বিশ্বৰ ১৭ শতাংশ জনসংখ্যা থকা ভাৰতৰ পৰা মাত্ৰ ৩ শতাংশ কাৰ্বন নিৰ্গমনঃ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল

বিশ্বৰ ১৭ শতাংশ জনসংখ্যা থকা ভাৰতৰ পৰা মাত্ৰ ৩ শতাংশ কাৰ্বন নিৰ্গমনঃ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেল
জলবায়ু পৰিৱৰ্তনক লৈ জাৰ্মানীৰ বৈঠকত ইউৰোপৰ ভূমিকাক প্ৰশ্ন ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলৰ...
Published : October 23, 2026 at 6:18 PM IST
হায়দৰাবাদ : সময় যিমানে বাগৰিছে সিমানে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে বিশ্বজুৰি এক চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৷ এই জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে দায়ী কোন ? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰক লৈ দুটা ভাগত বিভক্ত বিশ্বৰ নেতৃত্ব ৷ উল্লেখ্য় যে এতিয়া উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰসমূহ জগৰীয়া বুলি অভিযোগ কৰে ৷
আনহাতে উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰসমূহে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহক জগৰীয়া কৰি আহিছে ৷ পৰস্পৰে পৰস্পৰক অভিযোগ কৰে যদিও কোনো এখন ৰাষ্ট্ৰই জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়টোক দায়িত্বসহকাৰে লৈ সমাধানৰ চিন্তা কৰা নাই ৷
It was wonderful to be back at the Berlin Global Dialogue again. During the panel discussion on "New Era, New Alliances: The Third Path?", I spoke about how trust is today's new rare earth. I also discussed how India approaches global partnerships as win-win opportunities for all, building on complementary strengths. Highlighted India's recently concluded FTAs with developed economies and how we are confidently negotiating new trade deals, bringing our strengths of skill and scale to the table for the benefit of the world. 📹 https://t.co/u9MsKEZK4d— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 22, 2026
বিপৰীতে বিশ্বত হোৱা জলবায়ু পৰিৱৰ্তনক লৈ ইউৰোপ আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ দৰে উন্নত দেশে ভাৰতৰ দৰে উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰসমুহ দায়ী বুলি কৈ হাত সাৰিব বিচাৰে ৷
কিন্তু সেই কথা কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৷ শেহতীয়াকৈ জাৰ্মানীত অনুষ্ঠিত বাৰ্লিন গ্ল'বেল ডাইলগ ২০২৬ চমুকৈ বিজিডিত ভাৰতৰ উদ্যোগ আৰু শক্তি মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলে অংশগ্ৰহণ কৰি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত ইউৰোপৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷
জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু ভাৰতৰ ভূমিকা :
জলবায়ু পৰিৱৰ্তনক হোৱা আলোচনাত মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেলে কয়, "বিশ্বৰ ১৭ শতাংশ জনসংখ্যা কেৱল ভাৰততে আছে ৷ কিন্তু বিশ্বৰ কাৰ্বন নিৰ্গমনৰ মুঠ পৰিমাণৰ কেৱলমাত্ৰ ৩ৰ পৰা ৩.৫ শতাংশ ভাৰতে কৰে ৷ বিপৰীতে পশ্চিমীয়া দেশবোৰ বা ইউৰোপীয় ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ কাৰ্বন নিৰ্গমন হয় ৷ জনসংখ্যাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ দেশৰ পৰা ব্যাপক হাৰত কাৰ্বন নিৰ্গমন হৈ আহিছে ৷"
মন্ত্ৰী গোৱেলে কয়, "বছৰ বছৰ ধৰি ঔদোগিক বিপ্লৱৰ বাবে বয়ুমণ্ডলত বিশেষকৈ অ'জন স্তৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে ৷ সেই ঔদোগিক বিপ্লৱ ইউৰোপৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল ৷ কিন্তু এতিয়া উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰসমূহত ঔদ্যোগক প্ৰদূষণৰ বাবে জলবায়ুৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি কোৱাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৷"
India is conscious of and committed to its role in climate action. https://t.co/ONx3nB0ik8— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) October 22, 2026
জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ক্ষতিপূৰণ হিচাবে উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে ঘোষণা কৰা আৰ্থিক অনুদানৰ কথা উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী গোৱালে কয়,"উন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ক্ষতিপূৰণ হিচাপে বিশ্বলৈ মাত্ৰ ১০০ বিলিয়ন ইউএএছ ডলাৰ অনুদান দিয়ে ৷ কিন্তু এই ধন উপযুক্ত নহয় ৷"
ভাৰতৰ নবীকৰণযোগ্য বা পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য শক্তিৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "বিশ্বৰ ভিতৰত ভাৰতত দ্ৰুত গতিত নবীকৰণযোগ্য বা পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য শক্তিৰ উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতত ২০৩০ চনৰ ভিতৰত ২০০৫ চনৰ কাৰ্বন নিৰ্গমনতকৈ হ্ৰাস পাব ৷ ৪৫% হ্ৰাস কৰা আৰু ৫০% নৱীকৰণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ ক্ষমতা অৰ্জনৰ লক্ষ্যত কাম কৰি আছে ভাৰতে ।"
জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বিশ্বত একে নীতি গ্ৰহণ কৰা উচিত বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "গোলকীয় জলবায়ু গাঁথনিসমূহ সমতাপূৰ্ণ হোৱাটো প্ৰয়োজনী আছে ৷ উন্নয়নশীল দেশসমূহক উচ্চ-কাৰ্বনযুক্ত ঔদ্যোগিক পথৰ পুনৰাবৃত্তি নকৰাকৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ পৰ্যাপ্ত সুযোগ, প্ৰযুক্তি আৰু বিত্তীয় সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷"
লগতে পঢ়ক: কাৰ্গিল যুদ্ধত নিহত নিজৰ সেনাৰ মৃতদেহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল পাকিস্তানে : ৰাষ্ট্ৰসংঘত ভাৰত