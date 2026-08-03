ETV Bharat / bharat

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰম্ভ

এই অভিযান আৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যুৱচামক ড্ৰাগছ আৰু নিচাৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আৰু সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ।

VIKSIT BHARAT SANKALP ABHIYAAN
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ফাইল ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 12:05 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ৷ বিকশিত ভাৰতৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেওবাৰৰ পৰা এই অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷

প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছৰ আসক্তিৰ দৰে সমস্যাসমূহ নিৰ্মূলৰ বাবে নৱপ্ৰজন্মই দেখুওৱা বাটে ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকলক সামাজিকভাৱে সচেতন আৰু নিজৰ দায়িত্বৰ প্ৰতি নিষ্ঠাৱান কৰি তুলিছে ।

‘‘যুৱচামৰ বাবে বিকশিত ভাৰত সংকল্প অভিযান’’ কাৰ্যসূচীত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে কয় । ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰে । এই কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলক ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ অভিযানত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰা ।

এই পদক্ষেপ যুৱচামক ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীত অৰিহণা যোগাবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ লগতে ‘বিকশিত ভাৰত ২০৪৭’ ৰ বিস্তৃত লক্ষ্যক সমৰ্থন কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে আমি ইয়াত এক উদাৰ আৰু উল্লেখযোগ্য সংকল্পৰ বাবে সমবেত হৈছো ।

এই পদক্ষেপ ব্যক্তি, পৰিয়াল, সমাজ আৰু দেশবাসীৰ সৰ্বাংগীণ কল্যাণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে । দেশে ‘বিকশিত ভাৰত’ৰ সংকল্পৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে যুৱচামক মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হ’ব লাগিব আৰু ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগিব বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷

সেয়েহে আমি সংকল্প ল’ব লাগিব যে দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকল যাতে সচেতন হয় আৰু ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰি থাকে । কাশীৰ সাংসদ হিচাপে মই আনন্দিত যে যোৱা বছৰ কাশীৰ পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰাই এই প্ৰকল্পটো পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে আৰম্ভ কৰা হৈছিল । সেয়ে বৈজ্ঞানিক স্পষ্টতাৰ বাহিৰত আধ্যাত্মিক শক্তি, সন্তসকলৰ আশীৰ্বাদ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা শতিকাজুৰি ড্ৰাগছৰ অপব্যৱহাৰক প্ৰত্যাখ্যান কৰা সাংস্কৃতিক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলিত হৈছে । সেইবাবেই সমগ্ৰ দেশৰ ১২৫টা আধ্যাত্মিক সংগঠনে লাখ লাখ নাগৰিকৰ সেৱাত অক্লান্তভাৱে কাম কৰি আছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত কয় ।

তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এই আটাইকেইটা সংগঠনে ‘কাশী ঘোষণা’ গ্ৰহণ কৰিছে, যিটো ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰত গঠনৰ ক্ষেত্ৰত পাঁচ বছৰীয়া ৰোডমেপ ৷ ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত বাৰাণসীত অনুষ্ঠিত যুৱ আধ্যাত্মিক সন্মিলনৰ সময়ত এই ৰোডমেপ প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণত কয়, ‘‘এই পদক্ষেপৰ বাবে বিভিন্ন পটভূমিৰ যুৱক-যুৱতীসকলে একত্ৰিত হৈছিল । ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকল নিজৰ প্ৰতি সদায়ে সচেতন ৷ আপোনালোকৰ ওপৰত থকা মোৰ বিশ্বাসক আপোনালোক সকলোৱে অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।’’ যুৱক-যুৱতীসকলক ভাৰতৰ অমৃত প্ৰজন্ম বুলি অভিহিত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে পৰৱৰ্তী ২০–২৫ বছৰত আপোনালোকে নিজৰ জীৱনক সঠিক দিশলৈ নিব ।

২০৪৬ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ সংকল্পৰ দিশত দেশক আগুৱাই নিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে আহ্বান জনায় ৷ ‘‘দেশক আপোনাৰ শক্তি, সৃষ্টিশীল কল্পনা আৰু প্ৰতিভাৰ প্ৰয়োজন । গতিকে জাতি আৰু নিজৰ জীৱনৰ স্বাৰ্থত ড্ৰাগছৰ পৰা আঁতৰি থাকক’’ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে আহ্বান জনায় ৷

লগতে পঢ়ক: ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুতকৰণৰ লক্ষ্য : ৫ আগষ্টত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মূল সমিতিৰ বৈঠক

TAGGED:

ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান
বিকশিত ভাৰত
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান
VIKSIT BHARAT SANKALP ABHIYAAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.