পাইলট সঞ্জেশ সিঙৰ ২৩০০ ঘণ্টাৰো অধিক উৰণৰ অভিজ্ঞতা আছে । এই কেইগৰাকী পাইলটে কেইবাটাও ডাঙৰ শ্ব’ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।

প্ৰথমবাৰ দেখি ভয় খাইছিলো:

এই অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰা ৰাজ্যখনৰ পাইলটসকলৰ পৰিয়ালসমূহো ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হয় । উইং কমাণ্ডাৰ ৰাজেশ কাজলাৰ মাতৃ বিমলা কাজলাই কয় যে ৰাজেশৰ পিতৃও সেনাবাহিনীত কাম কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু তেওঁৰ সৰু পুত্ৰও সেনাবাহিনীত আছে ।

INDIAN AIR FORCE AIR SHOW IN JAIPUR
এয়াৰশ্ব’ৰ সময়ত পাইলটৰ পৰিয়ালৰ সদস্য় উপস্থিত (ETV Bharat)

তেওঁ কয়, "প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজেশক এনেকৈ বিমান উৰুৱাই থকা দেখি বৰ ভয় খাইছিলো; কিন্তু তাৰ পিছত অভ্যস্ত হৈ পৰিছো । ৰাজেশক ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল কিন্তু; ইয়াৰ পিছত তেওঁ সেনাবাহিনী বাছি লৈছিল ।"

ৰাজেশৰ পিতৃ হৰিৰাম কাজলাই কয়, "মই নিজে সেনাবাহিনীৰ পৰা অৱসৰ লৈছো আৰু ৰাজেশে নিজাববীয়াকৈ এই পদত অৰ্জন কৰিছে ।"

INDIAN AIR FORCE AIR SHOW IN JAIPUR
পাইলট সঞ্জেশ সিঙৰ পুত্ৰই প্ৰত্য়ক্ষ কৰিলে পিতৃৰ অনশীলন (ETV Bharat)

পুত্ৰক লৈ গৌৰৱ :

পাইলট অংকিত বশিষ্ঠৰ মাতৃ পুনম বশিষ্ঠই কয় যে আগতে পুত্ৰই আকাশত এনে ষ্টাণ্ট কৰা দেখি বহুত ভয় খাইছিল; কিন্তু এতিয়া অভ্যস্ত হৈ পৰিছে । আনহাতে অংকিত বশিষ্ঠৰ ককাক জ্ঞান বশিষ্ঠই কয়, "মোৰ ভতিজাই যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা এৰোবেটিক শ্ব’ত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে যদিও এইবাৰ জয়পুৰৰ শ্ব’টো সঁচাকৈয়ে দৰ্শনীয় হৈছে । পাইলট সঞ্জেশ সিঙৰ পুত্ৰও উপস্থিত হয় পিতৃৰ অনশীলন চাবলৈ ।

লগতে পঢ়ক:বৰাকৰ আকাশত উৰিল সাৰংগ হেলিকপ্টাৰ

বায়ুসেনাৰ বিশেষ এয়াৰ শ্ব', দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশৰ সাক্ষী হ'ল গুৱাহাটী

TAGGED:

SURYA KIRAN AEROBATIC TEAM
INDIAN AIR FORCE
ইটিভি ভাৰত অসম
SURYAKIRAN
INDIAN AIR FORCE AIR SHOW IN JAIPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.