প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰম্ভ
এই অভিযান আৰম্ভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যুৱচামক ড্ৰাগছ আৰু নিচাৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আৰু সজাগ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ।
Published : August 3, 2026 at 12:05 AM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান ৷ বিকশিত ভাৰতৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেওবাৰৰ পৰা এই অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছৰ আসক্তিৰ দৰে সমস্যাসমূহ নিৰ্মূলৰ বাবে নৱপ্ৰজন্মই দেখুওৱা বাটে ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকলক সামাজিকভাৱে সচেতন আৰু নিজৰ দায়িত্বৰ প্ৰতি নিষ্ঠাৱান কৰি তুলিছে ।
Prime Minister Narendra Modi will launch the "Nasha Mukta Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyaan" shortly, calling upon the youth of the nation to lead a people's movement against substance abuse through the spirit of Jan Bhagidari.— ANI (@ANI) August 2, 2026
(Pic: DD) pic.twitter.com/S9TmmmnQfc
‘‘যুৱচামৰ বাবে বিকশিত ভাৰত সংকল্প অভিযান’’ কাৰ্যসূচীত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে কয় । ভিডিঅ’ কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰে । এই কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য হৈছে সমগ্ৰ দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলক ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ অভিযানত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰা ।
এই পদক্ষেপ যুৱচামক ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীত অৰিহণা যোগাবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ লগতে ‘বিকশিত ভাৰত ২০৪৭’ ৰ বিস্তৃত লক্ষ্যক সমৰ্থন কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে আমি ইয়াত এক উদাৰ আৰু উল্লেখযোগ্য সংকল্পৰ বাবে সমবেত হৈছো ।
#WATCH | On Prime Minister Narendra Modi to launch the " nasha mukta yuva for viksit bharat sankalp abhiyaan", union minister mansukh mandaviya says, "...when the nation was celebrating 'azadi ka amrit mahotsav', you articulated the vision of a 'viksit bharat', envisioning the 140… pic.twitter.com/SnRdPSGAbK— ANI (@ANI) August 2, 2026
এই পদক্ষেপ ব্যক্তি, পৰিয়াল, সমাজ আৰু দেশবাসীৰ সৰ্বাংগীণ কল্যাণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে । দেশে ‘বিকশিত ভাৰত’ৰ সংকল্পৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে যুৱচামক মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হ’ব লাগিব আৰু ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগিব বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় ৷
সেয়েহে আমি সংকল্প ল’ব লাগিব যে দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকল যাতে সচেতন হয় আৰু ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰি থাকে । কাশীৰ সাংসদ হিচাপে মই আনন্দিত যে যোৱা বছৰ কাশীৰ পবিত্ৰ ভূমিৰ পৰাই এই প্ৰকল্পটো পাইলট প্ৰজেক্ট হিচাপে আৰম্ভ কৰা হৈছিল । সেয়ে বৈজ্ঞানিক স্পষ্টতাৰ বাহিৰত আধ্যাত্মিক শক্তি, সন্তসকলৰ আশীৰ্বাদ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা শতিকাজুৰি ড্ৰাগছৰ অপব্যৱহাৰক প্ৰত্যাখ্যান কৰা সাংস্কৃতিক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলিত হৈছে । সেইবাবেই সমগ্ৰ দেশৰ ১২৫টা আধ্যাত্মিক সংগঠনে লাখ লাখ নাগৰিকৰ সেৱাত অক্লান্তভাৱে কাম কৰি আছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাষণত কয় ।
#WATCH | PM Narendra Modi says, " the campaign we are witnessing today is for the individual, the family, and society; above all, it is for the nation. the very name of this movement—the 'drug-free youth' initiative under the viksit bharat sankalp abhiyan — clarifies its resolve.… pic.twitter.com/sgPzrQ80yo— ANI (@ANI) August 2, 2026
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে এই আটাইকেইটা সংগঠনে ‘কাশী ঘোষণা’ গ্ৰহণ কৰিছে, যিটো ড্ৰাগছমুক্ত ভাৰত গঠনৰ ক্ষেত্ৰত পাঁচ বছৰীয়া ৰোডমেপ ৷ ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত বাৰাণসীত অনুষ্ঠিত যুৱ আধ্যাত্মিক সন্মিলনৰ সময়ত এই ৰোডমেপ প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ভাষণত কয়, ‘‘এই পদক্ষেপৰ বাবে বিভিন্ন পটভূমিৰ যুৱক-যুৱতীসকলে একত্ৰিত হৈছিল । ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকল নিজৰ প্ৰতি সদায়ে সচেতন ৷ আপোনালোকৰ ওপৰত থকা মোৰ বিশ্বাসক আপোনালোক সকলোৱে অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।’’ যুৱক-যুৱতীসকলক ভাৰতৰ অমৃত প্ৰজন্ম বুলি অভিহিত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে পৰৱৰ্তী ২০–২৫ বছৰত আপোনালোকে নিজৰ জীৱনক সঠিক দিশলৈ নিব ।
#WATCH | PM Narendra Modi says, " the 'nasha mukta yuva abhiyaan' is launching across the country today... there is immense power in collective action, and today, driven by that very strength, this campaign is set to touch the heart of every young person. lakhs of youths across… pic.twitter.com/DrDEvKlaR0— ANI (@ANI) August 2, 2026
২০৪৬ চনৰ ভিতৰত ভাৰতক উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হোৱাৰ সংকল্পৰ দিশত দেশক আগুৱাই নিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে আহ্বান জনায় ৷ ‘‘দেশক আপোনাৰ শক্তি, সৃষ্টিশীল কল্পনা আৰু প্ৰতিভাৰ প্ৰয়োজন । গতিকে জাতি আৰু নিজৰ জীৱনৰ স্বাৰ্থত ড্ৰাগছৰ পৰা আঁতৰি থাকক’’ বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলোকে আহ্বান জনায় ৷
লগতে পঢ়ক: ভৱিষ্যত নিৰ্মাণৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুতকৰণৰ লক্ষ্য : ৫ আগষ্টত ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মূল সমিতিৰ বৈঠক