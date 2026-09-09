হ্ৰাস পাইছে বৰষুণৰ মাত্ৰা, ছেপ্টেম্বৰত দেশৰ কোন ৰাজ্যত কিমান বৰষুণৰ সম্ভাৱনা জানি লওক
ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত মেঘালয়ত সৰ্বাধিক বৰষুণৰ অভাৱ হৈছে ৫৮ শতাংশ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত ৪৫ শতাংশ, অসমত ২৪ শতাংশ ।
Published : September 9, 2026 at 8:37 PM IST
অংকিতা কুমাৰী
চলিত বৰ্ষত বৰষুণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱা যেন অনুভৱ হৈছে যদিও দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণৰ পৰিমাণ স্বাভাৱিক মাত্ৰাতকৈ হ্ৰাস পোৱা বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ছেপ্টেম্বৰ মাহত বৰষুণৰ পৰিমাণ স্বাভাৱিকতকৈ কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু বহু অঞ্চলত বৰষুণৰ চাপ অটুট থাকিব পাৰে । এইদৰে বৰষুণৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পোৱা ফলত দেশৰ পূব আৰু পশ্চিম অংশৰ ওপৰত চাপ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ।
বৰ্তমানৰ নিম্ন চাপৰ অঞ্চলত বৰষুণৰ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি উন্নত নহ’বও ৷ অৱশ্যে দেশৰ একাংশ অঞ্চলত অধিক বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এজন বতৰ বিশেষজ্ঞই কয় যে দক্ষিণ উপদ্বীপৰ কিছু অংশত বৰষুণৰ অভাৱ এতিয়াও চিন্তাৰ বিষয় হৈ আছে ।
ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত মেঘালয়ত সৰ্বাধিক বৰষুণৰ অভাৱ হৈছে ৫৮ শতাংশ, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত ৪৫ শতাংশ, মণিপুৰত ৪১ শতাংশ, অৰুণাচল প্ৰদেশত ৪০ শতাংশ, পঞ্জাৱ আৰু পুডুচেৰীত ৩৭ শতাংশ, বিহাৰত ৩৫ শতাংশ, আৰু অসম, কেৰালা, ৰাজস্থানত ২৪ শতাংশ ।
|ৰেংক
|ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল
|বৰষুণৰ অভাৱ
|১
|মেঘালয়
|৫৮%
|২
|অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ
|৪৫%
|৩
|মণিপুৰ
|৪১%
|৪
|অৰুণাচল প্ৰদেশ
|৪০%
|৫
|পঞ্জাৱ
|৩৭%
|৬
|পুডুচেৰী
|৩৭%
|৭
|বিহাৰ
|৩৫%
|৮
|অসম
|২৪%
|৯
|কেৰালা
|২৪%
|১০
|ৰাজস্থান
|২৪%
ইফালে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু বিহাৰৰ কিছু অংশত বানপানীৰ আশংকা আছে । নেপাল আৰু হিমালয় অঞ্চলৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল কৰি তুলিব পাৰে ৷ গংগাৰ পানীও বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । গতিকে বান পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণৰ বাবে অহা তিনি-চাৰি দিন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ।
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি বিহাৰত ১ জুনৰ পৰা ৭ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত ৮২৮.৭ মিলিমিটাৰ স্বাভাৱিক বৰষুণৰ পৰিৱৰ্তে ৫৩৬.১ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হয় । আগন্তুক দিনত দাৰভংগা, ছিৱান, মধুবনী, সীতামাঢ়ী আৰু গয়াত অধিক বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আনহাতে উত্তৰ প্ৰদেশত বৰষুণৰ স্বাভাৱিক মাত্ৰা ৬৪১.৪ মিলিমিটাৰতকৈ অলপ বেছি ৬৪৫ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছে । প্ৰয়াগৰাজ, মিৰ্জাপুৰ, ফাতেহপুৰ, অযোধ্যা আৰু লক্ষ্ণৌত গোটেই মাহটো যথেষ্ট বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
