ETV Bharat / bharat

সন্ত্ৰাসবাদক পৰাভূত কৰিবলৈ ভাৰতে প্ৰতিটো জৰুৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব: বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়

২৬/১১ মুম্বাই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ গোচৰৰ ছয়জন পাকিস্তান ভিত্তিক অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ অনুপস্থিতিত বিচাৰ চলোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত এই বিবৃতি আহিছে ।

Mumbai attack trial in absentia
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱাল (ANI)
author img

By ANI

Published : August 18, 2026 at 9:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে মঙলবাৰে কয় যে সন্ত্ৰাসবাদক পৰাভূত কৰিবলৈ নতুন দিল্লীয়ে প্ৰতি জৰুৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি যাব । ২৬/১১ মুম্বাই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ গোচৰৰ ছয়জন পাকিস্তান ভিত্তিক অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ অনুপস্থিতিত বিচাৰ চলোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত এই বিবৃতি আহিছে ।

বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বিসাপ্তাহিক সংবাদ মাধ্যম সম্বোধনৰ সময়ত ২০০৮ চনৰ মুম্বাইত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পলাতক অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আনুষ্ঠানিক কাৰ্যব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে এই মন্তব্য কৰে ।

সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ বিস্তৃত পন্থা আৰু জবাবদিহিতা নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰি দি জয়ছোৱালে কয় যে নতুন দিল্লীয়ে আন্তৰ্জাতিক সমাজে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ গুৰুত্বক স্বীকাৰ কৰাটো বিচাৰে আৰু এই বিপদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ভাৰতৰ দায়বদ্ধতা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।

"এইবোৰ অতি গুৰুতৰ কথা । আমি ইয়াক অতি গুৰুত্বসহকাৰে লও । আমি বিচাৰোঁ যে বিশ্ব সমাজে এনে কাৰ্যৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰক । ভাৰত সন্ত্ৰাসবাদৰ দ্বাৰা যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে । আমি বিগত কেইবাবছৰ ধৰি সন্ত্ৰাসবাদ, য'ত সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা হোৱা সন্ত্ৰাসবাদো জড়িত, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ বিশ্বজনীন পদক্ষেপ শক্তিশালী কৰিবলৈ বহু প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছো ।"

"সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে আমাৰ যুঁজখন আৰু অধিক গতিত চলি থাকিব । আৰু সন্ত্ৰাসবাদক পৰাভূত কৰিবলৈ যি জৰুৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে, আমি সেয়া গ্ৰহণ কৰি যাম ।" বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয় ।

২৬/১১ মুম্বাই সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ অভিযোগত অভিযুক্ত ছয়জন পাকিস্তানী নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ অনুপস্থিতিত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ পিছতে এই মন্তব্য আহিছে । এই গোচৰত লস্কৰ-ই-তৈবাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হাফিজ ছয়ীদ আৰু জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা জাকি-উৰ-ৰেহমান লাখভিও আছে ।

কাৰ্যবিধি অনুসৰি, মুম্বাই আৰক্ষীয়ে বিশেষ চৰকাৰী অধিবক্তা উজ্জ্বল নিকামলৈ পত্ৰ লিখি পলায়ন কৰা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে । হাফিজ ছয়ীদ, জাকি-উৰ-ৰেহমান লাখভি, ছাজিদ মিৰ, আবু আলকামা, আছিম ওৰফে আবু কাহাফা আৰু মেজৰ আব্দুৰ ৰেহমান পাছাৰ বিৰুদ্ধে এই ঘোষণা জাৰি কৰিছে ।

এই পদক্ষেপে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । কিয়নো এনে ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদী গোচৰত ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা (বিএনএছএছ), ২০২৩ৰ অধীনত অভিযুক্তৰ অনুপস্থিতিত বিচাৰৰ ব্যৱস্থা প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ।

বিশেষ চৰকাৰী অধিবক্তা উজ্জ্বল নিকামে কয় যে বিএনএছএছৰ ৩৫৬ ধাৰাত পলায়ন কৰা অপৰাধীৰ অনুপস্থিতিত গোচৰ চলোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘদিনীয়া বিলম্ব হোৱাটো ৰোধ কৰা ।

উল্লেখ্য যে ২০০৮ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত মুম্বাইত সংঘটিত ২৬/১১ আক্ৰমণত পাকিস্তানস্থিত লস্কৰ-ই-তৈবা সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত ১৬০ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে শতাধিক লোক আহত হৈছিল । ভাৰতে বাৰে বাৰে পাকিস্তানত থকা এই আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা আৰু সুবিধা প্ৰদানৰ অভিযুক্তসকলৰ বিৰুদ্ধে জবাবদিহিতা বিচাৰিছে ।

জয়ছোৱালে ভাৰতৰ দাবীক পাকিস্তানে অস্বীকাৰ কৰাক লৈও তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি শ্বাহজাদ ভাট্টি সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্কক আইএছআইৰ সৈতে সংযোগ কৰে । ইছলামাবাদৰ এই দাবীৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "ভাৰত চৰকাৰে যি স্থিতি আগবঢ়াইছে, তাতেই স্থিৰ হৈ আছে ।"

উল্লেখ্য যে ভাৰতীয় নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে সোমবাৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ পূৰ্বে ১৪ খন ৰাজ্যত সমন্বিত অভিযান চলাই আইএছআই সমৰ্থিত পাকিস্তানস্থিত শ্বাহজাদ ভাট্টি সন্ত্ৰাসবাদী নেটৱৰ্ক বুলি অভিহিত কৰা নেটৱৰ্কক ধ্বংস কৰাৰ লগতে বিধ্বংসী আক্ৰমণ চলোৱাৰ তথাকথিত পৰিকল্পনা বিফল কৰাৰ পিছত তেওঁ এই মন্তব্য কৰে ।

নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ মতে, সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা চলোৱা সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি ভাৰতৰ উল্লিখিত নীতিৰ অধীনত "শূন্য সহনশীলতা"ৰ অধীনত চলোৱা অভিযানৰ অংশ হিচাপে ২৫৩ জন লোকক আটক কৰাৰ বিপৰীতে ৮০টাতকৈ অধিক এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰা হয় আৰু ২০০ৰো অধিক কৰ্মীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক :দিল্লীত শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদত আৰক্ষীৰ ভূমিকা পৰীক্ষণৰ বাবে উচ্চ স্তৰীয় সমিতি গঠনঃ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়

TAGGED:

26 11 TERROR ATTACK
MEA
RANDHIR JAISWAL
ইটিভি ভাৰত অসম
MUMBAI ATTACK TRIAL IN ABSENTIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.