অঞ্চল অনুসৰি বতৰৰ পূৰ্বাভাস
উত্তৰ আৰু পশ্চিম ভাৰতত পৰিস্থিতি বেছিভাগেই শুকান হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও দিল্লী, হাৰিয়ানা, পঞ্জাৱ, ৰাজস্থানৰ কিছুমান ঠাইত সামান্য বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
দিল্লীত বতৰৰ কোনো বিশেষ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, বৰ্তমান শুকান, সুস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু কোনো ডাঙৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হোৱা নাই । সৰ্বোচ্চ উষ্ণতা ৩৩ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ পৰা ৩৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে ৷ আনহাতে সৰ্বনিম্ন উষ্ণতা ২৩ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ পৰা ২৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ ভিতৰত থাকিব পাৰে । উত্তৰ-পশ্চিম দিশৰ পৰা ঘণ্টাত ২০-২৫ কিলোমিটাৰ বেগত বতাহৰ সম্ভাৱনা আছে ।
নিম্ন চাপৰ ব্যৱস্থাটো পূব দিশলৈ যোৱাৰ লগে লগে বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, পশ্চিম বংগ, আৰু ওড়িশাত বৰষুণ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । নাইনিতাল, পন্তনগৰ, পিথোৰাগড়কে ধৰি উত্তৰাখণ্ডৰ কিছু অংশত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হ’ব পাৰে ৷ আনহাতে ডেৰাডুন, ঋষিকেশ, হৰিদ্বাৰত সামান্য বৰষুণ হ’ব পাৰে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম আৰু মেঘালয়, বিহাৰ, পূব মধ্য প্ৰদেশ, পূব উত্তৰ প্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম আৰু ত্ৰিপুৰা, ওড়িশা, পশ্চিম বংগ আৰু ছিকিমৰ কেতবোৰ স্থানত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ, বিহাৰ, ওড়িশা, পশ্চিম বংগ আৰু ছিকিম আৰু তেলেংগানাৰ বিভিন্ন স্থানত ঘণ্টাত ৩০-৪০ কিলোমিটাৰ বেগত ধুমুহাৰ সম্ভাৱনা আছে।
অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম আৰু মেঘালয়, ছত্তীশগড়, পশ্চিম বংগ, ঝাৰখণ্ড, মধ্যপ্ৰদেশ, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, গংগা সমভূমি, তামিলনাডু, পুডুচেৰী আৰু কাৰাইকাল, আৰু উত্তৰাখণ্ডতো ধুমুহা আৰু বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা আছে ।
মধ্য ভাৰতত এই ব্যৱস্থা পূব দিশলৈ যোৱাৰ লগে লগে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ৰ কিছু অংশত বৰষুণৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেলেংগানাৰ বিচ্ছিন্ন স্থানতো প্ৰচণ্ড বতাহৰ সম্ভাৱনা আছে । কৰ্ণাটক, তেলেংগানা, আৰু উপকূলীয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত লঘু বৰষুণ হ’ব পাৰে যদিও দক্ষিণ ভাৰতৰ অধিকাংশ অঞ্চল বেছিভাগেই শুকান হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আৰব সাগৰত পশ্চিম-মধ্য, দক্ষিণ-পশ্চিম আৰু উত্তৰ-পশ্চিম আৰব সাগৰৰ কাষৰীয়া ছোমালিয়া আৰু ওমান উপকূলৰ কিছু অংশত ঘণ্টাত ৪৫-৫৫ কিলোমিটাৰ বেগত ঘণ্টাত ৬৫ কিলোমিটাৰ বেগেৰে প্ৰচণ্ড বতাহ বলাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক: ৭ টকা বেছিকৈ লৈ ৭ লাখ জৰিমনা ভৰিলে দোকানীয়ে: ডাঙৰকৈ মুখ মেলোতে কোৱাৰি ফাটিল